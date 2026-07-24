México

Homicidio doloso en Morelos bajó 54% en actual sexenio: promedio diario cayó 2.1 puntos en tres meses

La titular del Secretariado Ejecutivo aseguró que la disminución se acentuó tras implementar el Plan Morelos, en abril de 2026

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Marcela Fugueroa reportó una baj del 54% en casos de homicidio doloso en Morelos. | Presidencia
Marcela Fugueroa reportó una baj del 54% en casos de homicidio doloso en Morelos. | Presidencia

El promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Morelos disminuyó un 54% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, con una reducción de 3.5 a 1.6 casos, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Cuernavaca, Morelos, la funcionaría afirmó que el descenso se acentuó tras la puesta en marcha del Plan Morelos en abril de 2026, estrategia que prioriza la coordinación interinstitucional, la inteligencia y la investigación.

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“Hay una disminución del cincuenta y cuatro por ciento en el promedio diario de homicidio doloso, pasando de 3.1 homicidios dolosos diarios en promedio a 1.6 en junio de 2026“, dijo Figueroa Franco en el evento.

Resaltó que en junio de 2026, Morelos registra el promedio diario más bajo de homicidios dolosos para ese mes desde 2019, según el desglose anual de la incidencia. En comparación con el mismo mes del año anterior, la reducción es de 43%.

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“Este junio, de 2026 promedió uno punto seis homicidios dolosos al día. Es el junio más bajo desde el año 2019”, indicó la funcionaria.

Delitos de alto impacto a la baja

Figueroa Franco afirmó que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los delitos de alto impacto en Morelos también presentaron una caída de 9% en el promedio diario al comparar 2025 con la cifra preliminar de 2026.

El robo de vehículo con violencia disminuyó 32% desde el inicio de la actual administración hasta junio de 2026, con un retroceso más notorio después de abril de este año.

El balance semestral revela que el robo a transportista con violencia bajó 30%, el robo a casa habitación con violencia 22.7%, el robo a transeúnte 14.9%, las lesiones dolosas 10.5% y el feminicidio 10% al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo periodo de 2026.

“Vemos una reducción en la mayoría de los delitos”, expuso la titular del Secretariado Ejecutivo.

Aumentan denuncias formales por extorsión

El único delito que tuvo un incremento en el periodo es la extorsión, con más carpetas de investigación abiertas durante el primer semestre de 2026 en comparación con el semestre previo.

Figueroa Franco atribuyó este aumento a una mayor confianza ciudadana para denunciar y a la capacidad institucional para transformar reportes anónimos en investigaciones formales.

“Este aumento en carpetas de investigación refleja una mayor confianza para denunciar por parte de la ciudadanía y una mayor capacidad para transformar estos reportes ciudadanos”, señaló.

Concluyó que las cifras consolidadas al 30 de junio muestran una tendencia sostenida a la baja en homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto, con la excepción de la extorsión.

Sheinbaum destaca baja en percepción de inseguridad

La presidenta Sheinbaum Pardo resaltó que la percepción de inseguridad disminuyó al pasar de 63.8% en diciembre de 2025 a 59.8% en junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Comentó que esto representa seis meses con tendencia a la baja en este indicador y que la población comienza a notar la disminución en los delitos gracias a los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esta disminución”, puntualizó en la conferencia matutina.

Aseguró que, en diciembre de 2018, 73.7% de las mexicanas y mexicanos de las principales ciudades se sentían inseguros, mientras que en septiembre de 2024 se llegó al punto más bajo con 58.6%, en el tramo final del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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