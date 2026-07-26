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¿Habrá enfrentamiento? Gala Montes y Briggitte Bozzo se verán cara a cara en la previa de La Casa de los Famosos México 2026

La coincidencia de ambas actrices en un evento antes del estreno ha generado expectativas entre los seguidores, tras la controversia que protagonizaron en días recientes

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Briggitte Bozzo siempre dudó de su amistad con Gala Montes, reviven declaraciones en La Casa de los Famosos México (Redes Sociales)
Briggitte Bozzo siempre dudó de su amistad con Gala Montes, reviven declaraciones en La Casa de los Famosos México (Redes Sociales)

Gala Montes y Briggitte Bozzo volverán a coincidir públicamente este domingo 26 de julio durante La Fiesta de los Famosos, la transmisión especial que antecederá al estreno de La Casa de los Famosos México 2026. El encuentro ha despertado una enorme expectativa entre los seguidores del espectáculo, quienes no descartan que las diferencias entre ambas puedan quedar expuestas frente a las cámaras.

La emisión comenzará a las 6:00 de la tarde, antes de la transmisión oficial del reality, y reunirá a diversas figuras del entretenimiento y creadores de contenido. Entre los invitados destacan Gala Montes, Briggitte Bozzo, Kunno, Cellegrini, Bastián, Grecia, Paolita Suárez, Mario Aguilar, además de otros influencers que formarán parte de la cobertura especial.

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La tensión alrededor del evento creció debido al conflicto que ambas actrices protagonizaron recientemente. En redes sociales, muchos usuarios ya se preguntan si este será el momento en que se enfrenten cara a cara. La expectativa aumentó aún más después de que Arath de la Torre hiciera un llamado para dejar atrás las diferencias.

La polémica entre Gala Montes y Briggitte Bozzo que mantiene atentos a sus seguidores

La actriz también estará como artista invitada el día 25 de enero
La cantante y actriz Gala Montes debutó en Malinche, con una participación especial Crédito: (Instagram/@galamontes)

El reencuentro de Gala Montes y Briggitte Bozzo en La Fiesta de los Famosos ha despertado la atención de los seguidores, quienes especulan sobre la posibilidad de un nuevo enfrentamiento durante la transmisión. Por ahora, no hay indicios de que la reunión derive en una confrontación directa, aunque la expectativa continúa creciendo en redes sociales.

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Las diferencias entre ambas no resultan recientes. Aunque formaron parte del Team Mar en La Casa de los Famosos México 2024 y compartieron una amistad desde la infancia, con el tiempo surgieron desacuerdos que quedaron expuestos públicamente y terminaron trasladándose a las plataformas digitales.

En medio de la polémica, Arath de la Torre intervino durante el programa Hoy, donde instó a las actrices a mantener sus diferencias fuera del debate público. El conductor aseguró desconocer el origen preciso del conflicto, pero subrayó que el objetivo del Team Mar siempre fue promover la unidad e invitó a resolver cualquier disputa en privado.

Así comenzó el conflicto relacionado con Lau Styling

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La disputa tomó mayor fuerza después de la polémica protagonizada por la estilista argentina Lau Styling, quien fue señalada tras lanzar insultos contra aficionados mexicanos luego de la final del Mundial de 2026. A raíz de esa situación, Briggitte Bozzo decidió deslindarse públicamente de la estilista, una postura que provocó una fuerte reacción por parte de Gala Montes.

Fue entonces cuando Gala cuestionó la decisión de su excompañera y la acusó de traición, reviviendo diferencias que, según ambas, ya existían desde su convivencia en La Casa de los Famosos México 2024. A partir de ese momento comenzaron diversos intercambios de declaraciones en redes sociales, donde defendieron sus respectivas posturas sobre la amistad que compartían y los acontecimientos recientes.

El caso dividió opiniones entre los seguidores del Team Mar, quienes observaron cómo una relación cercana terminó envuelta en un conflicto público. Ahora, con la presencia de ambas en un mismo evento previo al estreno de La Casa de los Famosos México 2026, la atención estará puesta en su esperado reencuentro, aunque hasta ahora ninguna de las dos ha adelantado qué ocurrirá cuando vuelvan a verse frente a frente.

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