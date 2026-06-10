Más de 800 perros en el limbo: CDMX y Refugio Franciscano buscan acuerdo definitivo tras meses de conflicto

El Gobierno de la CDMX mantiene abiertas las mesas de diálogo con el Refugio Franciscano A.C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la Ciudad de México informó este 9 de junio que las mesas de diálogo con el patronato del Refugio Franciscano A.C. continúan activas, y que como resultado de los acuerdos alcanzados en esa fecha se determinó avanzar hacia un acuerdo definitivo que garantice las mejores condiciones de albergue para los animales. Asimismo, se acordó retomar el proceso de adopción de manera conjunta con la organización y mantener visitas periódicas a los espacios de resguardo temporal.

El comunicado fue difundido de forma conjunta por la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) a través de sus redes sociales.

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La administración capitalina informa que el mecanismo para dar hogar a los ejemplares se reactivará de manera coordinada con la asociación, como parte de los compromisos pactados este 9 de junio. (@SEDEMA_CDMX)

El origen del conflicto

El caso se remonta al 7 de enero de 2026, cuando autoridades capitalinas llevaron a cabo un operativo en la alcaldía Cuajimalpa en el que retiraron a cientos de animales del predio del Refugio Franciscano, en medio de una disputa legal por el inmueble.

En el operativo fueron asegurados 936 animales en total. La mayoría presentaba señales de abandono o maltrato: 798 perros y gatos mostraban huellas de maltrato, 20 tuvieron que ser hospitalizados de inmediato y 21 ya habían perdido la vida al momento de la intervención.

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Las autoridades capitalinas sostuvieron que el operativo respondió a denuncias ciudadanas por maltrato animal. El Refugio Franciscano, por su parte, calificó el operativo como desproporcionado y señaló que separar a los animales de quienes los cuidan constituye también una forma de maltrato.

La investigación de la Fiscalía concluye que el Refugio Franciscano presentaba maltrato animal grave y deficiencias sanitarias, motivando la intervención. Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX

Meses de negociación con tensiones

Desde el inicio del conflicto, el Gobierno de la CDMX instaló mesas de diálogo con representantes del Refugio. Sin embargo, el proceso atravesó momentos de tensión: en enero, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, advirtió que si los integrantes del Refugio Franciscano deseaban continuar con las mesas de diálogo debían respetar los acuerdos pactados, luego de que el grupo marchó para exigir el regreso de los animales.

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El Refugio respondió que había estado y seguiría abierto al diálogo, la negociación y la concordia, y llamó al Gobierno capitalino a no cancelar las mesas de trabajo como represalia por haberse manifestado de manera pacífica.

En marzo, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que no permitiría el regreso de los perros al Refugio Franciscano, y anunció su traslado a la Brigada de Vigilancia Animal luego de registrarse 34 muertes de animales desde su aseguramiento.

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La jefa de Gobierno lamentó los hechos ocurridos en el Refugio Franciscano. Foto: (Gobierno de la CDMX)

El estado actual de los animales

De acuerdo con la actualización oficial, el gobierno capitalino mantiene bajo resguardo a 824 perros en distintas sedes, entre ellas el Ajusco, el Deportivo Hermanos Galeana y la Brigada de Vigilancia Animal, además de aquellos que han requerido atención en el Hospital Veterinario.

Lo que sigue

El Gobierno de la Ciudad de México indicó que próximamente se informará de manera pública el acuerdo que se construye en torno al caso del Refugio Franciscano, y reiteró su disposición al trabajo conjunto para garantizar el bienestar animal. El conflicto, que involucra también una disputa legal por el predio en Cuajimalpa, sigue sin resolverse de manera definitiva.

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