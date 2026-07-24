Fiscal de Zacatecas descarta que el video difundido en redes detenga investigación por 10 asesinados

(Foto: X/@FiscaliaZac)

El fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, advirtió que un video difundido en redes sociales vinculado al caso de los diez homicidios del 18 de julio no detendrá las investigaciones, y señaló con datos técnicos que el material proviene de páginas asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), difundido por un grupo antagónico al que se investiga.

El pasado sábado 18 de julio se registraron tres eventos violentos en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto, en el estado de Zacatecas, que dejaron diez personas sin vida. En los días siguientes, mientras avanzaba la investigación coordinada entre la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, un video en donde un grupo armado que se identificó como CDS-MF, siglas de Cártel de Sinaloa, Mayito Flaco, en referencia a un hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, reclama al gobernador David Monreal que “cumpla los acuerdos” con su organización.

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Qué dice la Fiscalía sobre el video

En conferencia de prensa, el fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, fue categórico: el video no representa un obstáculo para las acciones institucionales.

“A la Fiscalía un video no nos va a detener", afirmó ante los medios de comunicación presentes.

El grupo de hombres armados y encapuchados amenazaron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, en caso de que no "cumpla los acuerdos" que presuntamente mantienen con su gabinete. (Crédito: Redes sociales)

Camacho Osnaya explicó que, con base en datos técnicos y en información del Gabinete de Seguridad Nacional, el material comenzó a circular a partir de páginas que publican acciones operativas del CJNG. “Ese lo comenzaron a mover a partir de un grupo antagónico al que estamos investigando”, precisó.

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De dónde proviene la información del video

El fiscal fue específico al señalar el origen de los datos que aparecen en el video: la propia información pública difundida en conferencias previas. “La información se generó aquí”.

Se refería a datos ya dados a conocer ante medios de comunicación, como el nombre del general de división al frente de la Quinta Región Militar. Advirtió que a raíz de las detenciones realizadas, los cateos ejecutados y las declaraciones de funcionarios públicos, es probable que surjan más videos de este tipo.

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“Yo estoy seguro y puede ser que probablemente a partir de estas acciones operativas, a partir de estas detenciones, a partir de estas mismas declaraciones que dan tres funcionarios públicos, pueden salir más”, señaló Camacho Osnaya.

La postura de la Fiscalía es que el material responde a una estrategia de los grupos delincuenciales para interferir en la narrativa pública del caso, no a una filtración de información reservada.

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El llamado a verificar antes de compartir

Ante la circulación del video, el fiscal hizo un llamado directo tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía a verificar la fuente antes de difundir cualquier contenido relacionado con el caso.

Ante la circulación del video, el fiscal hizo un llamado directo tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía a verificar la fuente antes de difundir cualquier contenido relacionado con el caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ilustrar la práctica que considera correcta, Camacho Osnaya citó el ejemplo de una periodista identificada como Verónica Trujillo. “Lo que siempre he escuchado que me dice: ‘Yo antes de compartir, primero verifico la fuente’. Eso es lo que pedimos, nada más”, afirmó.

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El fiscal aclaró que no busca limitar la libertad de expresión. “No se le puede limitar a ninguno de ustedes qué es lo que comparten, qué es lo que difunden. La libertad de expresión. Únicamente sí verificar la fuente y saber realmente qué es lo que se está compartiendo”, sostuvo.

Sobre la batalla informativa con los grupos delincuenciales, fue directo: “Señores, lo hemos venido diciendo, es una batalla que tenemos con el tema de redes sociales y más cuando es manipulado por los grupos delincuenciales. Analicemos bien ese video. Analicen bien el audio.”

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La investigación avanza pese al ruido digital

Mientras el video circulaba en redes, la investigación por los diez homicidios registraba avances concretos. Al momento de la conferencia, las autoridades reportaron cinco cateos ejecutados en Fresnillo, según el fiscal Camacho Osnaya, cifra que el secretario de Seguridad Pública, el general Arturo Medina Mayoral, elevó a siete en su resumen operativo global. Ambos funcionarios coincidieron en reportar cinco personas detenidas, cuatro vehículos de las víctimas asegurados y la intervención de más de diez líneas telefónicas.

El análisis de las comunicaciones intervenidas confirmó la primera teoría del caso y permitió reconstruir la ruta de las víctimas. Se identificaron además cuatro vehículos que participaron en los homicidios de Pánuco y Morelos, y se procesaron indicios balísticos de al menos cuatro armas de fuego, registrados en el sistema nacional IBIS.

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Camacho Osnaya precisó que tres de los cinco detenidos tienen una alta probabilidad de participación directa. “Únicamente nos falta cerrar un dictamen científico”, dijo, y estimó que el resultado estaría disponible en un plazo no mayor a tres horas, momento en que las autoridades estarían en condiciones de imputar formalmente el delito de homicidio doloso.