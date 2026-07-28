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Licencia de conducir Puebla: simulador de manejo y otros requisitos 2026

El trámite suma una prueba digital de manejo de ocho minutos más una fase de 100 segundos, con calificación automática: se empieza con 100 puntos y se aprueba con 60; hay descalificación por tres faltas

El simulador evalúa las habilidades del aspirante en escenarios que replican condiciones reales: presencia de peatones y ciclistas, cambios de clima, semáforos, topes y maniobras de estacionamiento. (Secretaría de Movilidad y transporte Puebla/Facebook)

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La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla exige desde agosto de 2025 un examen práctico en simulador para tramitar la licencia de conducir, un requisito que se suma al examen teórico y que ya acumula más de 112 mil licencias expedidas bajo ese esquema. El trámite completo —incluyendo ambas pruebas— tiene un costo de $1,060 pesos por tres años o $1,550 pesos por cinco años en la modalidad estándar.

El simulador evalúa las habilidades del aspirante en escenarios que replican condiciones reales: presencia de peatones y ciclistas, cambios de clima, semáforos, topes y maniobras de estacionamiento. La prueba arranca con 100 puntos y descuenta entre 5 y 10 unidades por cada error. Para aprobar se requiere un mínimo de 60 puntos.

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Hay tres causales de descalificación automática: pasarse un semáforo en rojo, atropellar a un ciclista o subir el vehículo a la banqueta.

La duración total es de aproximadamente ocho minutos, precedidos por una fase de familiarización de 100 segundos. El resultado —aprobado o reprobado— lo emite el sistema de forma automática, sin intervención humana. Existen simuladores para automóvil, motocicleta y transporte público o comercial.

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Una mano sostiene un teléfono con una app de guía de estudio para licencias de conducir. Hay texto sobre la guía disponible gratis y un código QR
El Gobierno de Puebla presenta la nueva guía de estudio gratuita para el examen teórico de obtención o renovación de licencias y permisos para conducir. (Secretaría de Movilidad Puebla/Facebook)

Examen teórico: 10 preguntas y mínimo 8 aciertos

Un hombre joven sentado en un escritorio usa un ordenador personal con un monitor y un ratón. Al fondo, otras personas esperan en una sala
Si no se alcanza la calificación mínima, la SMT no autoriza la expedición de la licencia. (Secretaría de Movilidad Puebla/Facebook)

Antes de acceder al simulador, el aspirante debe aprobar el examen teórico. Consta de 10 preguntas de opción múltiple que deben responderse en un máximo de 10 minutos, con un mínimo aprobatorio de 8 aciertos (80%). Se aplica en monitor digital dentro del módulo de la SMT, el banco de preguntas varía cada día y el uso del celular está prohibido.

Si no se alcanza la calificación mínima, la SMT no autoriza la expedición de la licencia. El aspirante debe reagendar su cita y cubrir nuevamente el costo del examen: $165 pesos por intento, salvo que el trámite sea de primera vez, en cuyo caso ese valor ya está incluido en el pago total del paquete.

Documentos requeridos para el trámite

Joven estudia señales de tránsito en un manual. Detrás, un hombre sostiene un triángulo de seguridad. Al fondo, bandera de México y logo Secretaría de Movilidad Puebla. Mujer trabaja.
El aspirante debe reagendar su cita y cubrir nuevamente el costo del examen: $165 pesos por intento, salvo que el trámite sea de primera vez (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los documentos que deben presentarse en el módulo son los siguientes:

Folio impreso de la cita agendada en citasenlinea.puebla.gob.mx

Identificación oficial vigente con fotografía y firma (original y copia): INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar

CURP con fecha de impresión no mayor a tres meses (copia)

Acta de nacimiento actualizada, con no más de 15 años de expedición y datos coincidentes con la CURP (formato impreso y copia)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses: recibo de luz, agua, teléfono o predial (original y copia por ambos lados)

Formato de responsiva debidamente firmado (se entrega en el módulo)

No tener infracciones de tránsito pendientes de pago

Los extranjeros deben añadir pasaporte vigente y documento migratorio vigente —FM2, FM3 o tarjeta de residente temporal o permanente— en original y copia.

