Poncho de Nigris invita a Rivers a Ring Royale tras la polémica derrota en La Velada del Año VI: “Acá sí será justo”

(Instagram)

La derrota de Samy Rivers frente a la española RoRo en La Velada del Año VI sigue dando de qué hablar. Horas después del combate, Poncho de Nigris sorprendió al publicar un mensaje dirigido a la streamer mexicana para invitarla a participar en Ring Royale, una propuesta que rápidamente encendió las redes sociales.

El regiomontano compartió en su cuenta de X un mensaje que no pasó desapercibido: “Vente a RR @samyriveratv acá sí vamos a ser justos con la careta y un rival digno. @ringroyale #ringroyale listos para marzo”. La publicación provocó cientos de reacciones entre usuarios que siguen tanto a Rivers como al creador de contenido.

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La invitación llega en medio de la conversación que generó el resultado de la pelea. Mientras algunos respaldaron la decisión de los jueces, otro sector de los aficionados insistió en que el combate estuvo marcado por circunstancias que, a su juicio, afectaron a la representante mexicana. La frase de Poncho de Nigris, “acá sí vamos a ser justos con la careta y un rival digno”, se convirtió en uno de los mensajes más comentados tras el evento.

La derrota de Rivers y la controversia que dividió a las redes

La Youtuber mexicana dio sus razones por las que RoRo no debería usar ese casco el día de la pelea. "Hay ventajas". (Captura de pantalla)

Al concluir la pelea, Rivers expresó satisfacción por su rendimiento y extendió su agradecimiento tanto a su familia como a sus seguidores. Reconocida no solo por su actividad en plataformas digitales, también ocupa la presidencia de Pio FC en la Kings League y la Queens League, lo que ha contribuido a su posicionamiento como una de las creadoras de contenido más influyentes de México.

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Durante el enfrentamiento sobre el cuadrilátero, Rivers buscó imponer ritmo y generar oportunidades. Sin embargo, RoRo consiguió conectar los impactos más certeros, en especial en el segundo asalto, lo que llevó a los jueces a otorgar la victoria a la española por decisión unánime. La resolución fue recibida con aprobación por parte de los asistentes en Sevilla, aunque en las redes sociales se multiplicaron los mensajes de inconformidad, especialmente entre usuarios mexicanos que consideraron el combate más parejo de lo que reflejaron las tarjetas.

Previo al evento, el uso de una careta especial por parte de una de las participantes generó debate entre los seguidores de ambas competidoras. La conversación aumentó las expectativas en torno a La Velada del Año VI, que tuvo como escenario la ciudad de Sevilla y donde la creadora regiomontana enfrentó a la representante española.

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Ring Royale abre la puerta a un nuevo escenario para Rivers

Poncho de Nigris, promotor de Ring Royale, da a conocer los próximos pasos del evento y solicita a sus seguidores nombres de celebridades para futuras ediciones. (RS: @ponchodenigris)

La publicación de Poncho de Nigris también puso los reflectores sobre Ring Royale, un evento de boxeo de entretenimiento que reúne a creadores de contenido, influencers y figuras del espectáculo en combates preparados especialmente para este formato. La propuesta del regiomontano despertó la imaginación de los aficionados, quienes comenzaron a especular sobre la posibilidad de ver a Rivers competir nuevamente.

Aunque hasta ahora la streamer no ha respondido públicamente a la invitación, el mensaje de Poncho de Nigris alimentó la conversación en redes sociales y provocó que muchos usuarios imaginaran un nuevo reto para la creadora de contenido. Por el momento, no existe confirmación de que Rivers vaya a formar parte del cartel de Ring Royale.

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La frase “Vente a RR... acá sí vamos a ser justos con la careta y un rival digno” sigue siendo el centro del debate entre los seguidores del boxeo de influencers. Mientras la polémica por La Velada del Año VI continúa, la invitación de Poncho de Nigris abrió un nuevo capítulo que mantiene atentos a miles de usuarios sobre lo que podría ocurrir rumbo a la próxima edición de Ring Royale.