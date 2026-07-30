Diputada del PAN reconoce autonomía del INE para emitir sanciones, pero no considera que pueda censurar el debate

Kenia López Rabadán afirmó que la autoridad electoral debe arbitrar la contienda, no censurar el debate público. (Foto: Cámara de Diputados)

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La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, cuestionó la orden del INE para retirar nueve publicaciones en redes sociales y sostuvo que las autoridades electorales deben actuar como árbitros de la contienda, no como censores del debate público, en un caso que el PRI ya anunció que impugnará rumbo al proceso electoral de 2027.

El ordenamiento que detonó el pronunciamiento corresponde a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que ordenó eliminar nueve publicaciones bajo una consideración preliminar de posible calumnia por señalamientos sobre organizaciones políticas, de acuerdo con el boletín de la Cámara de Diputados de este 30 de julio.

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Alejandro “Alito” Moreno, el dirigente del PRI, afirmó que la decisión fue avalada por unanimidad y también alcanzó mensajes difundidos en cuentas oficiales de su partido.

López Rabadán dijo en conferencia de prensa que respeta la autonomía del Instituto y reconoce que la libertad de expresión, como cualquier derecho, tiene límites previstos en la Constitución. Aun así, remarcó que toda restricción debe ser excepcional y aplicarse con criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por ello, calificó de “preocupante” la medida.

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PRI sostiene que la orden del INE incluye mensajes de Alejandro Moreno y del partido

El dirigente del PRI sostuvo en X que la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias fue avalada por unanimidad y que la orden también alcanza cuentas oficiales del partido. Crédito: X/@alitomorenoc

El choque público comenzó el pasado 29 de julio, cuando Alito Moreno informó que el INE le ordenó retirar publicaciones en las que llamó a Morena “narcopartido”. El dirigente priista presentó la resolución como un acto de censura y adelantó que llevará el caso a la impugnación por sus efectos sobre la libertad de expresión y por sus posibles implicaciones en la antesala de la elección de 2027.

En un mensaje difundido en X, Moreno aseguró que la Comisión de Quejas y Denuncias “decidió, por unanimidad, prohibirme calificar a Morena de narcopartido”. También escribió: “La verdad no desaparece porque ordenen borrar una publicación”.

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El PRI fijó la misma posición en un comunicado emitido el pasado 29 de julio. Ahí rechazó de manera “total y contundente” la resolución, la describió como una maniobra de intimidación política y afirmó que el acuerdo busca imponer censura y proteger al partido en el poder.

Moreno sostuvo que la orden del INE abarca mensajes publicados en sus redes personales y en las del PRI. También acusó a la autoridad electoral de dedicar su tiempo a “perseguir palabras” en lugar de garantizar elecciones libres de la injerencia del crimen organizado.

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Kenia López Rabadán pide prudencia cuando están en juego libertades políticas

López Rabadán reconoció que la libertad de expresión tiene límites constitucionales, pero señaló que toda restricción debe ser excepcional y cumplir legalidad, necesidad y proporcionalidad. (Cámara de Diputados | Youtube (Imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad de la imagen))

La diputada panista sostuvo que la respuesta frente a una acusación debe ser la prueba, la rendición de cuentas y el debate, pero nunca la censura. Añadió que la crítica política puede ser incómoda, grave e incluso perturbadora, y recordó que el Tribunal Electoral ha sostenido que el debate político debe admitir expresiones fuertes y vigorosas.

En ese marco, López Rabadán afirmó: “En un país que enfrenta una grave crisis de violencia y una legítima preocupación social por la posible intervención del crimen organizado en la vida pública, no se puede impedir que estos temas sean investigados, discutidos y cuestionados”.

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Su postura no planteó desconocer facultades del instituto. La legisladora insistió en que en una democracia las autoridades electorales deben proteger la legalidad y la equidad, pero también garantizar la libre expresión de las ideas.

La presidenta de la Mesa Directiva agregó que es necesario actuar contra la desinformación conforme a la ley. Señaló, al mismo tiempo, que esa responsabilidad no puede convertirse en restricciones indebidas a la libertad de expresión ni inhibir la crítica, la investigación periodística o el escrutinio legítimo del poder público.

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Por su parte, Moreno afirmó que el PRI ha documentado y denunciado desde 2021 la intervención de cárteles en procesos electorales. En ese mismo hilo, sostuvo que ninguna votación del INE puede borrar “los vínculos, las investigaciones, los señalamientos nacionales e internacionales ni la realidad que enfrentan millones de mexicanos”.