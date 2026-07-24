Gobierno atenderá a familia de Alejandro Leyva, periodista asesinado en Oaxaca: “No habrá impunidad”

REUTERS/Jorge Luis Plata

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el asesinato de Alejandro Leyva, en Oaxaca, no quedará impune. Aseguró que su gabinete atenderá directamente a la familia del comunicador y que el caso ya fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y será trabajado en conjunto con el Gabinete de Seguridad.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela, para que tenga una reunión con periodistas y familiares de Alejandro Leeyva, quienes exigen justicia ante el lamentable hecho ocurrido el pasado 22 de julio.

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Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la investigación sobre el asesinato de Alejandro Leyva ya es de competencia federal. “Este homicidio ya fue atraído en su totalidad por la Fiscalía General de la República y es un caso que vamos a trabajar el Gabinete de Seguridad con la Fiscalía. Ya es una investigación federal”, destacó, considerando que el asesinato ocurrió en un estado de la república.

El funcionario subrayó que la investigación apenas comienza, pero resaltó la importancia de que la ciudadanía conozca que el gobierno federal asumió el caso, sobre todo porque se trata de una investigación que podría implicar a funcionarios estatales: Alejandro Leyva, antes de ser asesinado, había denunciado previamente amenazas, señalando que, de ocurrirle algo, responsabilizaba al gobierno. Así lo planteó una reportera durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró que el compromiso de su administración es que no hay impunidad.

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“Tenemos reunión con la familia del periodista fallecido, también con algunos periodistas que nos han pedido una reunión, por la exigencia de que el homicidio no quede impune y así nos hemos comprometido a diversas reuniones. La instrucción de la presidenta es muy clara: no hay impunidad”, explicó por su parte la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Asesinato en Oaxaca del periodista Alejandro Leyva

El periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado el pasado 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. Alrededor de las 10:50 de la mañana, dos sujetos en motocicleta se acercaron al periodista mientras desayunaba en un puesto de comida cercano a su domicilio, y le dispararon en tres ocasiones. El comunicador murió al instante.

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Era exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”. Se dedicaba principalmente a cubrir temas políticos, y anteriormente ya había denunciado amenazas, hostigamiento judicial y campañas de desprestigio, atribuidas a su labor informativa y postura crítica respecto al gobierno del estado encabezado por Salomón Jara Cruz.