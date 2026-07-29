Empresa que aplicó el examen de ingreso a la UNAM 2026 pide audiencia para aclarar irregularidades

La compañía afirma que el sistema operó conforme a lo previsto y con estándares de seguridad, y distingue entre controles tecnológicos y académicos, al advertir que la repetición de reactivos implica riesgos ajenos a la infraestructura

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La empresa Territorium Life, encargada de la plataforma tecnológica con la que se aplicó el examen de ingreso a licenciatura 2026 de la UNAM, solicitó formalmente una audiencia ante la Comisión Técnica que investiga las irregularidades detectadas en dicho proceso, en el que participaron más de 158 mil aspirantes.

Una carta dirigida al presidente de la Comisión

La solicitud fue enviada mediante una carta dirigida al Dr. Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026. En el documento, la empresa pidió presentar la evidencia técnica, académica y operativa que dice haber reunido durante la aplicación del examen, además de responder directamente a las preguntas de los integrantes de la Comisión.

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Territorium aclaró que su intención no es interferir en la independencia de los trabajos de la Comisión, sino aportar elementos que —según su planteamiento— podrían ser útiles para una revisión más completa del proceso.

La firma envía una carta al doctor Eduardo Bárzana García para exponer información técnica, académica y operativa que asegura haber reunido durante la prueba en la que compitieron más de 158 mil aspirantes

El origen de la empresa y su presencia internacional

En la misiva, la compañía relató que fue fundada hace catorce años por dos jóvenes mexicanos que cursaban el segundo semestre de su carrera universitaria, con el propósito de desarrollar tecnología educativa. De acuerdo con la propia empresa, su plataforma es utilizada actualmente por:

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Más de 300 instituciones educativas en Estados Unidos

Más de 12 millones de estudiantes en México, Estados Unidos, Latinoamérica, Medio Oriente y Sudáfrica

Una participación acumulada en la aplicación de más de seis millones de exámenes a nivel global

La defensa técnica de la plataforma

Territorium sostuvo que, dentro de los servicios que tenía contratados, el sistema operó conforme a lo previsto, atendiendo simultáneamente a más de 10 mil participantes por turno, y cumpliendo —según su versión— con los estándares de seguridad establecidos.

La empresa explicó que distingue entre dos tipos de seguridad en un proceso de esta naturaleza:

Seguridad tecnológica: verificación de identidad, disponibilidad de la plataforma, supervisión de la aplicación y detección de comportamientos atípicos.

Seguridad académica: construcción de versiones equivalentes del examen, aleatorización de reactivos y control de su exposición entre distintos grupos y horarios.

De acuerdo con Territorium, incluso cuando una plataforma funciona correctamente, la repetición de reactivos puede representar un riesgo si no existe una estrategia académica que lo acompañe, un factor que —afirmó— es ajeno estrictamente a la infraestructura tecnológica.

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La revisión de la UNAM continúa

Mientras tanto, la Comisión Técnica instalada por la UNAM mantiene en sesión permanente el análisis del procedimiento y los resultados del examen, luego de que la institución suspendiera temporalmente las inscripciones ante denuncias de aspirantes y académicos sobre el presunto uso de herramientas externas para obtener ventajas indebidas.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas informó que las conclusiones de la Comisión serán dadas a conocer en los próximos días. Hasta el momento, no ha sido confirmado oficialmente si Territorium será recibida en audiencia, ni cuál será el resultado final de la investigación.

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