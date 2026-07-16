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Pemex enviará un millón de barriles de petróleo a Japón por cierre de estrecho de Ormuz

Será el próximo viernes cuando Japón reciba de Pemex un millón de barriles de petróleo para reforzar su seguridad energética

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Tras el cierre del estrecho de Ormuz, Pemex enviará un millón de barriles de petróleo a Japón. Crédito: Bloomberg / Susana González
Como parte de un acuerdo por tras el cierre del estrecho de Ormuz, Pemex enviará un millón de barriles de petróleo a Japón. Crédito: Bloomberg / Susana González

Petróleos Mexicanos (Pemex) alista el envío de un millón de barriles de petróleo a Japón para reforzar su seguridad energética por los riesgos de suministro de hidrocarburos derivados del nuevo cierre del estrecho de Ormuz.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán, las autoridades japonesas acordaron adquirir crudo mexicano, y será el próximo viernes 17 de julio cuando arribe el primer cargamento al país del sol naciente.

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El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) informó que el cargamento será transportado en un buque y que el millón de barriles de petróleo mexicano deberá abastecer las refinerías de Cosmo Oil, filial de Cosmo Energy.

Sheinbaum confirma que Pemex exportará petróleo a Japón

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Pemex exportará petróleo a Japón como parte de un acuerdo que alcanzó con la primera ministra de ese país, Sanae Takaichi.

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De acuerdo con la primera mandataria mexicana, será Pemex Internacional la encargada de realizar las exportaciones hacia Japón durante un lapso determinado. Pero no precisó la vigencia de tal convenio.

Pemex es el principal accionista de PMI Comercio Internacional, la empresa que se encarga de comercializar el petróleo crudo mexicano en mercados internacionales.

PMI Comercio Internacional mantiene contratos con compañías de América, Europa, India y Oriente, entre otras regiones.

La presidenta Claudia Sheinbaum con su homónima Sanae Takaichi firmaron un acuerdo para la exportación de petróleo a Japón. Crédito: Cuartoscuro / AFP
La presidenta Claudia Sheinbaum y Sanae Takaichi firmaron un acuerdo para la exportación de petróleo a Japón. Crédito: Cuartoscuro / AFP

Compra de crudo mexicano es consecuencia del conflicto en Oriente Medio

Dicho acuerdo se firmó tras una llamada telefónica entre Sheinbaum y Takaichi, celebrada el 20 de abril pasado, en donde hablaron de la situación energética en Japón tras el cierre del Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas del mundo para la exportación de petróleo.

El bloqueo de un paso estratégico por el conflicto entre Estados Unidos e Irán elevó la preocupación del gobierno japonés por un posible desabasto de crudo, por lo que decidió diversificar de manera temporal sus fuentes de suministro.

Ante ese escenario, Claudia Sheinbaum explicó que México produce alrededor de 1.8 millones de barriles de petróleo al día, de los cuales 1.4 millones se procesan en las refinerías nacionales.

Mientras que el excedente de petróleo de entre 400 mil y 500 mil barriles diarios se exporta a distintos mercados internacionales, principalmente a Estados Unidos, lo que permite destinar parte de la producción a países como Japón.

Sin embargo, las cifras oficiales más recientes ubican la producción petrolera nacional en aproximadamente 1.65 millones de barriles diarios.

Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, con el presidente del Comité Económico México-Japón, Seiji Kuraishi, el pasado 13 de julio. Crédito: X/ @Claudiashein
Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, con el presidente del Comité Económico México-Japón, Seiji Kuraishi. Crédito: X/ @Claudiashein

Al alza relación comercial entre México y Japón

La exportación de un millón de barriles de petróleo al país asiático no es un caso aislado, pues se da en el marco de una creciente cooperación económica entre ambas naciones.

Según datos del Banco de México (Banxico), durante 2025, México exportó 2.3 millones de dólares en productos petroleros.

El logotipo de la empresa petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) es visto en una gasolinera de Ciudad de México, México, el 31 de julio de 2024. REUTERS/Henry Romero
El logotipo de la empresa petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) es visto en una gasolinera de Ciudad de México, México, el 31 de julio de 2024. REUTERS/Henry Romero

Además, Bloomberg reveló que la relación bilateral entre Japón y México incluye inversiones de empresas japonesas, con énfasis en la industria automotriz, sumado al intercambio energético.

El vínculo también contempla financiamiento para proyectos ambientales desde la década de 1990.

Derivado del cierre del estrecho de Ormuz, Pemex prevé exportar un millón de barriles de petróleo a Japón, que es parte de un acuerdo del que se desconoce su vigencia.

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