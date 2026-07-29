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México busca igualar tarifas que da EEUU a Inglaterra para producción de acero: Ebrard explica objetivos en revisión del T-MEC

La siguiente revisión del tratado será durante septiembre de este año en Washington, D.C.

Marcelo Ebrard
Marcelo Ebrard durante la mañanera del pueblo de este 29 de julio en Palacio Nacional. (Presidencia)
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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard informó que el Gobierno de México busca igualar las tarifas arancelarias que Estados Unidos ha implementado a Reino Unido en materia de acero.

Durante la mañanera del pueblo de este 29 de julio en Palacio Nacional, el funcionario recordó que el país cuenta con gravámenes del 50% en esta industria, a pesar de que es el principal consumidor de este producto proveniente de EEUU.

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“Nuestro argumento con Estados Unidos, nuestra posición ha sido: tú tienes superávit, porque yo te compro más acero, México le compra más acero a Estados Unidos que ningún otro país. De hecho, somos el país con el que tiene más superávit Estados Unidos de acero”, aseguró.

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