Requisitos adicionales para choferes de plataformas ejecutivas

Hombre sentado en un simulador de manejo. Viste camisa rosa y cinturón de seguridad. Se ven logotipos del Gobierno de México y Puebla en la parte superior
El costo para esta categoría asciende a $2,165 pesos por tres años y $2,655 pesos por cinco años. Si el aspirante ya cuenta con examen toxicológico vigente, las tarifas bajan a $1,085 pesos y $1,575 pesos, respectivamente. (Secretaría de Movilidad Puebla/Facebook)

Quienes soliciten la licencia de chofer de servicio ejecutivo deben presentar, además de los documentos generales, una constancia de no antecedentes penales con no más de tres meses de expedición, certificación vigente ante el CONOCER en el estándar de competencias correspondiente, y los exámenes médico y de valoración psicofísica integral —toxicológico y psicométrico—, con vigencia de un año.

El costo para esta categoría asciende a $2,165 pesos por tres años y $2,655 pesos por cinco años. Si el aspirante ya cuenta con examen toxicológico vigente, las tarifas bajan a $1,085 pesos y $1,575 pesos, respectivamente.

Costos 2026 por categoría y vigencia

El Gobierno del Estado de Puebla aplicó un ajuste de 18.43% en las tarifas de licencias para 2026, de acuerdo con la Ley de Ingresos vigente. Las tarifas oficiales son:

Automovilista, motociclista o chofer particular — 3 años: $1,060 pesos

Automovilista, motociclista o chofer particular — 5 años: $1,550 pesos

Chofer de servicio ejecutivo — 3 años: $2,165 pesos

Chofer de servicio ejecutivo — 5 años: $2,655 pesos

Modalidad de 6 meses: $560 pesos

Duplicado de licencia permanente: $1,555 pesos

El pago se realiza después de aprobar ambos exámenes, en la ventanilla del módulo o en las instituciones bancarias y establecimientos autorizados por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.

Reintentos y renovaciones: reglas vigentes

Quien reprueba el simulador puede repetirlo sin costo adicional, con un periodo mínimo de 60 días entre cada intento. No hay límite de intentos, siempre que se respete ese intervalo y el reintento ocurra dentro del mismo año fiscal en que se realizó el pago inicial. Si el año fiscal concluye antes de aprobar, el trámite debe reiniciarse y los derechos deben cubrirse de nuevo.

Para renovaciones, la regla general aplica los mismos documentos base más la licencia anterior —vigente o vencida—. Si la licencia venció hace más de un año, el titular debe presentar nuevamente los exámenes teórico y práctico.

Más de 112 mil licencias y una tasa de reprobación del 8%

Desde la entrada en vigor del simulador, el 25 de agosto de 2025, hasta junio de 2026, la SMT expidió más de 112 mil licencias bajo ese esquema. La dependencia estima una emisión diaria de entre 900 y mil documentos de distintas categorías.

De las 82 mil 91 personas que presentaron el examen práctico entre agosto de 2025 y marzo de 2026, 7 mil 231 no lo acreditaron, lo que representa una tasa de reprobación de 8.8%. El grupo de 41 a 50 años concentró el mayor número de reprobados, con mil 482 casos, seguido por el rango de 31 a 40 años con mil 461. Por módulo, el CIS Angelópolis registró el mayor número de personas que no aprobaron la prueba, con mil 4 casos.

Los módulos de atención en la ciudad de Puebla operan de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en las siguientes sedes: CIS Angelópolis (Vía Atlixcáyotl No. 1101), Plaza Finanzas (Av. 20 Sur No. 902), CIS San Javier (Av. Reforma No. 1305), Módulo La Paz (Av. Rosendo Márquez No. 1501) y CIS El Alto (Calle 8 Oriente No. 1007).

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