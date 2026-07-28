México
GoogleAgregar Infobae en Google

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

La presidenta de México señaló, durante la conferencia de prensa matutina de este martes, que en Estados Unidos están en campaña por las elecciones de noviembre, y atribuyó las declaraciones a esto

Sheinbaum indicó que las academias militares no dependen del Ejército. | Presidencia
Sheinbaum dijo que México y EEUU trabajan de manera coordinada. | Presidencia
Guardar

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, evitó dar declaraciones sobre lo que dijo el pasado lunes Stephen Miller, quien es subjefe de gabinete de la Casa Blanca, sobre que el sistema judicial, político y legal de México no funciona debido al supuesto control territorial que ejercen los cárteles del narcotráfico.

Ante la pregunta expresa de un reportero durante la conferencia de prensa matutina de este martes, quien recordó que incluso Miller comparó a los cárteles del narcotráfico en México con grupos terroristas como Al Qaeda, Sheinbaum dijo que no entraría en debate, que había buena coordinación y que en México gobernaba el pueblo, nadie más.

PUBLICIDAD

“Somos un gobierno de pueblo del pueblo, y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país, y hay resultados, entonces, no voy a entrar en debate particular con él”, señaló la mandataria nacional.

Recordó que en Estados Unidos hay campaña, pues en noviembre hay elecciones. “Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña, porque tiene que ser el propio Estados Unidos, y como lo hemos dicho varias veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionado con el narcotráfico, ellos tienen una parte muy importante ahí, y nosotros trabajamos en nuestro país, y nos coordinamos, en muchos temas, tenemos mucha coordinación incluido en seguridad, pero cada quien opera en su territorio”, concluyó la mandataria.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Stephen Miller?

El pasad o lunes, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que el sistema judicial, político y legal de México no funciona debido al supuesto control territorial que ejercen los cárteles del narcotráfico, organizaciones a las que acusó de representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y de intentar desestabilizar su democracia.

Miller realizó las declaraciones el pasado lunes. REUTERS/Jonathan Ernst
Miller realizó las declaraciones el pasado lunes. REUTERS/Jonathan Ernst

Las declaraciones fueron realizadas durante un evento del Departamento de Guerra de Estados Unidos, en el marco de la entrega de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana, ceremonia en la que fueron reconocidos elementos encargados de las labores de vigilancia y protección de la frontera entre ambos países.

Durante su intervención, Miller destacó el trabajo de los agentes estadounidenses que, de acuerdo con su planteamiento, tienen como una de sus principales responsabilidades impedir que las organizaciones criminales mexicanas extiendan sus operaciones hacia territorio estadounidense.

El funcionario sostuvo que la presencia y actividad de los grupos criminales en México son, desde su perspectiva, una de las razones por las que las instituciones del país no pueden funcionar de manera adecuada.

“Hay una razón por la que en México el sistema de justicia, el sistema político y el sistema legal no funcionan. Es porque tienen territorio controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino”, acusó.

Miller equipara amenaza de cárteles con grupos terroristas

El subjefe de gabinete estadounidense insistió en que las organizaciones criminales mexicanas representan una amenaza que, según su argumento, va más allá del tráfico de drogas.

El colombiano contó que la oferta inicial era para desempeñarse en una empresa de seguridad privada - crédito archivo REUTERS/Stringer
De acuerdo con Miller, los grupos delictivos controlan al país. REUTERS/Stringer

Miller señaló que los cárteles han sido designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas debido a que, desde la perspectiva de su gobierno, ponen en riesgo la vida y la seguridad de ciudadanos estadounidenses.

En su discurso, comparó la amenaza que atribuye a estas organizaciones con la de grupos terroristas internacionales como ISIS y Al Qaeda, aunque subrayó que, a diferencia de esas organizaciones, los cárteles se encuentran geográficamente mucho más cerca del territorio estadounidense.

“No sólo exportan muerte masiva en forma de narcóticos a nuestro país, sino que también exportan sofisticadas organizaciones criminales cuyo objetivo es desestabilizar nuestra democracia y acabar con el Estado de derecho en nuestro país”, afirmó.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumla mañaneraStephen MillerCasa Blancacárteles del narcotráficonarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Madre de Danna Yanina “N” denuncia que su hija fue víctima de presunto abuso sexual en la Academia Militarizada Doenitz

La mujer, que no brinda su nombre por temor a represalias, aseguró que la joven era víctima de este delito por parte del hermano de Estrellita “N”

Madre de Danna Yanina “N” denuncia que su hija fue víctima de presunto abuso sexual en la Academia Militarizada Doenitz

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 28 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 28 de julio

Jóvenes Construyendo el Futuro confirma fecha para vinculaciones: regístrate ahora y asegura más de 9 mil pesos mensuales

Jóvenes que no estudien ni trabajen ya pueden registrarse en la plataforma oficial para elegir empresa o taller cuando inicie la convocatoria y acceder a seguro médico y apoyo económico mensual

Jóvenes Construyendo el Futuro confirma fecha para vinculaciones: regístrate ahora y asegura más de 9 mil pesos mensuales

Rescatan a pitón que vivía en mal estado de salud en circo de Zacatecas, Profepa emprende acciones legales

La autoridad ambiental anunció la creación de un comité en coordinación con el municipio para fortalecer la participación ciudadana y evitar actos de maltrato animal

Rescatan a pitón que vivía en mal estado de salud en circo de Zacatecas, Profepa emprende acciones legales

Danna lanza adelanto de su video con el Malilla, en una colaboración que fusiona dos ritmos y generaciones

El reguetonero dice que trabajar con ella le abrió la mente hacia el pop, mientras su unión musical gana fuerza con una imagen oficial que acumuló miles de reacciones

Danna lanza adelanto de su video con el Malilla, en una colaboración que fusiona dos ritmos y generaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados asaltan tienda Gucci en Polanco y escapan con mercancía de lujo

Sujetos armados asaltan tienda Gucci en Polanco y escapan con mercancía de lujo

“Cárteles tienen el control de México” y afectan su sistema judicial, dice subjefe de gabinete de Donald Trump

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 28 de julio: Fiscalía de San Diego solicita retirar cargos contra “El Mayo” Zambada

Viralizan fotografía de Aldo Rendón junto a Mónica Zambada, hija de “El Mayo”

A 6 meses de su secuestro por una facción del Cártel de Sinaloa, “La Nicholette” reaparece y revela nuevos detalles

ENTRETENIMIENTO

Precios oficiales de Natanael Cano en CDMX: consulta aquí el costo de los boletos para verlo en el Estadio GNP

Precios oficiales de Natanael Cano en CDMX: consulta aquí el costo de los boletos para verlo en el Estadio GNP

Danna lanza adelanto de su video con el Malilla, en una colaboración que fusiona dos ritmos y generaciones

¿Ya hay fecha secreta? Kunno destapa detalles sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Filtran las primeras imágenes de Belinda como Carlota previo al estreno de la serie

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede se convirtió en el líder de la primera semana y Karina duerme con él

DEPORTES

América hace oficial el fichaje de Óscar Perea para el Torneo de Apertura 2026

América hace oficial el fichaje de Óscar Perea para el Torneo de Apertura 2026

Canelo Álvarez confiesa cuáles son sus cuatro boxeadores favoritos ¿Hay mexicanos?

Isaac del Toro: este fue el millonario premio que recibió tras el Tour de Francia 2026

Raquel Rodríguez le da otro campeonato a México al conquistar el título Intercontinental Femenil de WWE

Reportan que Rodrigo Dourado no entra en los planes de Almada: este sería su nuevo equipo