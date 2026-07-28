“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

Sheinbaum dijo que México y EEUU trabajan de manera coordinada. | Presidencia

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, evitó dar declaraciones sobre lo que dijo el pasado lunes Stephen Miller, quien es subjefe de gabinete de la Casa Blanca, sobre que el sistema judicial, político y legal de México no funciona debido al supuesto control territorial que ejercen los cárteles del narcotráfico.

Ante la pregunta expresa de un reportero durante la conferencia de prensa matutina de este martes, quien recordó que incluso Miller comparó a los cárteles del narcotráfico en México con grupos terroristas como Al Qaeda, Sheinbaum dijo que no entraría en debate, que había buena coordinación y que en México gobernaba el pueblo, nadie más.

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“Somos un gobierno de pueblo del pueblo, y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país, y hay resultados, entonces, no voy a entrar en debate particular con él”, señaló la mandataria nacional.

Recordó que en Estados Unidos hay campaña, pues en noviembre hay elecciones. “Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña, porque tiene que ser el propio Estados Unidos, y como lo hemos dicho varias veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionado con el narcotráfico, ellos tienen una parte muy importante ahí, y nosotros trabajamos en nuestro país, y nos coordinamos, en muchos temas, tenemos mucha coordinación incluido en seguridad, pero cada quien opera en su territorio”, concluyó la mandataria.

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¿Qué dijo Stephen Miller?

El pasad o lunes, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que el sistema judicial, político y legal de México no funciona debido al supuesto control territorial que ejercen los cárteles del narcotráfico, organizaciones a las que acusó de representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y de intentar desestabilizar su democracia.

Miller realizó las declaraciones el pasado lunes. REUTERS/Jonathan Ernst

Las declaraciones fueron realizadas durante un evento del Departamento de Guerra de Estados Unidos, en el marco de la entrega de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana, ceremonia en la que fueron reconocidos elementos encargados de las labores de vigilancia y protección de la frontera entre ambos países.

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Durante su intervención, Miller destacó el trabajo de los agentes estadounidenses que, de acuerdo con su planteamiento, tienen como una de sus principales responsabilidades impedir que las organizaciones criminales mexicanas extiendan sus operaciones hacia territorio estadounidense.

El funcionario sostuvo que la presencia y actividad de los grupos criminales en México son, desde su perspectiva, una de las razones por las que las instituciones del país no pueden funcionar de manera adecuada.

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“Hay una razón por la que en México el sistema de justicia, el sistema político y el sistema legal no funcionan. Es porque tienen territorio controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino”, acusó.

Miller equipara amenaza de cárteles con grupos terroristas

El subjefe de gabinete estadounidense insistió en que las organizaciones criminales mexicanas representan una amenaza que, según su argumento, va más allá del tráfico de drogas.

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De acuerdo con Miller, los grupos delictivos controlan al país. REUTERS/Stringer

Miller señaló que los cárteles han sido designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas debido a que, desde la perspectiva de su gobierno, ponen en riesgo la vida y la seguridad de ciudadanos estadounidenses.

En su discurso, comparó la amenaza que atribuye a estas organizaciones con la de grupos terroristas internacionales como ISIS y Al Qaeda, aunque subrayó que, a diferencia de esas organizaciones, los cárteles se encuentran geográficamente mucho más cerca del territorio estadounidense.

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“No sólo exportan muerte masiva en forma de narcóticos a nuestro país, sino que también exportan sofisticadas organizaciones criminales cuyo objetivo es desestabilizar nuestra democracia y acabar con el Estado de derecho en nuestro país”, afirmó.