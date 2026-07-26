Protesta por el asesinato de Alejandro Leyva llegó a la Guelaguetza: familiares denunciaron acoso de grupos de choque

Familiares de Alejandro Leyva Aguilar denunciaron presuntos actos de intimidación por grupos de choque durante la protesta de este sábado. (Crédito: Facebook| Virgilio Luis)

La exigencia de justicia por el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar llegó hasta las actividades previas a la Octava de la Guelaguetza en Oaxaca, donde familiares del comunicador realizaron una protesta durante el desfile de delegaciones y denunciaron presuntos actos de intimidación mientras pedían avances en la investigación del crimen.

La movilización ocurrió este sábado en calles de la capital oaxaqueña, cuando los familiares del periodista se colocaron sobre la ruta del desfile con pancartas, lonas y banderines para exigir el esclarecimiento del homicidio ocurrido el pasado miércoles en el municipio de San Pablo Etla, en la región de los Valles Centrales.

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Durante la protesta, los familiares acusaron la presencia de personas que, según su versión, buscaron inhibir la manifestación. Señalaron que frente a ellos fueron ubicados dos elementos policiacos con armas de cargo, mientras que personas vestidas de civil permanecieron cerca del grupo y tomaron fotografías de los participantes.

Los manifestantes también denunciaron que posteriormente un grupo de choque se colocó alrededor de ellos para limitar su desplazamiento, por lo que decidieron modificar su posición y retirarse algunos metros con el objetivo de evitar una confrontación. Los familiares aseguraron que únicamente buscaban hacer visible su reclamo de justicia por el asesinato del periodista.

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De acuerdo con los familiares del periodista, el mandatario estatal dejó el contingente cuando el recorrido se aproximaba a la zona donde se encontraba la protesta. (Crédito: Facebook | Virgilio Luis)

Previo al inicio del desfile, personal de los Delegados de Paz de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca se acercó a los familiares para plantear una reunión con el titular de la dependencia, Jesús Romero López. Sin embargo, los manifestantes rechazaron la propuesta al considerar que la protesta debía mantenerse como una expresión pública para visibilizar el caso.

El gobernador evitó la protesta, afirmaron familiares del periodista

El desfile de delegaciones comenzó alrededor de las 18:00 horas y tuvo entre sus participantes al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien encabezó parte del recorrido acompañado por funcionarios estatales, entre ellos la secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco.

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De acuerdo con los familiares del periodista, el mandatario estatal dejó el contingente cuando el recorrido se aproximaba al cruce de avenida Juárez con la calzada Héroes de Chapultepec, punto cercano al lugar donde se encontraba la protesta. Los inconformes señalaron que la salida del gobernador evitó un posible encuentro con quienes exigían justicia por el homicidio.

Salomón Jara ofrece colaboración en investigación por asesinato de Alejandro Leyva

El viernes pasado, el gobernador de Oaxaca se reunió con periodistas del estado tras el homicidio del comunicador y aseguró que cualquier persona involucrada en agresiones contra integrantes del gremio deberá responder ante las autoridades, incluidos funcionarios públicos.

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Antes de su asesinato, el periodista había denunciado amenazas, hostigamiento judicial y campañas de desprestigio relacionadas con su actividad informativa. (Crédito: redes sociales)

Durante el encuentro con representantes de medios de comunicación, Salomón Jara Cruz afirmó que la investigación por el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar deberá avanzar con base en pruebas objetivas y reiteró que su administración colaborará con las instituciones encargadas del caso.

El mandatario estatal señaló que, si algún funcionario aparece relacionado con la carpeta de investigación, deberá acudir ante las autoridades correspondientes y responder por los señalamientos.

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“Si nos solicitan comparecer lo haremos, apoyaremos con todo, nos ponemos a la orden de la justicia y la investigación, cualquier funcionario que esté en esta carpeta tendrá que ir, dar la cara y presentarse ante las autoridades correspondientes”, declaró.

Jara Cruz también aseguró que el gobierno estatal reconoce su responsabilidad de generar condiciones de seguridad para que periodistas puedan ejercer su labor y afirmó que mantendrá respeto hacia la crítica de los medios de comunicación.

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“Les reitero mi absoluto respeto al trabajo periodístico, a la crítica, sea severa o no, comparta o no las opiniones”, expresó.

Familiares del periodista señalaron que frente a ellos fueron ubicados dos elementos policiacos con armas de cargo, mientras que personas vestidas de civil permanecieron cerca del grupo y tomaron fotografías de los manifestantes. (Crédito: captura de pantalla redes sociales)

El gobernador agregó que su administración dará seguimiento al caso y proporcionará información sobre los avances de la investigación conforme las autoridades correspondientes lo permitan.

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Gobierno federal asumirá investigación: “No habrá impunidad”

También el viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso del periodista oaxaqueño y anunció reuniones con sus familiares y comunicadores del estado para atender sus exigencias de justicia.

La mandataria aseguró que el homicidio del comunicador ocurrido en San Pablo Etla, Oaxaca, no quedará impune y señaló que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a establecer contacto con los familiares del informador y con periodistas del estado que han solicitado atención por el caso.

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“Tenemos reunión con la familia del periodista fallecido, también con algunos periodistas que nos han pedido una reunión, por la exigencia de que el homicidio no quede impune”, explicó Rosa Icela Rodríguez al referirse a las acciones que emprenderá el gobierno federal.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la investigación ya se encuentra bajo competencia federal y que será analizada por el Gabinete de Seguridad en coordinación con la FGR.

“Este homicidio ya fue atraído en su totalidad por la Fiscalía General de la República y es un caso que vamos a trabajar el Gabinete de Seguridad con la Fiscalía. Ya es una investigación federal”, señaló el funcionario.

García Harfuch indicó que la indagatoria se encuentra en una etapa inicial, pero destacó que la Federación dará seguimiento al caso debido a la relevancia del homicidio y a los antecedentes denunciados por el propio periodista antes de su asesinato.

Asesinato de Alejandro Leyva en Oaxaca

Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado el pasado 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. De acuerdo con los primeros reportes, el periodista se encontraba en un establecimiento de comida cercano a su domicilio cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon en varias ocasiones, por lo que murió en el lugar.

Leyva Aguilar fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y publicaba la columna “El Zumbido del Moscardón”, desde donde abordaba principalmente temas políticos.

Antes de su asesinato, el periodista había denunciado amenazas, hostigamiento judicial y campañas de desprestigio relacionadas con su actividad informativa. Sus familiares y colegas han exigido que las autoridades esclarezcan el crimen y determinen quiénes fueron los responsables.