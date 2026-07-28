Desde 7 mil hasta los 50 mil pesos: esto costaba la mensualidad en la Academia Militarizada Doenitz donde murió Dafne Zapata

El paquete más económico tenía un precio de 7 mil pesos, mientras que el inrernado completo costaba 50 mil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde murió la adolescente Dafne Zapata, cobraba altas cuotas mensuales a sus alumnos, que iban desde los 7 mil hasta los 50 mil pesos.

A esa cantidad se suma la inscripción de 10 mil pesos y el costo de uniformes y materiales, que también eran muy altos.

De acuerdo con el medio N+, estudiar en la Academia Militarizada Doenitz implicaba gastar, de inicio, 10 mil pesos de inscripción, y aparte 20 mil pesos de los tres diferentes uniformes para los alumnos.

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Así se hizo saber por medio de una cotización por escrito de la Academia para el ciclo escolar que terminó, donde aparecen los diferentes paquetes.

En el primero de estos, para aspirantes con buena conducta con horario de 6:45 y 7 de la mañana a 14:30 horas, tenía un costo mensual de 7 mil pesos.

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Un puño cerrado con golpes y una pastilla, junto al escudo de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ilustra situaciones de agresión y su posible tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo, que era para aspirantes de bajo aprovechamiento que requerían asesorías personalizadas en un ambiente de estricta disciplina, y que incluía alimentos, sube a 10 mil peoss al mes, con horarios de 6:45 y 7:20 de la mañana, a 17:00 horas.

Los internados para jóvenes con problemas de conducta moderada a severa, costaba 35 mil pesos, entrando el lunes y con salida el viernes por la tarde, y el internado de tiempo completo costaba 50 mil pesos.

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En los paquetes de libros los padres de los alumnos gastaban desde 8 mil 500 a 14 mil pesos, dependiendo del nivel escolar.

A pesar de los altos costos, el director de la academia, Jorge Luis N, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por la muerte de Dafne, pidió a principios de este año ayuda a ex alumnos de la escuela, ya que tuvo que cambiar de instalaciones.

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Cabe destacar que el plantel en el que murió la joven Dafne tenía menos de un año en operaciones y aún no tenía rótulos ni logotipos de la escuela. Actualmente se encuentra asegurado por la Fiscalía.

Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años, murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

El anterior inmueble de la escuela, ubicado en la avenida Nuevo León, número 102, donde la academia operó por más de dos décadas, se encuentra vacío.

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La Secretaría de Seguridad Pública (SEP) dio a conocer que las escuelas militarizadas, como la Academia Doenitz, están fuera de la ley, por lo que, señalaron, iniciarán una revisión en todo México para verificar que no existan este tipo de planteles.

Dan prisión preventiva al director de la Academia Militarizada Doenitz y a Estrellita “N” por feminicidio de Dafne Zapata

Una jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y Estrellita “N”, encargada de los alumnos dentro de las instalaciones al estar acusados por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que durante la audiencia inicial, realizada durante más de 16 horas, el agente del Ministerio Público formuló imputación y expuso los datos de prueba con lo que sustenta su vinculación a proceso.

Sin embargo, fue a petición de la defensa de los acusados que la autoridad judicial les concedió la duplicidad del término constitucional con el objetivo de resolver la situación jurídica de ambos.

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Al aceptarlo, la jueza les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Con esto será el próximo jueves 30 de julio a las 9:00 horas cuando se reanude la audiencia de imputación en su contra y se defina si serán vinculados a proceso o no.

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