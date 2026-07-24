¿México tiene un nuevo arancel? Sheinbaum explica cómo quedó el impuesto por trabajo forzado tras tercera revisión

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 24 de abril. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum explicó cómo impacta el arancel anunciado el día de ayer por parte del Gobierno de Estados Unidos en la economía mexicana, tras su reunión con el representante estadounidense, Jamieson Greer.

De acuerdo con la mandataria, el encuentro con el funcionario de EEUU, fue catalogado como “una muy buena reunión”, donde se avanzaron diversos temas coordinados con la nueva visión de proteccionismo e imposición de gravámenes del país vecino al resto del mundo, en el marco de la tercera revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Posteriormente, se anunció un impuesto del 10% para el país, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido, debido a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.

¿Cómo afecta el nuevo arancel a México?

Durante la mañanera del pueblo de este 24 de julio en Morelos, la jefa de Estado especificó las afectaciones de la política arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca el pasado enero de 2025.

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La líder mexicana recordó que a lo largo de los primeros meses sostuvo llamadas telefónicas con el mandatario estadounidense, donde acordaron un tarifa cero para todos los productos dentro del tratado de libre comercio, mientras que para los artículos que no formen parte se impuso un 25%, principalmente para el sector automotriz, el acero y aluminio.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos notificó que estas acciones no tenían validez legal, por lo que fijaron una fecha de vencimiento al arancel del 10% establecido a nivel global, cumpliendo su vigencia este 24 de julio.

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“Solamente era por tres meses. Entonces, sustituyen este arancel por este nuevo arancel, que se llama el trescientos uno, a partir del decreto que se expide, vinculado con el trabajo forzado, no en México, sino en cualquier lugar del mundo y que se importen productos que tengan trabajo forzado”, señaló Sheinbaum.

En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos. (@Claudiashein)