México busca igualar tarifas que da EEUU a Inglaterra para producción de acero: Ebrard explica objetivos en revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard informó que el Gobierno de México busca igualar las tarifas arancelarias que Estados Unidos ha implementado a Reino Unido en materia de acero.
Durante la mañanera del pueblo de este 29 de julio en Palacio Nacional, el funcionario recordó que el país cuenta con gravámenes del 50% en esta industria, a pesar de que es el principal consumidor de este producto proveniente de EEUU.
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“Nuestro argumento con Estados Unidos, nuestra posición ha sido: tú tienes superávit, porque yo te compro más acero, México le compra más acero a Estados Unidos que ningún otro país. De hecho, somos el país con el que tiene más superávit Estados Unidos de acero”, aseguró.
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