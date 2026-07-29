Crisis en la UNAM: Territorium Life desea presentar sus pruebas sobre el examen de ingreso

Territorium solicitó a la UNAM una audiencia con la comisión que revisa el ingreso a licenciatura 2026 para exponer información técnica sobre el examen de admisión. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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Territorium Life pidió a la UNAM una audiencia con la comisión que revisa el ingreso a licenciatura 2026 para exponer su información técnica sobre el examen de admisión, en un posicionamiento fechado este 28 de julio en el que la empresa sostiene que la plataforma operó conforme a lo previsto.

La empresa planteó que la integridad de una evaluación de alta demanda no depende solo de la infraestructura tecnológica, sino también de la seguridad académica.

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En su carta dirigida a Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, la firma señaló que su tecnología es utilizada por más de 300 instituciones educativas en Estados Unidos y por más de 12 millones de estudiantes en México, Estados Unidos, Latinoamérica, Medio Oriente y Sudáfrica.

También señaló la firma que ha participado en la aplicación de más de seis millones de exámenes a nivel global. Añadió que esa experiencia es la que busca poner a disposición de la comisión universitaria.

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Territorium sostiene que la plataforma atendió a más de 10 mil aspirantes por turno

La firma explicó que la seguridad tecnológica protege identidad, disponibilidad, supervisión, registros y detección de comportamientos atípicos en la aplicación del examen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el comunicado, Territorium indicó que participó como proveedor de la plataforma y de los mecanismos de seguridad tecnológica del proceso. Precisó que trabaja con la Universidad desde 2024.

Dentro del ámbito de sus servicios, la compañía aseguró que la plataforma atendió de manera simultánea a más de 10 mil participantes en cada turno. También afirmó que ejecutó los requerimientos tecnológicos y de seguridad establecidos para la aplicación.

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El punto central de su postura es que la revisión del proceso debe considerar dos componentes: la seguridad tecnológica y la seguridad académica. Según la empresa, la primera protege la identidad de los participantes, la disponibilidad de la plataforma, la supervisión de la aplicación, los registros de actividad y la detección de comportamientos atípicos.

La segunda, aclaró Territorium, protege el contenido del examen mediante la construcción de versiones equivalentes, la distribución y aleatorización de reactivos, la variación en su orden y el control de su exposición entre distintos grupos, horarios y jornadas.

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Advirtió la empresa que, incluso cuando una plataforma tecnológica funciona correctamente, la reiteración de un mismo conjunto de preguntas o de una misma secuencia puede incrementar progresivamente la exposición del contenido. Sostuvo que ese riesgo existe en cualquier modalidad de evaluación, tanto presencial como digital.

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