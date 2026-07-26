Con retrospectiva de Yasujirō Ozu, la Cineteca Nacional destaca lo mejor del cine japonés para el público mexicano

La Cineteca Nacional inauguró la retrospectiva dedicada a Yasujirō Ozu con la proyección de He nacido, pero… (1932), acompañada por benshi y música en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cineteca Nacional, en colaboración con la Fundación Japón México, inauguró una retrospectiva dedicada al cineasta nipón Yasujirō Ozu, considerado uno de los grandes maestros del cine mundial y una figura indispensable para comprender la evolución de la cinematografía japonesa. El ciclo permanecerá hasta el 2 de agosto de 2026 en la sede de Xoco, con una selección de 12 películas que recorren más de tres décadas de la trayectoria del realizador.

La iniciativa forma parte de la colaboración que desde hace más de 20 años mantienen ambas instituciones para acercar al público mexicano a las obras más representativas del cine japonés. En años recientes también han organizado ciclos dedicados al anime de posguerra, al director Akira Kurosawa y a los grandes exponentes del cine de terror japonés.

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Además de las proyecciones, la retrospectiva ofrece funciones especiales con benshi —la tradicional narración en vivo de películas mudas— y acompañamiento musical, una experiencia poco frecuente fuera de Japón que busca recrear la forma en que originalmente eran exhibidos los filmes del periodo silente.

Cineteca Nacional celebra el legado de Yasujirō Ozu

Durante la inauguración, la directora general de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen, destacó que la colaboración con la Fundación Japón México ha permitido consolidar una programación que acerca al público nacional algunas de las obras más importantes de la cinematografía nipona.

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La funcionaria recordó que esta alianza cultural ha mantenido un intercambio constante por más de dos décadas y subrayó la importancia de seguir ofreciendo retrospectivas de autores fundamentales para la historia del cine.

Por su parte, el embajador de Japón en México, Kozo Hensei, definió a Ozu como un cineasta capaz de retratar la sociedad japonesa y la vida cotidiana de la posguerra con una sensibilidad única.

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“Yasujirō Ozu plasmó a la sociedad japonesa de sus tiempos y la vida cotidiana del Japón de la posguerra, mostrando la realidad con una sensibilidad y humanidad únicas”, expresó el diplomático durante la ceremonia inaugural.

Asimismo, señaló que las películas del realizador representan una invitación a contemplar la vida con calma, alejadas del ritmo acelerado que caracteriza a la sociedad contemporánea.

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Programación oficial

El ciclo ofrece un recorrido por la evolución artística del cineasta japonés y contempla:

12 largometrajes filmados entre la década de 1930 y los primeros años de 1960 .

Un recorrido por la obra de Yasujirō Ozu , desde sus películas del periodo silente hasta sus últimos filmes a color .

La inauguración con He nacido, pero… (1932) , una de las cintas más representativas de su etapa muda.

La participación de la pianista Masayo Nagata , quien acompaña la proyección con música en vivo .

La narración en vivo de Akiko Sasaki , reconocida artista de benshi , una tradición japonesa que consiste en interpretar y dar voz a las películas mudas durante su exhibición.

Funciones especiales con benshi y música en vivo que continuarán hasta el 2 de agosto de 2026 en la Cineteca Nacional México (Xoco) .

Una experiencia que combina cine, música y tradición narrativa japonesa, recreando la forma en que originalmente se exhibían las películas mudas en Japón.

Benshi, icono del cine mudo

Antes de la proyección inaugural, Akiko Sasaki explicó al público el papel histórico del benshi, una figura característica del cine japonés durante la era muda.

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A diferencia de lo que ocurría en otros países, donde las películas mudas dependían únicamente de intertítulos y música, en Japón era habitual que un narrador permaneciera frente a la pantalla interpretando las escenas, leyendo los diálogos y aportando matices dramáticos mediante su voz.

Esta tradición convirtió al benshi en un auténtico intérprete de las películas, ya que cada presentación podía ofrecer una lectura distinta de la obra según el estilo del narrador y el acompañamiento musical.

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La función inaugural permitió revivir esa experiencia histórica mediante una puesta en escena multidisciplinaria que integró imagen, narración oral y música en vivo.

Yasujirō Ozu, uno de los grandes maestros del cine

Nacido en 1903, Yasujirō Ozu es considerado uno de los directores más influyentes de la historia del cine. Su filmografía se distingue por explorar las relaciones familiares, el paso del tiempo, el conflicto entre tradición y modernidad, así como los cambios sociales del Japón del siglo XX.

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Su estilo visual es inconfundible: empleó encuadres bajos, cámaras prácticamente inmóviles, composiciones simétricas y una narrativa pausada que privilegia los silencios, los gestos cotidianos y las emociones contenidas.

Películas como Cuentos de Tokio (Tokyo Story), Primavera tardía (Late Spring) y Buenos días (Good Morning) son consideradas referentes universales del cine humanista e influyeron en generaciones de realizadores de todo el mundo, desde cineastas asiáticos hasta autores europeos y estadounidenses.

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Con esta retrospectiva, la Cineteca Nacional reafirma su compromiso de acercar al público mexicano algunas de las obras más importantes del patrimonio cinematográfico internacional, al tiempo que fortalece el intercambio cultural entre México y Japón mediante uno de los lenguajes artísticos más universales, el cine.