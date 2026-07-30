Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 30 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,74% respecto al precio de 19,85 observado en la jornada anterior. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,37%, aunque su variación interanual muestra una bajada del -7,29%.
El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, indicando una apreciación del euro en el mercado local.
Con una volatilidad actual del 5,17%, ligeramente inferior a la volatilidad de referencia del 5,6%, el tipo de cambio sugiere una estabilidad moderada en el corto plazo.
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