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Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 30 de julio

La moneda europea presenta un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,74% respecto al precio de 19,85 observado en la jornada anterior. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,37%, aunque su variación interanual muestra una bajada del -7,29%.

El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, indicando una apreciación del euro en el mercado local.

Con una volatilidad actual del 5,17%, ligeramente inferior a la volatilidad de referencia del 5,6%, el tipo de cambio sugiere una estabilidad moderada en el corto plazo.

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