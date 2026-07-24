Oro y plata: cuál es el precio de los centenarios y onzas este 24 de julio

El valor del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

El oro y la plata son dos codiciados metales preciosos en los que mucha gente confía a la hora de hacer una inversión que resista, un poco más, los estragos de la inflación que golpea a prácticamente todo el mundo.

La forma más común para hacerse del oro y plata es a través de monedas, cuyo valor cambia constantemente debido a la cotización de ambos metales preciosos a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.

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Por eso, en Infobae México damos a conocer la cotización de las monedas de oro y plata. Estos son los precios para este viernes 24 de julio.

Monedas de oro y plata

El Banco de México (Banxico) publica una lista de vendedores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

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Varias de estas instituciones bancarias cuentan con un apartado en sus páginas oficiales con el costo en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Citibanamex incluye en su sección de divisas el precio del Centenario de oro, el cual compra en 75.400 pesos y vende en 88.400 pesos, este viernes.

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Banco Azteca, por su parte, tiene el valor de la Onza Libertad de plata, que compran por 998 pesos y venden en 1.178 pesos, este 24 de julio.

Mientras que Banorte tiene todo un apartado de metales en el que cotiza el Centenario de oro a 71.270 pesos en compra y 97.360 pesos en venta; el Azteca de oro en 30.092 pesos la compra y 38.941 la venta; el Hidalgo de oro en 15.046 pesos en compra y 19.471 pesos en venta; y la Onza libertad de plata en 1370.05 pesos la venta y 862.35 pesos la compra, para hoy.

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BanRegio únicamente incluye el precio de venta del Centenario de oro y de la Onza Liberad de plata, en 94.218 pesos y 1297 pesos, respectivamente, este viernes.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

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Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si quieres comprar o vender ya sea oro o plata, tienes que saber que existen una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que cambian según el banco.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender tienen que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

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Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

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