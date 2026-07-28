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Madre de Danna Yanina “N” denuncia que su hija fue víctima de presunto abuso sexual en la Academia Militarizada Doenitz

La mujer, que no brinda su nombre por temor a represalias, aseguró que la joven era víctima de este delito por parte del hermano de Estrellita “N”

Dafne Zapata - detenida Danna Yanina "N"
Danna Yanina "N" fue detenida por su probable implicación en el feminicidio de Dafne Zapata. Foto: Redes sociales
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La madre de Danna Yanina “N” acusó que su hija fue víctima de presunto abuso sexual en varias ocasiones al interior de la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde se encontraba internada y cursando el último año de preparatoria en Tamaulipas.

La mujer, que no reveló su nombre por miedo a represalias, dijo que la joven de 18 años también sufría de malos tratos por parte de los directivos de la institución, quienes además la señalaban de “loca” ante otros alumnos a los que intentaba alertar de los abusos.

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Estas declaraciones las realizó al exterior del Centro Integral de Justicia de Altamira, pocos minutos antes de que se reanudara la audiencia de imputación en contra de la joven, quien fue detenida por su probable implicación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que falleció a causa de asfixia por sumersión en la academia militarizada.

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, es exalumna de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)
La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, es exalumna de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

Las madre aseguró que Danna no estaría implicada en el feminicidio de la adolescente debido a que otros testigos incluso señalaron que se encontraba en un área distinta a la de Dafne Zapata, además de que la mayoría del tiempo se encontraba encerrada.

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“No hay ninguna prueba, nosotros tenemos miles de denuncias y testimonios que ella no es culpable y no las están aceptando. No hay ninguna prueba. Incluso una amiguita de la fallecida fue a declarar y dijo que no se juntaban con Danna porque era de otra área, porque nada más la tenían encerrada y bajaba a hacer de comer, por eso pensaban que era empleada, porque así la usaban, como gata”, dijo la madre a medios de comunicación.

Señala al hermano de Estrellita “N” como el responsable de presuntamente violar a su hija

Detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata
Estrellita "N" y el director de la academia militarizada, Jorge Luis "N", se encuentran detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata. Foto: FGJE

La madre de Danna dijo que su hija le contó sobre la presunta violación que sufría dentro de la academia militarizada por un hermano de Estrellita “N”, la encargada de los alumnos y la comunicación con sus padres, a quien identificó como “el comandante Mora Díaz”.

De acuerdo con su testimonio, los abusos en contra de Danna comenzaron a pocos meses de que cumpliera los 18 años de edad y que no sería la única víctima. Debido a esto, dijo que ya realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades por violación y secuestro.

“Danna tiene ansiedad, no quiere comer. Cuando ella me contó que la había violado ese desgraciado me dijo: ‘mamá yo hubiera querido estar muerta porque ya no valgo nada, porque me están acusando de algo que no hice’ Yo creo en mi hija, soy de esas mamás que si supiera que es culpable no estuviera aquí, le diría ‘di la verdad’”, comentó la mujer.

La madre aseguró que llevaron a Danna Yannina “N” para que declarara los datos que conocía acerca del caso de Dafne Zapata a pesar de la situación vulnerable en la que se encontraba, pero dijo que su denuncia no fue recibida por las autoridades.

“Ella vio cosas, las declaró al siguiente día de que la pudimos rescatar del secuestro, al siguiente día así con sus traumas, así la trajimos, porque pensamos que era lo correcto venir a denunciar, denuncia que no nos aceptó la licenciada Rosalba. Si la vio (a Dafne), ella no vio quién fue”, explicó.

Audiencia contra la joven se aplazó porque presentó una crisis nerviosa

(Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)
(Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

Luego de varias horas de audiencia y de al menos dos recesos, la jueza decidió posponer para este martes a las 08:00 horas la diligencia debido a que Danna presentó una crisis nerviosa.

De acuerdo con su padre, Ofil Cruz, la joven tuvo que recibir asistencia médica en el lugar, por lo que se decidió aplazar la diligencia para el día siguiente con el objetivo de que se tranquilizara.

“El estrés de hoy fue muy pesado, la verdad, por las declaraciones y todo eso. Le dieron atención pronta y su mamá estuvo al pendiente de ella para cualquier detalle, para tranquilizarla y calmarla”, dijo el padre.

Danna Yanina "N", una de las detenidas por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos en la academia militarizada. (Redes sociales)
Danna Yanina "N", una de las detenidas por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos en la academia militarizada. (Redes sociales)

Su defensa también presentó un peritaje psicológico realizado por la psicóloga forense, Mara Paola Muñoz, en el que se advirtió que Danna presenta estrés postraumático y un alto riesgo suicida, por lo que recomendaron revisar la medida de prisión preventiva en la que se encuentra.

“Yo realicé un perfil victimológico. Solo puedo decir que efectivamente Danna presentó una afectación emocional que es compatible con una dinámica de poder. Ejercieron sometimiento, violencia psicológica, física y sexual contra ella”, comentó la psicóloga tras salir de la audiencia.

Será en las próximas horas cuando se conozca si Danna Yanina “N” será vinculada a proceso o no por el caso de Dafne Zapata.

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