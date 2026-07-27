El error que cometes al bañarte y te está dejando sin cabello

Una ilustración muestra a una mujer con expresión de pánico en el baño, mirando su cepillo lleno de cabello, reflejando la preocupación por la caída capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día, millones de personas siguen rutinas de higiene que parecen inofensivas, pero un gesto común al bañarse puede tener consecuencias para la salud capilar.

Frotar el cabello con fuerza, ya sea al aplicar el shampoo o al secarlo con la toalla, es una práctica extendida que, lejos de aportar beneficios, favorece la caída del cabello y lo debilita.

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Especialistas advierten que este hábito, repetido de manera cotidiana, puede afectar la estructura y el crecimiento del pelo y aquí te contamos la razón.

La pérdida de cabello puede estar relacionada con factores hormonales, genéticos, nutricionales o ambientales que afectan la salud capilar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué frotar el cabello con fuerza al aplicar el champo o al secarlo con la toalla favorece la caída del cabello

Como mencionamos antes, especialistas en cuidado capilar coinciden en que frotar el cabello con fuerza al aplicar el champo o al secarlo con la toalla favorece la caída del cabello porque:

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Al frotar con fuerza, se genera fricción que debilita la fibra capilar, haciendo que el cabello se rompa o se desprenda más fácilmente desde la raíz.

La fricción excesiva también puede irritar el cuero cabelludo, lo que afecta la salud de los folículos pilosos y puede alterar el ciclo de crecimiento del cabello.

El cabello mojado es más vulnerable porque la cutícula (la capa externa) está abierta, por lo que al tallarlo con fuerza, se daña con mayor facilidad y se vuelve más propenso a caerse o a partirse.

Por eso, se recomienda masajear suavemente el cuero cabelludo al lavar y secar el cabello presionando con la toalla, sin frotar ni retorcer. Esto ayuda a proteger la estructura capilar y a evitar la caída relacionada con daños mecánicos.

Una infografía explica las causas de la caída del cabello por fricción y ofrece consejos para prevenirla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros errores que se suelen cometer al bañarse y que favorecen la caída del cabello

Uno de los errores más comunes al bañarse que puede favorecer la caída del cabello es lavar el pelo con agua demasiado caliente. El agua caliente puede resecar el cuero cabelludo, debilitar los folículos pilosos y hacer que el cabello se vuelva más frágil y propenso a romperse.

Usar productos inadecuados para tu tipo de cabello, como shampoos muy agresivos o con ingredientes irritantes.

No enjuagar bien el shampoo y el acondicionador, lo que puede dejar residuos que obstruyen los poros del cuero cabelludo.

Lavar el cabello con demasiada frecuencia, lo que elimina los aceites naturales que lo protegen.

Evitar estos hábitos puede ayudar a mantener el cabello más sano y reducir la caída. Si la caída es excesiva, es recomendable consultar a un dermatólogo.

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