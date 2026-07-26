Gala Montes asegura que la exnovia de su hermana Beba intentó coquetearle: “Eso es de lo más naco” (Instagram/ @labebamontes)

La actriz Gala Montes acusó públicamente a la ex novia de su hermana Beba Montes de intentar coquetearle, en una entrevista difundida este julio de 2026 por el canal Ernesto Buitron News.

La cantante, conocida por su participación en La Casa de los Famosos México 2, indicó que el distanciamiento con su hermana se agudizó luego de descubrir, a través de capturas de pantalla, mensajes con insinuaciones. La famosa calificó la situación como “de lo más naco” -That’s the most ghetto shit ever- y aseguró que su propósito al revelar estos hechos es proteger a su sobrina Alabama, hija de Beba.

PUBLICIDAD

Restricciones familiares y contexto del conflicto

El conflicto familiar cobró notoriedad tras un viaje por Japón y Tailandia que realizaron juntas. Según lo expuesto por Gala Montes al canal Ernesto Buitron News, el pleito comenzó cuando su hermana le prohibió ver y comunicarse con Alabama. Montes declaró: “Me siento como un papá al que no dejan ver a su hija”.

El viaje, costeado por Gala, incluyó la compra de una bolsa de lujo con valor aproximado de 10,000 pesos, lo que generó nuevas tensiones. Montes hizo público su malestar por el apoyo financiero que ha brindado a su familia, afirmando: “Te pagué la prepa”. Los reclamos económicos y la percepción de que la relación con su hermana estaría condicionada a regalos y dinero intensificaron la disputa.

PUBLICIDAD

El conflicto familiar cobró notoriedad tras un viaje por Japón y Tailandia que realizaron juntas. (@labebamontes, Instagram)

Acusaciones y declaraciones en la entrevista

Durante la conversación en Ernesto Buitron News, Gala Montes detalló que la relación entre Beba y su ex pareja “ya estaba rota” antes de que ella detectara el intento de coqueteo. Aseguró que su intervención no provocó ninguna ruptura: “Eso ya estaba roto desde hace mucho tiempo. Yo no rompí nada”.

Montes también explicó que su intención es que su hermana reconozca con quién se asocia: “Si te juntas con cinco pendejos, vas a terminar siendo el sexto”. Subrayó que su interés principal es el bienestar de Alabama y lamentó las restricciones para verla. “He fungido como madre y padre para mi sobrina”, señaló.

PUBLICIDAD

Al abordar el intento de coqueteo, Montes expresó: “Eso es de lo más naco” y enfatizó que sus seguidores en redes sociales ya se habían percatado de la situación: “El Internet no olvida. Hay capturas. Yo solo dije: ‘Tengo capturas’”. Señaló que no busca exhibir a nadie, sino advertir a su hermana sobre el entorno de personas que la rodean.

Respuestas y postura de Beba Montes

Por su parte, Beba Montes ha optado por no profundizar en el conflicto familiar ante los medios. En declaraciones para Exa Cuernavaca, Beba afirmó que prefiere no discutir detalles para proteger a su hija de ataques en redes sociales. “Los problemas entre hermanos son comunes y se solucionan hablando de frente”, dijo.

PUBLICIDAD

A pesar de su postura reservada, usuarios han interpretado videos publicados por Beba en TikTok como indirectas hacia Gala. La tensión ha escalado hasta involucrar a otras figuras del espectáculo, como el presentador Pablo Chagra, quien defendió públicamente a Beba. Esto motivó una reacción de Gala Montes, que desmintió sus versiones en redes sociales.

Beba, Gala y Crista en la Marcha del 8 de Marzo. (Instagram)

Historial de disputas familiares y entorno económico

La pelea entre ambas hermanas expone un historial familiar conflictivo que involucra a su madre, Crista Montes. Voces de la farándula señalan que Gala ha sido el principal sostén económico de la familia desde su infancia. En la entrevista con Ernesto Buitron News, Gala acusó a su hermana de extorsionar a la expareja, comparando la situación con patrones previos en su familia: “Mi hermana ha extorsionado a ese señor años, como lo hizo mi mamá con mi papá”.

PUBLICIDAD

Montes señaló que la situación se ha visto agravada por la lentitud del sistema legal mexicano, al referirse a la demanda que interpuso para ver a su sobrina: “¿Sabes cuánto se tardan las demandas en las fiscalías en este país en contra de una madre soltera? Años”.

Consecuencias en la vida pública de Gala Montes

La actriz manifestó sentirse injustamente señalada y restringida en su papel como tía: “La mala, la mala soy yo, la mala tía, la drogadicta. Pero si a mí no me han llevado al torito, nunca”. Insistió en que su objetivo es cambiar el futuro de Alabama y que la única forma de hacerlo es hablando.

PUBLICIDAD

El conflicto, con elementos de índole personal y económico, mantiene a Gala y Beba Montes en el centro de la conversación pública en el medio del espectáculo mexicano. Las declaraciones de Gala han generado debate sobre los límites entre lo familiar, lo mediático y la protección de los menores involucrados.