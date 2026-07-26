Hipertensión en México: más de un millón de infartos podrían prevenirse en los próximos 10 años

Un profesional de la salud mide la presión arterial a una mujer, un procedimiento clave para detectar la hipertensión. (IMSS)

La hipertensión arterial se mantiene como uno de los desafíos más críticos para la salud pública en México. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021-2024, analizados por especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), casi tres de cada diez adultos en el país (29.1%) viven con este padecimiento.

La incidencia muestra variaciones considerables por género, registrando una prevalencia del 31.6% en los hombres frente al 27.0% en las mujeres. Asimismo, la afectación se agrava de manera importante con el envejecimiento, siendo 5.4 veces más frecuente en personas de 60 años o más en comparación con los adultos jóvenes.

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El peligro silencioso: falta de diagnóstico y control médico

El mayor obstáculo en la contención de esta enfermedad cardiovascular es su naturaleza asintomática, lo que genera una alarmante brecha en la atención primaria.

El reporte detalla que el 40.5% de los mexicanos con hipertensión desconocía por completo que sufría esta condición antes de ser evaluado para el estudio. A nivel nacional, solo el 62.9% de los afectados ha sido diagnosticado formalmente en un entorno clínico.

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Un frasco de aspirina y un tensiómetro digital con cifras de presión arterial elevada ilustran que este medicamento no es eficaz para disminuirla, con el sistema cardiovascular de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la eficacia del tratamiento representa un reto adicional; entre el grupo de pacientes que sí cuentan con una detección y reciben tratamiento farmacológico, apenas el 60.1% logra mantener sus niveles de presión arterial bajo control, es decir, con valores inferiores a 140/90 mmHg.

Disparidades regionales: los estados con mayor presión arterial

Las diferencias geográficas y socioeconómicas a lo largo del territorio nacional exponen vulnerabilidades específicas. Los estados de la región norte de México reportan las prevalencias más elevadas de hipertensión, donde Sonora encabeza la lista con un preocupante 40.6%, seguido muy de cerca por Chihuahua con un 37.4% y Baja California con un 35.9%.

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Trabajadores agrícolas recolectan diligentemente frijoles verdes en una zona rural montañosa de Centroamérica, con una cabaña rústica y exuberante vegetación de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, entidades ubicadas hacia el sur o centro, como Colima, registran los índices más bajos con apenas un 20.7% de prevalencia. El informe también subraya serias deficiencias estructurales en las zonas rurales, donde el desempeño del sistema de salud para diagnosticar y controlar oportunamente la enfermedad es sustancialmente menor, logrando apenas un 15.9% de control acumulado frente al 25.8% reportado en las áreas urbanas.

Proyecciones a 10 años: prevención de infartos y enfermedades cardiovasculares

El impacto de no mitigar esta crisis epidemiológica se traduce en un elevado riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, discapacidad física o incluso muerte prematura. A través de herramientas avanzadas de proyección médica, los investigadores estimaron los escenarios positivos si se lograra normalizar la presión arterial en toda la población adulta.

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Una persona sentada en una silla de ruedas sujeta un bastón con ambas manos, en una ilustración estilo lápiz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizando la métrica Globorisk, se calcula que podrían evitarse 943,364 eventos cardiovasculares adversos en los próximos diez años. Por otra parte, aplicando los estrictos criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cifra de eventos prevenibles aumenta a 1,119,060 casos.

Estos incidentes de salud que podrían evadirse incluyen desenlaces críticos como infartos agudos al miocardio, accidentes cerebrovasculares y diversas complicaciones severas ligadas a la tensión alta.

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