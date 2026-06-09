La captura de “La Tripa” destapa su rol en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Su presencia en la administración municipal y su vinculación con el Comando Tlahuica reavivan las sospechas sobre la infiltración del crimen organizado en Morelos. Crédito: Especial

La detención de Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”, en el municipio de Cholula, Puebla, reabre una de las páginas más incómodas de la carrera política de Cuauhtémoc Blanco: la aparición de una fotografía tomada en 2018 que lo muestra posando junto a tres figuras ligadas al crimen organizado en el estado de Morelos.

La detención ocurrió cuando agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) interceptaron a Figueroa Meza, de 47 años, en compañía de Sandra León Varo, de 33. Ambos llevaban consigo un arma corta, identificaciones apócrifas, diversas dosis de marihuana y cristal, y se trasladaban en un vehículo que fue asegurado por las autoridades.

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Según los reportes oficiales, Figueroa Meza está señalado como líder del Comando Tlahuica, una célula criminal que opera en la región y a la que se responsabiliza de delitos como extorsión, secuestro, homicidio y narcotráfico en varios municipios de la región.

El asesor de Blanco en el ayuntamiento

Antes de su consolidación como jefe criminal, “La Tripa” ocupó un cargo formal dentro del gobierno de Cuernavaca. Durante la alcaldía de Cuauhtémoc Blanco, entre 2016 y 2019, Figueroa Meza se desempeñó como asesor jurídico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), organismo cuya Junta de Gobierno presidía el propio Blanco.

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La reunión está prevista para analizar resultados legislativos y los pendientes del último período legislativo. (X: @cuauhtemocb10)

El diario Reforma reveló que, hasta septiembre de 2018, “La Tripa” cobraba 70 mil pesos mensuales en esa posición. El dato sitúa al ahora detenido en la nómina pública del gobierno de quien hoy es diputado federal por Morena, en el periodo exacto en que ambos aparecen juntos en la fotografía de Yautepec.

La foto de la iglesia de Yautepec

La imagen se tomó en 2018 en el municipio de Yautepec, Morelos, pero no salió a la luz pública hasta 2022. En ella aparecen, de izquierda a derecha: Irving Eduardo Solano, alias “El Profe”, líder de los Guerreros Unidos, detenido en 2021; Figueroa Meza; Blanco; y Raymundo Isidro Castro, alias “El Ray”, jefe regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), asesinado durante un motín en el penal de Atlacholoaya en 2019.

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Cuando la fotografía se hizo pública, Blanco descartó cualquier vínculo con los otros tres hombres con una sola frase: “Me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar”. El exfutbolista nunca volvió a referirse a la muerte de “El Ray” ni a la captura de “El Profe”.

El historial criminal del Comando Tlahuica

Las autoridades federales describen a Figueroa como un “generador de violencia” en los municipios de Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan. Antes de fundar o liderar el Comando Tlahuica, el detenido perteneció al Cártel Independiente de Acapulco y mantiene alianza operativa con la facción Guerreros Unidos-Los Acapulco.

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Fotografía de archivo que muestra al indígena náhuatl, dirigente comunitario en el municipio de Amilcingo, en el estado de Morelos (México), Samir Flores Soberanes. EFE/ Tony Rivera

Las fuerzas federales también lo vinculan con el asesinato del activista y comunicador Samir Flores, ocurrido en 2019. Flores era un líder comunitario que se oponía a la construcción de un complejo termoeléctrico en la región, y su familia siempre señaló esa resistencia como el motivo del crimen.

El caso Samir Flores y las líneas de investigación

La Fiscalía ha seguido varios hilos en torno al asesinato de Flores. La línea más sólida apunta al clan de Los Aparicio y a la estructura municipal de Temoac durante la gestión del alcalde Lavín Romero, así como al líder de la Central Campesina Cardenista en Morelos, Humberto Sandoval, enemigo declarado del activista.

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Una figura que reaparece en esa trama es Andrea Angelina N., alias “La Patrona”, extesorera de Temoac y familiar de Lavín Romero. Las autoridades la han detenido en varias ocasiones por extorsión, narcomenudeo, secuestro y homicidio; la más reciente, en septiembre de 2025. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si esa detención guarda relación con la de Figueroa.

El Operativo Enjambre y el silencio de Blanco

Dos semanas antes de la captura de “La Tripa”, el Operativo Enjambre resultó en la detención de siete funcionarios y exfuncionarios de varios municipios de Morelos. Entre los detenidos figuran el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez; el alcalde de Cuautla, Jesús Corona; el secretario municipal y el tesorero de ese municipio; un empresario local; y una excandidata a la alcaldía.

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Blanco no ha emitido ningún pronunciamiento sobre ninguna de estas detenciones. El diputado atraviesa un periodo de bajo perfil que arrancó a finales de 2025, tras las acusaciones de violación formuladas por su media hermana Nidia Fabiola Blanco. La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados bloqueó el intento de someterlo a juicio político, y desde entonces el exfutbolista se mantiene replegado en su curul.

Las carpetas abiertas contra el exgobernador

La detención de su exasesor se suma a una acumulación de frentes judiciales contra Blanco. El exalcalde y exgobernador de Morelos enfrenta varias carpetas de investigación por el presunto desvío de más de 40 millones de pesos. Una indagatoria adicional examina su posible participación en hechos relacionados con el crimen organizado durante el ejercicio de sus funciones públicas.

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La captura de Figueroa convierte a “La Tripa” en un testigo potencial de primer orden. Lo que el detenido decida revelar —o no— sobre sus años en la nómina del SAPAC y su relación con el entorno de Blanco definirá, en buena medida, el siguiente capítulo de una historia que la fotografía de Yautepec dejó abierta hace cuatro años.