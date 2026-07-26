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Morena acusa corrupción y falta de acciones en gestión del agua en Jalisco

El diputado Paulo Emilio García pide a Salomón Chertorivski una disculpa pública y afirma que SEGIAGUA entrega información que indica que no hay pruebas de desvío de recursos en la CDMX

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Un técnico con casco azul y bata blanca manipula una válvula en tuberías verdes; un círculo rojo con la palabra Morena se superpone a la izquierda
Un técnico de SIAPA inspecciona las tuberías y recolecta muestras de agua en Jalisco, con el logo del partido Morena superpuesto. (Infobae México )

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México acusó corrupción y omisiones en la gestión del agua en Jalisco, lo que afecta a miles de habitantes. De acuerdo con datos presentados durante la conferencia de prensa La Chilanguera, de este domingo 26 de julio, más de 200 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara reportan recibir agua contaminada a lo largo de este año, en comparación con las 40 colonias afectadas en 2023.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), de acuerdo con los datos presentados por el partido guinda recibió 3 mil 500 reportes por olor, color o sabor extraño en el agua solo en 2023. Universidades como el ITESO, el INDEC y la Universidad de Guadalajara documentaron 642 denuncias por contaminación, con presencia de metales pesados, compuestos químicos y ausencia de cloro.

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Más de mil millones sin ejercer y denuncias ciudadanas

El diputado Paulo Emilio García señaló que el SIAPA tuvo un subejercicio de más de mil millones de pesos y enfrenta denuncias por corrupción y presunto desfalco. En julio, el Congreso de Jalisco recibió un plan de 32 proyectos para atender el abasto de agua, pero no tiene presupuesto aprobado ni claridad sobre los costos. Este año, el gobierno estatal solicitó a la federación casi 20,000 millones de pesos para un acueducto entre Chapala y Guadalajara.

Un hombre con gafas y chaqueta habla en un micrófono en un atril transparente. Otro hombre con barba y gafas está de pie a su lado. Fondo rojo con texto Morena
Un portavoz del partido Morena habla sobre la crisis hídrica en Jalisco desde un atril, acompañado por otro hombre, ante un fondo rojo con el logo de Morena. (Diputadas y Diputados Morena de la Ciudad de México)

La Conagua interviene tras la falta de respuesta estatal, mientras manifestaciones ciudadanas han llegado a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar irregularidades entre 2014 y 2025, según García. Los habitantes reclaman actos de corrupción, desvíos y omisiones en la gestión hídrica.

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(Presidencia)

El morenista subrayó que, ante la omisión del gobierno estatal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un llamado a Pablo Lemus para responsabilizarse en las obras hídricas; asimismo, la Conagua informó que ayudará a Jalisco en la aplicación de nuevas medidas que beneficien en la distribución del agua.

Contraste político y exigencia de responsabilidad

Para Morena, el contraste con la gestión hídrica en la Ciudad de México es inevitable. El legislador Paulo Emilio García exigió que el gobernador Pablo Lemus asuma la responsabilidad e informa que el gobierno federal prepara acciones de apoyo a la población afectada. “Es la ciudadanía la que plantea que hay posibles actos de corrupción, desvíos, omisiones, el frenado de recursos extraordinarios”, sostuvo García en La Chilanguera.

Asimismo, en referencia a la denuncia que interpuso Movimiento Ciudadano (MC) en contra de la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, por el presunto desvío de recursos en relación a las obras para reducir inundaciones en la CDMX. Ante esto, el diputado García hizo un llamado a Salomón Chertorivski, dirigente emecista en la metrópoli, para que ofrezca una disculpa pública, dado que el secretario de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), Mario Esparza, entregó la información que demuestra que no hay pruebas de desvío de recursos en la gestión hídrica de la Ciudad de México.

Dos hombres se dan la mano frente a dos paneles con logos: el escudo de la Ciudad de México y el emblema de Segiagua. Ambos llevan micrófonos
Salomón Chertorivski y Mario Esparza se dan la mano frente a los logos del Gobierno de la Ciudad de México y Segiagua, abordando temas de inundaciones. (@SEGIAGUA)

García sostiene que, hasta la fecha, ninguna persona ha presentado evidencia de un desfalco, y cuestiona la honestidad intelectual de quienes han hecho estas acusaciones: “Si hay honestidad intelectual, si hay integridad, si hay decencia en el debate público, que ofrezca una disculpa pública por estar asumiendo un desfalco que no existe”.

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