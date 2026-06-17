Quiénes son los adultos mayores que deben renovar su tarjeta del INAPAM en junio para no perder sus beneficios

Una mujer adulta mayor mexicana sonríe mientras muestra su credencial INAPAM y billetes de pesos mexicanos, simbolizando los beneficios y apoyo del instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta del INAPAM es una credencial oficial que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) a personas de 60 años o más en México.

Esta credencial sirve para identificar a los adultos mayores y les permite acceder a una amplia variedad de descuentos y beneficios en servicios como transporte público, medicamentos, salud, alimentación, educación, cultura, recreación y establecimientos comerciales. También funciona como documento de identificación en algunos trámites.

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En teoría la tarjeta no tiene fecha de caducidad; sin embargo, existen casos en que puede requerir renovación para poder seguir siendo vigente.

Es por eso que aquí te decimos los casos en los que se recomienda que los adultos mayores renueven su credencial en este mes de junio para poder seguir accediendo sin contratiempos a descuentos en transporte, alimentación, salud y servicios recreativos.

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Aunque la tarjeta del INAPAM no tiene fecha de caducidad, algunos casos requieren renovación para mantenerla vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las personas que deben renovar su tarjeta INAPAN para no perder sus beneficios

El trámite de renovación es gratuito y se hace de forma presencial en los módulos de Bienestar.

Revisa en esta lista si tu tarjeta podría requerir una renovación para seguir siendo válida:

Adultos mayores con tarjetas de formatos anteriores (Sedesol): Adultos mayores que aún cuentan con credenciales con logotipos de la antigua Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o versiones emitidas antes de 2021. Aunque algunas todavía son válidas en ciertos lugares, cada vez más establecimientos piden la versión actualizada con código QR por motivos de seguridad.

Adultos mayores con tarjetas en mal estado: Cuando la fotografía no es reconocible, los datos personales están desgastados o el plástico presenta daños visibles, la credencial deja de ser válida ante prestadores de servicios como aerolíneas y farmacias.

Adultos mayores con actualización por cambio de domicilio o datos: Personas que cambiaron de residencia deben tramitar una nueva credencial para que la información coincida con el comprobante de domicilio actual y evitar inconsistencias al realizar trámites oficiales.

Adultos mayores que requieran reposición en caso de robo o extravío: Por el aumento de viajes y traslados en temporada de verano, junio es el periodo recomendado para reponer credenciales perdidas antes del inicio de las vacaciones.

Cómo renovar tu tarjeta del INAPAM

Para renovar o reponer tu tarjeta del INAPAM en 2026, el procedimiento es presencial y gratuito en los módulos autorizados de la Secretaría de Bienestar.

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No es necesario renovar la credencial si está en buen estado y los datos siguen vigentes, ya que el plástico no tiene fecha de caducidad. Solo debes hacer el trámite en estos casos:

La tarjeta está dañada y no permite identificarte.

Perdiste la credencial o fue robada.

Cambiaste algún dato personal, como nombre o domicilio.

Tienes la antigua credencial del INSEN, que ya no es válida.

Documentos necesarios para la reposición o renovación:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).

Fotografía tamaño infantil reciente (en algunos módulos la toman al momento).

Número telefónico de contacto (del beneficiario o familiar, según módulo).

El trámite suele ser rápido y, en muchos casos, la nueva credencial se entrega el mismo día si llevas toda la documentación. Se recomienda asistir en horario oficial y verificar si tu módulo solicita algún requisito adicional.

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