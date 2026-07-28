Ceci Flores acusa simulación en investigación sobre la desaparición de su hijo Alejandro, pide a la FGR atender el caso

Ceci Flores acusa simulación en investigación sobre la desaparición de su hijo Alejandro

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Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó de simulación a la Fiscalía General de Sinaloa entorno a la investigación para localizar a su hijo, Alejandro Guadalupe Islas Flores, quien desapareció el 30 de octubre del 2015, en Los Mochis.

A través de un video publicado en su cuenta de X, la activista indicó que ayer acudió a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, para reunirse con el Ministerio Público a cargo de investigar la desaparición de su hijo.

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Sin embargo, acusó que “a 11 años de la desaparición de Alejandro, no hay nada sobre su paradero por parte de las autoridades”.

En la publicación, señaló que la carpeta de investigación está “prácticamente vacía, sin una investigación real”, por lo cual aseguró que no hay avances significativos ni resultados.

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Afirmó que la única información que tiene la Fiscalía proviene de las jornadas de búsqueda que ha realizado junto con su familia, “arriesgando su vida y haciendo el trabajo que les corresponde a las autoridades”.

Ceci Flores pidió a la FGR y a la Fiscalía de Sinaloa avanzar en la investigación sobre el caso de su hijo. | X- Ceci Flores

Por ello, la madre buscadroa exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, así como “a todas las autoridades competentes” cumplan con su obligación constitucional de investigar, buscar y localizar a su hijo.

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Advirtió que de lo contrario, tomará las oficinas de la Fiscalía estatal, al afirmar que “una institución que no trabaje deben de cerrarla”.

Esto último, recordando que realizó una acción similar en Sonora para exigir avances en la investigación de su hijo Marco Antonio, cuyo cuerpo halló en marzo pasado.

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“No sirve una institución que nada más esté de parapeto porque no están trabajando, porque no hay nada sobre la desaparición de mi hijo, no hay nada en las carpetas. Es una cosa terrible aquí. Vamos a forzar a las autoridades a hacer su trabajo y si no, las vamos a empezar a tomar.

“Vamos a empezar a hacer lo que hicimos en Sonora para poder recuperar a Marco Antonio. Cerramos la fiscalía, las carreteras, la Comisión de Búsqueda, lo que tengamos que hacer”, comentó.

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Angel Guadalupe Islas Flores el hijo de Ceci Flores, madre buscadora, que sigue desaparecido

Flores Armenta criticó que las autoridades sigan “archivando expendientes”, mientras las madres buscadroas recorren cerros, campos y fosas clandestinas, “con la esperanza de encontrar una respuesta”.

“Nosotros no deberíamos hacer el trabajo que les corresponde a ustedes. Los años siguen corriendo. Mi vida también. Y me niego a aceptar que la indiferencia de las autoridades sea más fuerte que el amor de una madre.

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“No pido favores. Exijo el derecho que tiene mi hijo a ser buscado y el derecho que tengo como madre a conocer la verdad. Quiero encontrar a mi hijo, como Dios quiera, pero quiero encontrarlo”, añadió.

Asimismo, reiteró que no dejará de buscar a su hijo ni de levantar la voz, “hasta que Alejandro regrese a casa” o pueda darle una sepultura digna.

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¿Qué le ocurrió a Alejandro Guadalupe Islas?

Alejandro Guadalupe Islas Flores, hijo de Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, desapareció el 30 de octubre de 2015 en la carretera de Juan José Ríos, en Sinaloa, cuando iba rumbo a su trabajo en Los Mochis acompañado de su jefe.

Tras su secuestro, Ceci Flores inició la búsqueda y paga rescates en tres ocasiones, sin lograr el regreso de Alejandro.

Tenía 21 años, poco tiempo en Sinaloa y, según su madre, no tenía vínculos con el crimen organizado ni consumía drogas.

La desaparición de Alejandro marcó el inicio de la labor de Ceci Flores como madre buscadora. En 2019, la activista enfrenta la desaparición de otros dos hijos: Marco Antonio y Jesús Flores.

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Ese año, logra encontrar a Jesús con vida, pero Marco Antonio continuó desaparecido casi siete años más. Estos hechos llevan a la consolidación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Desde entonces, Ceci Flores y su organización buscan a miles de personas desaparecidas en México, enfrentando riesgos letales.

Para 2024, el Registro Nacional reporta 116 mil 294 personas desaparecidas, la mayoría desde 2006.

El caso de Alejandro sigue sin resolverse y representa la persistencia de la crisis de desapariciones en el país.

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