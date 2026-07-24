Hijos de mexicano muerto a manos de ICE exigen al Congreso justicia y evitar más tragedias

Los Ángeles (EE.UU.), 24 jul (EFE).- Los hijos del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado, baleado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), exigieron este viernes a miembros del Congreso estadounidense justicia por la muerte de su padre que consideraron "innecesaria y violenta".

La petición se hizo en medio de una audiencia pública celebrada en Houston (Texas) organizada por miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EE. UU., todos demócratas, para abordar las preocupaciones sobre las acciones federales de control migratorio que han resultado en al menos tres decesos de extranjeros en el mes de julio.

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Salgado murió después que un agente de ICE le disparó cuando conducía rumbo a su trabajo como constructor el pasado 7 de julio en un barrio eminentemente latino en Houston (Texas).

"¿Cuántos más de nuestros padres tienen que morir, cuántos niños más tienen que estar a la espera de respuestas, cuántas esposas tienen que sufrir por la muerte de su pareja?", dijo frente al panel de congresista Ronaldo Salgado, en representación de la familia.

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La audiencia estuvo liderada por la congresista por Texas, Sylvia García; el representante por Misisipi, Bennie Thompson, miembro de mayor rango del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes; y el congresista Adriano Espaillat, presidente del CHC.

La familia pidió a los congresistas que “actúen” para que el fallecimiento del inmigrante, de 52 años, que llevaba más de 30 años viviendo en el país, no quede impune.

“Este no es un asunto partidista, esto es un asunto de lo correcto y de lo incorrecto y pensemos que lo que pasó el 7 de julio incluyó muchas faltas”, insistió el joven sobre la responsabilidad de los legisladores de velar por los residentes de sus distritos.

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La familia ha subrayado la necesidad de que se realice una investigación independiente, con plena cooperación federal y en la que se comparta cada elemento de evidencia, en un tiroteo en que los agentes no llevaban cámaras corporales.

Además se abogó por que las tres personas que viajaban con el mexicano en la camioneta y fueron testigos del incidente -Daniel Tirado Pantoja, José Trinidad Rojas Pliego y Víctor Hugo Salgado, hermano de la víctima- sean liberados de la custodia de inmigración y se les permita contar su historia.

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"Deportarlos y no garantizar su seguridad es un encubrimiento", aseguró Ronaldo Salgado.

También pidieron que se redacten leyes para que se sepa la verdad sobre la muerte del padre mexicano y las de otros inmigrantes a manos de agentes migratorios para evitar incidentes similares en el futuro.

En ese sentido, la congresista García afirmó que la audiencia tenía como objetivo el inicio de un proceso de rendición de cuentas y de transparencia.

Indicó que los demócratas de varios comités del Congreso enviaron seis cartas, con un total de 180 firmas, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE solicitando información sobre tiroteos del ICE y otros asuntos relacionados con la inmigración, sin obtener respuesta.

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Resaltó que no solo en Houston sino en todo el país y a nivel mundial, "la gente está preocupada por las acciones del ICE", al referirse a una comunicación recibida por parte del Gobierno de México sobre la muerte de Salgado.

García explicó que a la audiencia se había invitado a representantes del ICE y del DHS pero no se habían hecho presentes. EFE