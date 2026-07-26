Proyecto de presa La Parota se cancela por impactos ambientales, informa Sheinbaum desde Acapulco, Guerrero

La mandataria afirmó que la decisión responde a los impactos ecológicos y sociales que durante años fueron señalados por habitantes, organizaciones civiles y especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este domingo la cancelación definitiva del proyecto de la presa La Parota, una de las obras de infraestructura más polémicas en la historia reciente de Guerrero, al señalar que su gobierno no promoverá un desarrollo que implique daños ambientales o afectaciones a las comunidades.

Durante la presentación del programa Pensión Mujeres Bienestar en Acapulco, la mandataria afirmó que la decisión responde a los impactos ecológicos y sociales que durante años fueron señalados por habitantes, organizaciones civiles y especialistas. Con ello, reiteró la postura que ya había expresado previamente respecto a que el megaproyecto no formaría parte de los planes de su administración.

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El anuncio fue recibido con aplausos por los asistentes al evento, donde Sheinbaum también destacó que su gobierno apostará por proyectos de desarrollo sustentable y obras hidráulicas que no representen riesgos para el medio ambiente ni para las comunidades rurales de la entidad.

Cancelación del proyecto

Desde Acapulco, la presidenta señaló que el proyecto de La Parota no será retomado por el Gobierno de México, al considerar que sus consecuencias ambientales y sociales son incompatibles con la visión de desarrollo de su administración.

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La mandataria explicó que existen otras alternativas para atender las necesidades de agua e infraestructura de la región sin recurrir a una presa de las dimensiones planteadas originalmente, por lo que instruyó a las dependencias federales correspondientes a trabajar en soluciones que privilegien la protección ambiental y el bienestar de la población.

¿Qué es la presa La Parota?

La Parota fue un proyecto hidroeléctrico propuesto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construirse sobre el río Papagayo, en el municipio de Acapulco, Guerrero.

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La obra contemplaba una de las presas más grandes del país y buscaba incrementar la generación de energía eléctrica. Sin embargo, desde principios de la década de 2000 enfrentó una fuerte oposición de comunidades campesinas y ejidales agrupadas en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

Los opositores argumentaron que el proyecto implicaría el desplazamiento de miles de personas, la inundación de tierras de cultivo y severas afectaciones a los ecosistemas de la cuenca del río Papagayo, además de impactos sobre la biodiversidad y las actividades productivas de la región. Esos señalamientos derivaron en diversos litigios y movilizaciones que durante años frenaron su ejecución.

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Política ambiental

La cancelación de La Parota ocurre mientras el Gobierno de México impulsa diversos proyectos de restauración ambiental y saneamiento de cuerpos de agua en distintas regiones del país.

En semanas recientes, la administración federal ha informado sobre programas para recuperar ríos contaminados, ampliar plantas de tratamiento, construir colectores y desarrollar infraestructura orientada a mejorar la calidad del agua y reducir riesgos ambientales, incluyendo acciones específicas en Acapulco como parte del programa Acapulco se Transforma Contigo.

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Con este anuncio, el gobierno federal pone fin a un proyecto que durante más de dos décadas generó controversia en Guerrero y que se convirtió en uno de los principales símbolos de la defensa del territorio por parte de comunidades campesinas y organizaciones ambientalistas.