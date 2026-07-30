Trata de personas en México: suman más de 400 víctimas en 2026, Quintana Roo lidera cifra de casos

Una acuarela monocromática en tonos grises y negros muestra siluetas humanas encadenadas en un fondo abstracto que ilustra la opresión y vulnerabilidad de la trata de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el primer semestre de 2026, la trata de personas en México alcanzó 447 víctimas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, siendo Quintana Roo el estado con más casos registrados, seguido por el Estado de México y la Ciudad de México.

El informe indica que la mayor proporción de víctimas corresponde a mujeres: de enero a julio de 2026 se documentaron 279 casos a nivel nacional.

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De ese total, 139 mujeres fueron víctimas en Quintana Roo, 23 en el Estado de México, 19 en Baja California, 18 en la Ciudad de México y 8 en Aguascalientes.

Esto significa que Quintana Roo concentra cerca del 49.8% de las víctimas mujeres reportadas en el país.

En cuanto a menores de edad, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) reportó una reducción en el número de casos de trata de personas de 194 en el primer semestre de 2025 a 123 en el mismo periodo de 2026, lo que representa una disminución del 36.6%.

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Entre enero y junio de 2026, se registró un promedio de cinco víctimas de trata infantil por semana.

Dentro de este universo, 30 casos correspondieron a trata con fines de explotación sexual, es decir, uno por semana.

El análisis por entidad revela que Quintana Roo, Baja California y Estado de México concentraron casi tres de cada cinco casos de trata de menores en el país.

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Entre los municipios con mayor incidencia destacan Benito Juárez y Tulum en Quintana Roo, así como Tijuana en Baja California.

Para los casos de explotación sexual, los estados con más reportes fueron Baja California, Ciudad de México y Estado de México.

Los municipios con mayor número de víctimas en esta modalidad fueron Tijuana (Baja California), Zumpango (Estado de México) y Torreón (Coahuila).

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México subrayó que la trata de personas opera mediante engaño, manipulación y aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, lo que dificulta que las víctimas detecten el proceso de captación o explotación.

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En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el organismo reafirmó su compromiso con una atención especializada, gratuita y confidencial, disponible las 24 horas, para reportar cualquier situación sospechosa.

El Consejo destacó que la prevención y la detección oportuna de este delito requieren acciones de capacitación, por lo que han sensibilizado a más de 103 mil personas y mantienen atención continua en territorio. La participación ciudadana fue clave para el rescate de 382 víctimas entre 2024 y 2026.

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Además, advirtió que las redes de trata constantemente modifican sus mecanismos de captación y control, utilizando no solo espacios presenciales, sino también redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas digitales y videojuegos para enganchar a posibles víctimas mediante falsas ofertas laborales, relaciones afectivas, regalos, apoyos o promesas económicas.

El Consejo Ciudadano recordó que cualquier persona puede solicitar orientación o reportar situaciones relacionadas con la trata de personas de manera gratuita, confidencial y anónima a través de la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas: 800 5533 000, que ha atendido más de 26,000 casos desde su creación.

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Finalmente, informó que en próximos días presentará su 6to Reporte sobre Trata de Personas, con un análisis actualizado sobre los nuevos métodos de captación y explotación, así como un balance de las acciones de prevención y atención desarrolladas en coordinación con instituciones públicas, organismos internacionales, sociedad civil e iniciativa privada.