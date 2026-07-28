Artista mexicana presume que rentó el Castillo de Chapultepec para su boda en un millón de pesos: “Para mí es barato”

La creadora de contenido aseguró que el costo era de un millón de pesos y calificó el precio como "barato", provocando un intenso debate en redes sociales.

Guardar

La creadora de contenido mexicana Estefanía Coppola se convirtió en tendencia en redes sociales después de compartir una serie de videos en los que presumió el supuesto venue de su boda en el Castillo de Chapultepec, uno de los recintos históricos más importantes del país. Sin embargo, más allá del recorrido exclusivo por el inmueble, lo que terminó desatando una ola de críticas fue que calificó como “barato” el costo de un millón de pesos para celebrar ahí una boda.

Los videos acumularon miles de reproducciones en TikTok e Instagram, donde la influencer mostró distintos espacios del castillo mientras explicaba que estaba conociendo el lugar para decidir si sería el escenario de su enlace matrimonial.

PUBLICIDAD

Durante el recorrido compartió con sus seguidores la emoción que le provocó ingresar a zonas poco conocidas por el público y describió el recinto como el lugar ideal para cumplir su sueño de tener una boda de cuento.

La declaración de Estefanía Coppola abrió una discusión sobre el patrimonio histórico y si realmente el castillo puede utilizarse para bodas.

“Venimos a ver el venue de mi boda en el...Castillo de Chapultepec.¡Ah! Venimos llegando. Nos dejaron entrar en el coche, que era algo que yo no sabía que se podía hacer. Así que nos van a dar un tour guiado ahorita en la noche para conocerlo y ver qué tal es y se los voy a ir enseñando. Oigan, justo empezó a llover y me planché el pelo, me tardé una hora. Tengo que correr, pero vean qué preciosidad. Solito para nosotros. [ríe] Qué emoción. Y cómo no me va a ir bien en el matrimonio si ellos llevan treinta y tantos años casados. Vean, por favor, qué hermosura de lugar. Oigan, me impresiona que estos coches o como no sé cómo se les llamen, no me acuerdo del nombre, carrozas. Me impresiona que se usaban en 1867. O sea, yo siento que fue hace miles de años, pero en realidad no fue hace tanto. Esta de aquí es mi favorita. O sea, es de princesa. Está increíble. Imagínense llegar así a tu casa.”

PUBLICIDAD

“Un millón de pesos está barato”

Mientras avanzaba por el recorrido, Estefanía Coppola explicó cuál era el espacio que supuestamente podía utilizarse para realizar un evento y reveló el costo que le habían mencionado.

“Y ya me comentaron que lo que se renta del castillo es esta parte. O sea, esto es lo que se renta. Lo de adentro no se puede porque, pues hay que cuidarlo y todo. Y el precio es de un millón de pesos. Es mucho dinero, pero casarte en el castillo de Chapultepec creo que no tiene precio. Papá, ¿entonces tú pagarías un millón de pesos para hacerme mi boda aquí en el castillo?”

PUBLICIDAD

La respuesta de su padre también llamó la atención de los usuarios.

“Pues sí, realmente está barato, está bonito, exclusivo”.

Posteriormente, la creadora de contenido preguntó a su madre si volvería a casarse en ese lugar.

“Me volvía a casar con tu papá aquí”.

Entre risas, Coppola respondió:

“Sí, yo también. [ríe] De, de la boda de cincuenta años, la boda de oro. [ríen] Está precioso, vean. Oigan, y algo que no saben de este recorrido es que a las personas que vienen así los domingos de turistas o personas que quieren conocer el castillo, hay muchas partes que no se les enseñan y a nosotros sí nos lo van a enseñar, así que está muy padre. Yo obviamente ya he venido al castillo. Me encanta venir aquí, me encanta hacerme fotos aquí y estoy muy feliz de conocer cosas que no sabía ni siquiera que existían. O sea, yo sí me veo bajando de esas escaleras con mi vestido blanco de princesa, obviamente. O sea, esto está increíble. Y miren qué coincidencia, que aquí está el cuarto de Carlota y justo en frente ahí está el Paseo de las Palapas.”

PUBLICIDAD

La influencer compartió un recorrido por el histórico inmueble y afirmó que el venue tenía un costo millonario, aunque existen restricciones oficiales.

Las declaraciones dividieron opiniones. Mientras algunos internautas señalaron que el Castillo de Chapultepec es un sitio único y que un evento en ese lugar tendría un valor incalculable, otros criticaron que calificara como “barato” un millón de pesos.

La influencer respondió a las críticas

La declaración de Estefanía Coppola abrió una discusión sobre el patrimonio histórico y si realmente el castillo puede utilizarse para bodas.

Ante la cantidad de comentarios, Estefanía Coppola publicó un segundo video para explicar por qué consideraba que el precio era bajo.

“Está barato el Castillo de Chapultepec por todo lo que es el Castillo de Chapultepec, Maximiliano, Carlota, Benito Juárez, toda la historia, los años. ¿Tú crees que casarte ahí de verdad vale un millón de pesos? Para mí casarte ahí debería de ser impagable. Para mí casarte ahí, únicamente los Slim. Para mí únicamente una princesa como Lady Di. Entonces sí, sí es barato, porque eso vale oro, eso vale más. Más, pagaría el triple con tal de casarme ahí. Por eso es barato”.

PUBLICIDAD

Sus palabras volvieron a viralizarse y alimentaron la discusión sobre los privilegios, el acceso a espacios históricos y el elevado costo que implicaría realizar un evento en un sitio de ese nivel.

¿Se puede rentar el Castillo de Chapultepec para una boda?

La FGR sí investiga la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec. Crédito: INAH

La polémica también despertó dudas entre miles de usuarios sobre si realmente cualquier persona puede celebrar una boda en el Castillo de Chapultepec.

La confusión surgió porque, semanas atrás, durante una conferencia desde Palacio Nacional, se informó que la FIFA pagó alrededor de un millón de pesos para utilizar parte del recinto durante un acto protocolario relacionado con la Copa Mundial de 2026, evento al que asistieron la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Museo Nacional de Historia establece que el Castillo de Chapultepec no se renta para bodas, quinceaños, reuniones empresariales ni fiestas privadas.

De acuerdo con los lineamientos del recinto, únicamente pueden autorizarse eventos de carácter cultural, académico o científico, medida que busca proteger el valor histórico y patrimonial del inmueble, escenario de episodios como la Batalla de Chapultepec de 1847 y que, a lo largo de su historia, ha funcionado como residencia imperial, residencia presidencial y actualmente como museo.

PUBLICIDAD

Las personas interesadas en realizar actividades permitidas deben contactar al Departamento de Promoción Cultural del Museo Nacional de Historia, donde se revisan los requisitos, disponibilidad de espacios y el procedimiento correspondiente.

Mientras tanto, los videos de Estefanía Coppola continúan acumulando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales y reavivando el debate sobre el uso de uno de los monumentos históricos más emblemáticos de México.

PUBLICIDAD