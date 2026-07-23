Iniciativa en Jalisco busca que el agua sea derecho exclusivo de viviendas; empresas quedarían fuera si no pagan

La diputada Brenda Carrera propone reformar la Ley del Agua de Jalisco para sanear las finanzas del SIAPA|Andina

Brenda Guadalupe Carrera García, diputada de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), informó en rueda de prensa sobre su propuesta para reformar el artículo 99 de la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, con el objetivo de sanear finanzas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Esta propuesta legislativa es planteada bajo el contexto de crisis hídrica que vive el estado, situación por la que Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, presentó su Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el AMG.

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Como parte de la iniciativa presentada por Carrera García, se propone que el derecho humano al goce del agua sea considerado exclusivamente para el uso de casa habitación, dejando fuera de esta prerrogativa a empresas comerciales, industriales, hoteleras, refresqueras y cerveceras.

En consecuencia, el prestador del servicio tendrá la facultad de suspender totalmente el suministro de agua potable y alcantarillado a las empresas que presenten falta de pago tras dos meses de atraso, medida que se mantendrá hasta que liquiden sus adeudos o generen un convenio.

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La diputada Brenda Guadalupe Carrera García, del PVEM, propone reformar el artículo 99 de la Ley de Agua de Jalisco para sanear las finanzas del SIAPA.| YouTube Claudia Sheinbaum

Por el contrario, en el caso del uso habitacional para servicio doméstico, la falta de pago no derivará en un corte total, sino que únicamente causará la limitación del servicio conforme a los reglamentos.

Además, la reforma contempla realizar una revisión operativa para identificar a aquellas empresas que operan irregularmente con tarifa habitacional, con el fin de cambiarlas de inmediato a la categoría comercial o industrial correspondiente.

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La propuesta busca combatir prácticas corruptas en SIAPA

La legisladora Brenda Guadalupe Carrera García enfatizó que esta medida busca evitar que se repitan prácticas omisas que han provocado un severo daño financiero al SIAP.

Señaló que existen empresas, incluidas cerveceras, que generan ganancias millonarias, pero llevan muchos años sin pagar por el servicio, una situación inaceptable frente a la crisis de agua que atraviesa el estado.

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La diputada Valeria Ávila Gutiérrez presenta una propuesta en el Congreso de Jalisco para abordar la crisis de calidad del agua en la región metropolitana, incluyendo protocolos y alertas sanitarias. (@LegislativoJal)

Para respaldar la viabilidad legal de la iniciativa, la funcionaria hizo referencia a un antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual ya se aplica en Querétaro el corte total a empresas deudoras mientras se mantiene un servicio parcial para uso habitacional. También advirtió que la iniciativa buscará incluir candados jurídicos para evitar que los directivos del SIAPA omitan aplicar la ley por amiguismos o corrupción.

Descuentos a colonias afectadas y llamado político

Por otro lado, la legisladora abordó la problemática del suministro de agua de mala calidad, con color y olor, que han padecido miles de familias de la zona metropolitana de Guadalajara. Aclaró que el reciente descuento de hasta un 80% en el recibo del SIAPA para las colonias afectadas es el resultado de un análisis técnico, financiero y jurídico ordenado por el gobernador de Jalisco, y no un triunfo de la presión política o de la oposición.

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Una mano sostiene un vaso de vidrio que se llena con agua directamente del grifo sobre la pileta de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diputada criticó a los actores políticos que intentan utilizar la preocupación ciudadana para promoción personal, calificándolo de “oportunismo político”, y exhortó a las y los legisladores a trabajar de manera congruente para conseguir el apoyo federal necesario que ayude a resolver la crisis hídrica de Jalisco.