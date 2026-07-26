Maltrato infantil, expedientes clínicos y omisiones: así son las 13 sanciones de Buen Gobierno a servidores públicos

Las medidas se publican hoy 26 de julio en el comunicado 088 e incluyen amonestaciones, públicas y privadas, además de inhabilitaciones por hasta tres meses por conductas consideradas faltas administrativas no graves

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer este 26 de julio la imposición de sanciones administrativas a 13 personas servidoras públicas adscritas a nueve dependencias e instituciones del Gobierno de México. De acuerdo con el comunicado oficial número 088, las medidas van desde amonestaciones públicas y privadas hasta inhabilitaciones de tres meses, por la comisión de faltas clasificadas como no graves.

El origen de las sanciones

Según la dependencia, las sanciones derivan de investigaciones realizadas por las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como por los Órganos Internos de Control del IMSS, la Secretaría de la Defensa Nacional, el SNDIF, la ANAM, el INDEP, ASIPONA Manzanillo y la Secretaría de Salud.

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De acuerdo con el marco legal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene la facultad de imponer este tipo de sanciones conforme a la Constitución y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las Unidades de Responsabilidades y los Órganos Internos de Control en el IMSS, la Defensa Nacional, el SNDIF, la ANAM, el INDEP, ASIPONA Manzanillo y Salud integran los expedientes que derivan en castigos

Los casos por dependencia

Entre los casos señalados en el comunicado destacan:

Pemex: suspensión de 30 días a dos trabajadoras del Departamento de Personal en Salina Cruz, por no dar seguimiento, entre 2022 y 2025, al pago de prestaciones postmortem de un trabajador.

CFE: suspensión de 15 días a un empleado de la División Oriente por registrar, en 2024, solicitudes de contratación de suministro eléctrico sin contar con facultades para ello.

IMSS: inhabilitación de tres meses —la sanción más severa del listado— a un médico del Hospital General Regional 1 en Querétaro, señalado por omitir el diagnóstico y tratamiento de un paciente que, según el comunicado, falleció tras el deterioro de su salud en 2022.

Defensa: amonestación privada a un integrante del 98° Batallón de Infantería en Oaxaca por no integrar debidamente un expediente clínico en 2023.

SNDIF: suspensión de 15 días a una funcionaria del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia en la Ciudad de México, señalada por maltrato a un menor de edad en 2025.

ANAM: suspensión de 15 días a tres funcionarios de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por omitir la revisión total del equipaje de tres pasajeros internacionales en 2023.

INDEP: suspensión de 15 días a dos funcionarios por suscribir un convenio modificatorio que, de acuerdo con el comunicado, rebasó el 20% del monto pactado en un contrato de telefonía en 2023.

ASIPONA Manzanillo: dos suspensiones (10 y 12 días) a un funcionario de la Gerencia de Ingeniería por omitir gestionar adecuaciones presupuestarias vinculadas al Acueducto Armería-Manzanillo y a una vialidad portuaria, en 2023.

Salud: amonestación pública a una funcionaria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por proporcionar documentación con información confidencial en 2023.

Derecho a impugnación y llamado a la denuncia

La dependencia precisó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y que, de presentarse este escenario, la Secretaría defenderá sus determinaciones al considerarlas apegadas a derecho y respaldadas en evidencia.

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Asimismo, el comunicado invita a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta contraria a la legalidad, el respeto y la integridad a través del portal denuncias.gob.mx.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró su compromiso de combatir la corrupción y fortalecer la confianza institucional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

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