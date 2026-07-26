Investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén no presenta avances a dos años de cometerse, señalan familiares

Héctor Melesio Cuén, exrector de la UAS. FOTO: CARLOS SICAIROS /CUARTOSCURO.COM

Familiares de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), no cuentan con nuevos datos a dos años de su asesinato cometido el mismo día y en el sitio donde fue citado Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, para ser entregado a Estados Unidos.

Durante una misa celebrada este sábado en el Sagrado Corazón de Jesús, en Culiacán, Sinaloa, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, diputada local de Sinaloa y esposa del exrector, comentó que los únicos datos “nuevos” con los que cuentan es con la que se difunde a través de los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Sin embargo, destacó que a pesar de la falta de nuevos datos continúan confiando en las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual tomó el caso poco después de cometerse el delito y confirmó que la Fiscalía Estatal había realizado un montaje sobre el asesinato de Melesio Cuén al difundir un video en el que supuestamente había sido asaltado y atacado a balazos a bordo de su camioneta cuando estaba en una gasolinera.

Sara Bruna Quiñónez Estrada ofreció una recompensa de prensa para actualizar la información sobre el homicidio Crédito: Fiscalía General de Sinaloa

“Decirles que no contamos con información nueva, salvo la que está en los medios, y confiamos en que las instituciones continuarán haciendo su labor con responsabilidad porque conocer plenamente la verdad no solo representa una causa para nuestra familia, sino un compromiso con la sociedad”, aseguró Díaz Quiñónez.

PUBLICIDAD

Además, agradeció a todas las personas que han acompañado a la familia luego del asesinato de su esposo, ocurrido el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal en Culiacán.

Esposa de Héctor Melesio Cuén durante su discurso en la ceremonia de aniversario de su muerte. Foto: Facebook / Partido Sinaloense

El caso fue controversial debido a que una carta difundida el 10 de agosto del mismo año por Zambada García reveló que Cuén Ojeda había asistido a una reunión en el rancho a la que también habían sido convocados Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el exlíder del Cártel de Sinaloa y Rubén Rocha Moya, gobernador del estado, con el objetivo de mediar un conflicto entre ambos funcionarios.

PUBLICIDAD

Sin embargo, “El Mayo” dijo que él fue emboscado y obligado a trasladarse a Estados Unidos, mientras que el rector de la UAS había sido asesinado en la finca. Esto fue confirmado más tarde por la FGR, quien localizó manchas de sangre de Melesio Cuén en el mismo sitio donde fue secuestrado el exlíder criminal.

Partido Sinaloense (PAS) también denunció que no existen avances claros en las investigaciones

Urna con las cenizas de Héctor Melesio Cuén Ojeda. (Facebook/Héctor Melesio Cuén Díaz)

Robespierre Lizárraga Otero, presidente del Partido Sinaloense (PAS) que fundó el exrector, aseguró que no existen avances claros en la investigación del caso a dos años de ocurrir el asesinato de Melesio Cuén.

PUBLICIDAD

“El llamado unánime de los que estuvimos aquí presentes fue el de justicia y, hasta la fecha, a dos años de distancia de este lamentable acontecimiento, seguimos esperando”, comentó a medios de comunicación.

Presidente del PAS durante un evento público junto a la esposa de Héctor Melesio Cuén. Foto: Facebook / Robespierre Lizárraga

Cabe señalar que en días recientes la FGR reservó hasta el año 2031 -o hasta que se extingas las causas que le dieron origen- la investigación del asesinato del exrector de la UAS bajo el argumento de que divulgar los datos representa un “riesgo real” de perjuicio al interés público o a la seguridad nacional.

PUBLICIDAD

Respecto a esta clasificación, el presidente del PAS señaló que son conscientes de que existen detalles que no pueden ser públicos, pero consideró que no debe ser motivo para que el proceso se “congele”.

Hijo de Melesio Cuén también denunció que no cuentan con nuevos datos sobre el crimen por parte de las autoridades

Héctor Melesio Cuén Díaz pidió a la FGR una respuesta pronta sobre el asesinato de su padre. (X/@azucenau)

Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del exrector de la UAS, denunció el pasado 10 de julio que la Fiscalía General de la República no se ha comunicado con su familia desde el asesinato de su padre.

PUBLICIDAD

“Lamentablemente hasta el momento no hemos recibido información nueva sobre el avance de las investigaciones”, dijo en un mensaje enviado al periodista Ciro Gómez Leyva.

Además, explicó que la familia no solo exige información sobre el crimen, sino que también exhortó “respetuosamente a las autoridades a que haya una respuesta pronta y que se mantenga informada a la familia sobre los avances del caso”; sin embargo, también señaló que se mantendrán respetuosos de las instituciones y de los tiempos de la investigación.

PUBLICIDAD

A dos años del caso, las autoridades no han informado sobre el proceso que se realizó en contra de la entonces fiscal de Sinaloa, Sara Bruña Quiñónez, encargada de difundir el video falso del asesinato de Cuén Ojeda, ya que tras los hechos presentó su renuncia. Asimismo, hasta el momento no se tienen datos de personas detenidas por este crimen.