Semarnat frena megaproyecto en Punta de Mita: revoca concesión en Playa Las Cocinas

Semarnat revocó la concesión de Playa Las Cocinas en Punta de Mita tras detectar incumplimientos ambientales y anunció un plan para restaurar la zona costera. (Fotografía proporcionada por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocó la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) otorgada a la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V. para desarrollar un proyecto inmobiliario en Playa Las Cocinas, ubicada en Punta de Mita, Nayarit, luego de confirmar incumplimientos a las condiciones establecidas en la concesión y la ejecución de obras sin autorización ambiental.

La resolución se tomó después de una revisión técnica, jurídica y administrativa realizada por la dependencia federal, que concluyó que las construcciones e instalaciones efectuadas en la zona no contaban con el aval de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZFMTAC), lo que representa una violación a la legislación ambiental vigente.

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Playa Las Cocinas será restaurada y se garantizará el libre acceso

Tras dejar sin efectos la concesión, la Semarnat anunció que replanteará el manejo del sitio mediante una estrategia enfocada en la restauración ambiental y el control de la erosión costera.

El Gobierno federal frenó el proyecto inmobiliario en Punta de Mita y aseguró que garantizará la protección del ecosistema y el acceso público a la playa.

El nuevo plan contempla un programa integral para recuperar la vegetación nativa, rehabilitar las áreas impactadas y privilegiar soluciones basadas en la naturaleza, con el objetivo de conservar los ecosistemas costeros y garantizar el libre tránsito de habitantes y visitantes por la playa.

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La dependencia explicó que esta nueva ruta busca atender las afectaciones detectadas durante las evaluaciones técnicas, conciliando la protección ambiental con la seguridad de la zona y el interés público.

¿Qué ocurrió en Playa Las Cocinas?

El conflicto en Punta de Mita se desarrolló durante los últimos meses debido a la oposición de habitantes y organizaciones ambientalistas al proyecto turístico.

El conflicto en Playa Las Cocinas surgió por la oposición de habitantes y ambientalistas al proyecto turístico Montage, debido a posibles afectaciones al ecosistema y al acceso público a la playa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales antecedentes destacan:

La empresa Cantiles de Mita proyectaba desarrollar el complejo turístico “Montage” .

El desarrollo contemplaba un hotel de 145 habitaciones , más de 60 residencias de lujo , restaurantes y spa.

El proyecto ocuparía alrededor de 209 mil metros cuadrados .

Ambientalistas advirtieron que la zona es un importante sitio de anidación de tortugas laúd, golfina y carey .

Vecinos denunciaron que Playa Las Cocinas es una de las últimas playas públicas de Punta de Mita y alertaron sobre una posible privatización del acceso.

Protestas ciudadanas marcaron el desarrollo del conflicto

Desde abril, habitantes de Punta de Mita y de la comunidad Emiliano Zapata realizaron manifestaciones para exigir la cancelación del proyecto inmobiliario, al considerar que afectaría tanto el ecosistema como el acceso público a la playa.

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"Playa Las Cocinas vive y la lucha sigue" (Batalla por la playa)

Durante las movilizaciones también surgieron denuncias por presuntas detenciones arbitrarias y actos de represión por parte de autoridades estatales. Además, los pobladores señalaron que la empresa mantenía obras que, según sus denuncias, invadían la franja federal y no respetaban las restricciones establecidas por la legislación ambiental.

Como parte del proceso que derivó en la revocación de la concesión, la Semarnat sostuvo mesas de diálogo con habitantes y autoridades locales, cuyas propuestas fueron incorporadas a los análisis técnicos para definir una alternativa de restauración.

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Segundo megaproyecto turístico rechazado por el Gobierno federal

La cancelación del proyecto en Playa Las Cocinas representa el segundo revés a un megaproyecto turístico durante la actual administración federal.

La cancelación de Playa Las Cocinas representa el segundo freno del Gobierno federal a un megaproyecto turístico por posibles impactos ambientales. (Fotografía proporcionada por Efraín López, vocero de Batalla por la Playa)

En mayo pasado, la Semarnat también negó la autorización ambiental al proyecto Perfect Day, promovido por Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, por los riesgos que representaba para el arrecife y otros ecosistemas costeros.

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La decisión sobre Punta de Mita fue resultado del trabajo conjunto entre la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas áreas técnicas especializadas.

Finalmente, la dependencia reiteró que la protección de los ecosistemas costeros, la justicia ambiental y el acceso libre a las playas forman parte de las prioridades del Gobierno de México, por lo que continuará supervisando la recuperación ambiental de Playa Las Cocinas y el cumplimiento de la legislación en la zona.

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