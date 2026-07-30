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Despojo de viviendas en la CDMX: dan prisión preventiva a Virginia “N” y Diana “N” por invasión en la Colonia del Valle

Un juez deja recluidas a Virginia “N” y Diana “N” en Santa Martha Acatitla mientras la audiencia para definir su situación jurídica queda programada para este 4 de agosto

Detenidas despojo Del Valle Alcaldía Benito Juárez CDMX
Detenidas despojo Del Valle Alcaldía Benito Juárez CDMX (especial)
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Un juez de control de la Ciudad de México dictó este jueves prisión preventiva justificada a Virginia “N” y Diana “N” por su presunta participación en el despojo de un inmueble en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. La audiencia donde se resolverá si las vincula formalmente a proceso quedó fijada para el próximo 4 de agosto. Ambas permanecerán recluidas en el penal femenil de Santa Martha Acatitla mientras continúa el proceso penal.

Las imputadas son madre e hija. Virginia “N” era trabajadora activa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y mediadora certificada por el Poder Judicial. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)las aprehendieron la noche del 29 de julio en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, dentro de un restaurante Toks ubicado entre las calles Doctor Liceaga y Doctor Lavista, según el Registro Nacional de Detenciones (RND)

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Cómo comenzó la investigación

El caso se originó el 21 de julio de 2026, cuando la propietaria del inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero número 18 recibió alertas del sistema de videovigilancia instalado en su vivienda y detectó la presencia de personas en el interior sin su autorización. Con esa evidencia, presentó la denuncia ante la FGJCDMX, que abrió de inmediato una carpeta de investigación.

A partir de ahí, el personal ministerial recabó entrevistas con la denunciante y nueve testigos, analizó videograbaciones, practicó inspecciones al inmueble e incorporó dictámenes periciales, entre ellos uno en materia de cerrajería, según detalló la propia Fiscalía en un comunicado. Con ese cúmulo de datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión contra las dos mujeres.

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Detenidas despojo Del Valle alcaldía Benito Juárez CDMX
Fueron detenidas por el presunto delito de despojo en un inmueble de la colonia Del Valle a Diana N y Virginia N (@BerthaAlcalde/X)

El 25 de julio, la FGJCDMX aseguró el inmueble para preservarlo y evitar que se agravara la afectación a la denunciante. Tres días después, el 28 de julio, un juez de control ratificó esa medida cautelar.

El perfil de Virginia “N” y los antecedentes del caso

La investigación apunta a un patrón que va más allá del hecho del 21 de julio. Vecinos de la colonia Del Valle habían captado a Virginia “N” merodeando las inmediaciones del inmueble de Cerrada de Matías Romero desde abril de 2026, en conversación con policías capitalinos. El 21 de julio fue grabada retirando cámaras de vigilancia e ingresando a la propiedad.

Los antecedentes se remontan aún más. En enero de 2026, vecinos difundieron documentos que muestran un acta de sucesión firmada ante Virginia “N” en su calidad de mediadora, pese a que el propietario original, Antonio Torre Sánchez, había fallecido en 2021. Las autoridades señalaron que esa condición de mediadora certificada por el Poder Judicial es distinta a ser funcionaria pública, según aclaró la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, durante su conferencia del 28 de julio.

Además, habitantes de la colonia la vinculan a un caso similar registrado en junio de 2023 en el número 57 de la misma calle Matías Romero, lo que sugiere una forma de operación reiterada en la zona.

Prisión preventiva y próxima audiencia

Ante el juez de control, la defensa de las imputadas solicitó la duplicidad del término constitucional, el plazo legal que les permite reunir pruebas, documentos o testigos a su favor. El juez concedió la solicitud, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se reanudará el 4 de agosto de 2026.

Vista trasera de una persona con camiseta rosa y jeans, manos esposadas. Un agente con uniforme oscuro sujeta su brazo. Fondo borroso.
Despojo de viviendas en la CDMX: dan prisión preventiva a Virginia “N” y Diana “N” por invasión en la Colonia del Valle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, Virginia “N” y Diana “N” permanecerán en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla bajo prisión preventiva justificada. Las autoridades recordaron que, conforme al principio de presunción de inocencia, ambas deben ser consideradas inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

30 investigaciones abiertas y una estrategia especial

El caso de Cerrada de Matías Romero 18 no es un hecho aislado. La FGJCDMX ha abierto 30 carpetas de investigación por el delito de despojo en la colonia Del Valle durante 2026. Un equipo especializado analiza la información de todos esos expedientes para identificar coincidencias en las formas de operación y posibles vínculos entre los hechos y las personas involucradas.

El anuncio de las detenciones se produjo horas después de que Alcalde Luján y el secretario de Gobierno, César Cravioto, se reunieran con vecinos afectados por posibles despojos en la alcaldía Benito Juárez. En esa reunión, las autoridades acordaron dar seguimiento individual a 61 asuntos relacionados con el delito y crear un equipo especializado que concentre las investigaciones.

Antes de que la Fiscalía confirmara las aprehensiones, habitantes de la colonia Del Valle habían mantenido durante tres días un bloqueo en el cruce de avenida Coyoacán y Matías Romero para exigir la intervención de las autoridades ante la ola de despojos que afecta a la zona.

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