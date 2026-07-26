Checo Pérez vuelve a abandonar la carrera y Norris gana el Gran Premio de Hungría 2026

Checo Pérez abandonó la carrera del Gran Premio de Hungría en la vuelta 51 (REUTERS)

El piloto mexicano Checo Pérez se retiró del Gran Premio de Hungría 2026 tras reportar un problema con la suspensión de su monoplaza en la vuelta 51 de 70, lo que lo llevó a regresar lentamente a boxes y abandonar la competencia antes de la bandera a cuadros. Esta nueva salida se suma a las dificultades recientes de Pérez en la temporada, donde la fiabilidad del auto y los incidentes en pista han limitado sus resultados.

Con el abandono de Pérez, Cadillac sumó su segundo retiro de la jornada, ya que el finlandés Valtteri Bottas, compañero de equipo del mexicano, también dejó la carrera de forma prematura. Ambos pilotos quedaron fuera de la pelea por los puntos cuando aún restaban casi 20 vueltas para el final, afectando la cosecha de la escudería en una de las fechas más exigentes del calendario.

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Checo Pérez desde los pits de Cadillac (X / Sergio Pérez )

Norris gana el Gran Premio de Hungría

El ganador de la carrera fue Lando Norris, quien se mantuvo en la punta durante la mayor parte de la competencia y cruzó primero la meta en el circuito de Hungaroring. Esta victoria consolida a Norris en la parte alta de la clasificación de pilotos y representa un nuevo golpe para las aspiraciones de los equipos rivales, que ven cómo el británico amplía su ventaja tras una actuación sin errores.

Andrea Kimi Antonelli sigue al frente del Campeonato Mundial de Pilotos tras asegurar el tercer puesto. En tanto, Max Verstappen utilizó una táctica que consistió en conservar neumáticos blandos durante 28 vueltas en el tramo final, lo que le valió el segundo lugar.

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Formula One F1 - Hungarian Grand Prix - Hungaroring, Budapest, Hungary - July 26, 2026 McLaren's Lando Norris is presented with a trophy on the podium after winning the Hungarian Grand Prix alongside second placed Red Bull's Max Verstappen REUTERS/Bernadett Szabo

Formula One F1 - Hungarian Grand Prix - Hungaroring, Budapest, Hungary - July 26, 2026 McLaren's Lando Norris celebrates on the podium after winning the Hungarian Grand Prix alongside second placed Red Bull's Max Verstappen and third placed Mercedes' Andrea Kimi Antonelli REUTERS/Bernadett Szabo

Historial de Checo en el Gran Premio de Hungría

El desempeño de Pérez en Hungría ha quedado marcado por una secuencia de resultados irregulares, que incluyen tres abandonos y varias carreras fuera de los puntos. En la edición de 2021, cuando competía para Red Bull, partió desde la cuarta posición, pero no logró finalizar la competencia, sumando así su tercer abandono en este escenario.

Durante la década pasada, Pérez alternó posiciones intermedias y finales alejados del podio. En 2013, con McLaren, logró igualar su posición de salida (noveno) al cruzar la meta, pero en la mayoría de las temporadas, la clasificación fue un obstáculo. Solo en 2020, con Racing Point, el mexicano partió desde la cuarta casilla y concluyó séptimo, una de sus actuaciones más destacadas en Hungría.

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Resultados de Checo Pérez en Hungría:

2011, Sauber: clasificó 10, terminó 15.

2012, Sauber: clasificó 14, terminó 14.

2013, McLaren: clasificó 9, terminó 9.

2014, Force India: clasificó 13, abandonó.

2015, Force India: clasificó 13, abandonó.

2016, Force India: clasificó 13, terminó 11.

2017, Force India: clasificó 14, terminó 8.

2018, Force India: clasificó 19, terminó 14.

2019, Racing Point: clasificó 17, terminó 11.

2020, Racing Point: clasificó 4, terminó 7.

2021, Red Bull: clasificó 4, abandonó.

El piloto mexicano volverá a Bélgica con la escudería Cadillac (X / Sergio Pérez)

A lo largo de su trayectoria, el piloto ha enfrentado la dificultad característica del circuito: Hungaroring es una pista angosta y técnica, donde resulta complicado adelantar y la sesión de clasificación adquiere un peso determinante para el resultado final. La estadística refleja que Pérez solo consiguió meterse entre los diez primeros en la Q3 en tres ocasiones, mientras que en años como 2018 y 2019, clasificó fuera del top 15 y luego remontó posiciones durante la carrera, aunque sin acceder a los puntos más altos.

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El historial completo de Pérez en Hungría, desde su debut en 2011 con Sauber hasta su última participación con Red Bull, evidencia una constante: aunque ha mostrado capacidad para recuperar posiciones, la falta de una clasificación sólida le ha impedido luchar por resultados destacados. En total, en once presentaciones, solo en contadas ocasiones finalizó entre los diez primeros, y nunca logró subir al podi