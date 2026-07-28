¿Inconforme con Karina Torres? Coco Máxima dice que no la han invitado a LCDLFM por ser ‘hegemónica y preparada’

La actriz trans explicó que ha intentado entrar varias veces al reality (Instagram)

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Coco Máxima causó polémica al dar su punto de vista sobre La Casa de los Famosos México 2026 y revelar si está de acuerdo con que Karina Torres de Las Perdidas sea parte de al cuarta temporada del reality de Televisa.

Coco Máxima sobre su exclusión de La casa de los famosos

En entrevista con TVNotas, Coco Máxima reveló que durante los últimos años ha intentado integrarse al reality La Casa de los Famosos. Pese a sus esfuerzos, no ha recibido más que promesas vagas.

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“Llevo 3 años tocando la puerta de LCDLF y no me voltean a ver. Solo me dicen: ‘Gracias, te tomaremos en cuenta’. No soy opción”, compartió.

La actriz atribuye esta falta de oportunidades al hecho de no ser influencer ni contar con millones de seguidores en redes sociales, una característica que, según su experiencia, ahora es prioritaria para los productores.

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La intérprete expresó que el criterio para seleccionar participantes se ha desplazado hacia la popularidad digital, dejando de lado la formación y el talento artístico.

Opinión de Coco Máxima sobre Las Perdidas y los influencers

Aunque la actriz afirmó a dicha revista no tener resentimientos hacia Las Perdidas, conformadas por Wendy Guevara, Paola Suárez, Kimberly Irene y Karina Torres, Coco Máxima señaló que se favorece a figuras públicas e influencers sobre artistas con formación.

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Ella es Coco Máxima, la actriz trans que reemplazará a Wendy Guevara en telenovela de Televisa (Fotos: Instagram/@cocomaxima/ @soywendyguevaraoficial)

“Me encanta que mis hermanas estén trabajando. Son buenas personas. No hay nada en contra de ellas. No hay nada en contra de ellas y tampoco me molesta de que no quieran representar a la comunidad trans. Sin embargo, les están dando oportunidad a chicas que no son artistas”, sentenció.

Para la actriz, la tendencia actual ha dejado de lado a quienes han invertido tiempo en formarse.

Expresó que “a las mujeres que sí estamos preparadas, que tuvimos el privilegio de estudiar y que tenemos un físico más elaborado o hegemónico, no nos permiten entrar, por vernos como competencia”. Su mensaje es claro: el talento intelectual ha dejado de ser un criterio relevante en la selección de talentos para la televisión.

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Quién es Coco Máxima

Coco Máxima se dio a conocer en la producción de El repatriado de Disney en 2022. Ha participado en series como El señor de los cielos y telenovelas como El amor no tiene receta, donde incluso reemplazó a Wendy Guevara. Además, ha pisado escenarios teatrales y ha incursionado en la música con el tema “La bruja”.

Coco es actriz, modelo, reportera y cantante (Foto: Instagram/@cocomaxima)

Crisis profesional y económica

La actriz reconoció en su reciente entrevista con TvNotas que esta situación la ha llevado a una crisis económica.

“Invertí mis ahorros en comprar un departamento y ya no puedo pagarlo. No tengo para mis gastos, ni para el asistente, chofer y todo lo demás”, confesó.

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A pesar de las dificultades, afirma que no piensa abandonar su activismo ni recurrir a otras actividades que no correspondan a su vocación. “No me quiero dedicar a la prostitución. Estoy endeudadísima”, declaró.

Según Coco, la discriminación hacia las mujeres trans en el medio sigue vigente. Compartió que incluso su mánager la dejó debido a que “está cabrón conseguirte trabajo”, y señaló la dificultad que enfrentan las marcas y televisoras para apostar por una mujer trans como conductora.

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A pesar de estos obstáculos, Coco Máxima adelantó que regresará a la televisión con un proyecto distinto a lo que ha hecho antes, aunque aún no puede revelar detalles. Considera que su lucha por los derechos trans es irrenunciable: “Me gusta luchar por mis derechos y los de mi comunidad. No pienso retroceder”.