Concurso Nacional de Arte 2026: quiénes pueden participar y cómo inscribir murales, canciones o cuento en video

Pueden participar colectivos de entre 3 y 30 integrantes, sin límite de edad, provenientes del público en general, comunidades escolares, organizaciones, y pacientes o voluntarios de los Centros de Integración Juvenil (CIJ).(Imagen Ilustrativa Infobae)

Abre registro para el Concurso Nacional de Arte: Pintura, Música y Literatura “Trazos, Voces e Historias por la Paz”, una iniciativa colectiva que usa la creación artística para prevenir la violencia y fortalecer comunidades en todo el país. La iniciativa viene de mano de los Centros de Integración Juvenil, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y el Consejo de la Comunicación

La convocatoria, está activa desde el 18 de mayo, acepta propuestas hasta el 25 de septiembre de 2026 a través del portal www.cij.gob.mx/concursonacional2026.

Pueden participar colectivos de entre 3 y 30 integrantes, sin límite de edad, provenientes del público en general, comunidades escolares, organizaciones, y pacientes o voluntarios de los Centros de Integración Juvenil (CIJ). Los menores de edad deben presentar autorización de madre, padre o tutor.

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Concurso Nacional de Arte Trazos, Voces e Historias por la Paz. Gob de México

Tres disciplinas, una misma causa

Los ejes temáticos del concurso: bienestar emocional, cuidado del medio ambiente o cultura de paz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada colectivo debe elegir una de tres disciplinas y desarrollar una obra original e inédita en torno a al menos uno de los ejes temáticos del concurso: bienestar emocional, cuidado del medio ambiente o cultura de paz.

En pintura, la propuesta debe ser un mural en un espacio de acceso público —interior o exterior— con medidas mínimas de 1,3 x 2 metros. La técnica es libre: se admiten acrílico, aerosol, alto relieve y materiales reciclados como PET, telas o tapitas. El colectivo es responsable de gestionar los permisos del espacio.

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En música, la obra debe ser una canción original —letra y música— de cualquier género, presentada en formato de videoclip de entre dos y tres minutos.

El video debe incluir subtítulos, créditos al final e imagen nítida con audio claro. En literatura, el colectivo redacta un cuento de 300 a 500 palabras y lo presenta como videocuento narrado, que puede ser ilustrado, animado o dramatizado. Se aceptan obras en español o en lenguas indígenas, siempre con subtítulos en español.

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Un cartel oficial del Gobierno de México difunde el Concurso Nacional de Arte, que invita a la participación en pintura, música y literatura por la paz, el bienestar y el medio ambiente. (Concurso Nacional de Arte Trazos, Voces e Historias por la Paz)

Qué se debe entregar al registrarse

El representante del colectivo debe cargar en la plataforma tres elementos: el archivo de la obra terminada, un video de hasta tres minutos que documente el proceso creativo, y el formulario con los nombres de todos los integrantes.

Los murales se entregan en fotografía JPG de alta resolución, con un peso máximo de 10 MB. Los videos de música y literatura deben estar en formato MP4, con relación de aspecto vertical de 1080 x 1920 píxeles —el mismo formato de TikTok— y un peso máximo de 100 MB.

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No se aceptarán obras inconclusas, que hayan participado en otros concursos, que incluyan proselitismo partidista o religioso, que promuevan marcas, ni obras generadas por inteligencia artificial.

Un folleto publicita un concurso nacional de arte en las categorías de pintura, música y literatura, convocado por Centros de Integración Juvenil A.C. y Universidad Saludable, con cierre el 25 de septiembre de 2026. (Concurso Nacional de Arte Trazos, Voces e Historias por la Paz)

Dos fases de evaluación antes de la premiación

En la segunda fase, un jurado integrado por expertos en bellas artes evalúa las obras del 19 al 26 de octubre y determina tres colectivos ganadores por categoría (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de selección opera en dos etapas. En la primera, un comité interno revisa el cumplimiento de requisitos y elige 10 finalistas por disciplina. Esas 30 obras se publican en la cuenta de TikTok de CIJ del 9 al 16 de octubre, periodo en el que los colectivos pueden convocar a su comunidad a interactuar con las publicaciones.

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En la segunda fase, un jurado integrado por expertos en bellas artes evalúa las obras del 19 al 26 de octubre y determina tres colectivos ganadores por categoría, además de menciones honoríficas si las hubiera. Los resultados se publican en redes sociales el 9 de noviembre, y la ceremonia de premiación se celebra el 12 de noviembre de 2026.

Quiénes son los CIJ

Un afiche promocional convoca al Concurso Nacional de Arte de México, enfocado en pintura, música y literatura para fomentar la paz a través de la expresión cultural. (Concurso Nacional de Arte Trazos, Voces e Historias por la Paz)

CIJ es la institución líder en México en prevención, tratamiento e investigación sobre consumo de sustancias y salud mental, con más de 55 años de trayectoria y una red de 120 unidades que atiende a más de 8 millones de personas al año en todo el país. Desde hace más de tres décadas organiza concursos nacionales de este tipo como parte de su estrategia de participación juvenil.

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