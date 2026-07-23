México Canta: Quiénes son los semifinalistas de EE. UU. y cómo votar en la final

México canta por la paz y contra las adicciones - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

El concurso binacional “México Canta” se ha consolidado como el epicentro de esta transformación. Impulsado por el Gobierno de México y la Secretaría de Cultura en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música, el certamen avanza con firmeza hacia su Tercera Etapa: Las Semifinales, marcando un buen momento para reunir el talento de jóvenes radicados tanto en territorio nacional como en Estados Unidos.

El histórico Million Dollar Theater de Los Ángeles, California, abrirá sus puertas el próximo domingo 23 de agosto para albergar la semifinal correspondiente a la rama de artistas mexico-estadounidenses.

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En este escenario paradigmático de la cultura hispana en el país vecino, los jóvenes calificados desplegarán sus propuestas vocales e interpretativas con el objetivo de llevar la tradición sonora hacia nuevas narrativas que promuevan la paz, el amor y la identidad, alejadas de la apología de la violencia.

Los concursantes buscarán llegar a los primeros lugares para obtener la exposición y el premio. (Captura de Video Conferencia Matutina)

Los 7 semifinalistas mexico-estadounidenses

Entre miles de aspirantes que respondieron a la convocatoria binacional, siete jóvenes han logrado destacar y asegurar su lugar en la semifinal de Los Ángeles. Provenientes de diversos rincones de la Unión Americana, estos artistas encarnan la diversidad y fuerza de la comunidad migrante y sus descendientes:

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Grecia Marín – Perris, California

Daniel Ochoa – Tucson, Arizona

Tiffany Cruz Galaviz – Glendale, California

Miranda González / Miranda Knappe – Castle Rock, Colorado

Joshua Soto – El Bronx, Nueva York

Lizandro Espinoza – Portland, Oregon

Rosalba Valdez – Chicago, Illinois

Cada uno de ellos representa un matiz distinto de la mexicanidad vivida al otro lado de la frontera, fusionando vivencias cotidianas, nostalgia y orgullo cultural con estilos vocales frescos.

La presidenta Sheinbaum busca darle oportunidad a los mexicanos que tuvieron que dejar el país para buscar una mejor vida. (Captura de video Conferencia Mañanera)

¿Por qué separar a talentos de México y EE. UU. y cómo funcionará hacia la final?

Una de las particularidades normativas de “México Canta” radica en su esquema de división entre los concursantes que residen o nacieron en México y aquellos nacidos o radicados en Estados Unidos (mexico-estadounidenses). Esta distinción responde a razones históricas, culturales e institucionales:

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Reconocimiento a la identidad bicultural: La experiencia de ser joven en México difiere de la vivencia de la diáspora en Estados Unidos, donde los mexico-estadounidenses construyen su identidad entre dos lenguas, dos sociedades y dinámicas de vida particulares. La separación por ramas garantiza que ambas realidades tengan una vitrina equitativa de expresión sin que una opaque a la otra. Equidad en la representación y difusión: Organizar semifinales regionales permite equilibrar la difusión mediática y la participación ciudadana, garantizando que el público de ambos lados de la frontera reconozca a sus exponentes antes del encuentro definitivo.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, considera que es una forma de apoyar el talento mexicano. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Mecánica del concurso para la gran final

El camino hacia el triunfo definitivo está estructurado estratégicamente para unir a ambos mundos en la etapa culminante:

Las Semifinales Separadas: se llevan a cabo dos galas semifinales independientes: una dedicada a los 7 representantes mexico-estadounidenses en Los Ángeles (23 de agosto) y otra para los 7 semifinalistas de la rama mexicana (30 de agosto).

Selección de los 6 Finalistas: de los 14 semifinalistas totales (7 de México y 7 de EE. UU.), únicamente 6 clasificarán a la Gran Final . La elección depende en un 100% de la votación del público a través de las plataformas digitales oficiales.

El Encuentro en la Gran Final: los 6 finalistas clasificados (3 representantes seleccionados por la rama de EE. UU. y 3 por la rama de México) se enfrentarán en una gala definitiva. En ese escenario unificado, la votación popular determinará a los 3 grandes ganadores finales del certamen .

Premios de impacto profesional: Para los 3 ganadores elegidos, el certamen contempla un impulso decisivo dentro de la industria musical mediante la firma de contratos discográficos a nivel nacional, transnacional e independiente.

El concurso musical otorgará contratos discográficos nacionales e internacionales a tres ganadores en su Gran Final el 13 de septiembre. (México Canta/ Gobierno de México)

¿Cómo votar por tu favorito?

Para votar por tus participantes favoritos en el concurso México Canta, la votación se realiza de manera 100% digital a través del sitio web oficial.

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Pasos para votar

Ingresa al portal oficial: Accede desde tu teléfono móvil o computadora a Accede desde tu teléfono móvil o computadora a mexicocanta.gob.mx Ubica la sección de votación: Entra al apartado “Votaciones” en la plataforma. Selecciona a tu participante: Elige al artista o canción de tu preferencia en las categorías habilitadas (como Mejor Interpretación o Mejor Composición). Confirma tu voto: Da clic en “Votar” para registrar tu elección.

Reglas y detalles importantes sobre la votación

Momento de apertura: Las votaciones no permanecen abiertas todo el tiempo ; se habilitan en vivo durante las transmisiones oficiales una vez que todos los concursantes de la gala hayan concluido sus presentaciones. Esto se hace para evitar darle ventaja a quienes cantan al inicio.

Tiempo límite: La ventana para votar es corta (aproximadamente entre 20 y 25 minutos ) mientras se lleva a cabo la presentación musical invitada o el intermedio del programa.

Límite de votos: Cada usuario o dispositivo solo puede emitir un voto por categoría.