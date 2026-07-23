Hijo de Alejandro Leyva exige justicia por el asesinato del periodista: “No podemos quedarnos callados”

El último adiós al periodista Alejandro Leyva estuvo marcado por un reclamo unánime: que el crimen no quede impune y se identifique a los autores intelectuales.

Con un emotivo homenaje de cuerpo presente en la Asociación de Periodistas de Oaxaca, familiares, colegas y amigos despidieron al periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el pasado 22 de julio en San Pablo Etla.

Más allá del duelo, la ceremonia estuvo marcada por una exigencia unánime: que las autoridades esclarezcan el crimen, identifiquen tanto a los autores materiales como a los intelectuales y eviten que el caso quede en la impunidad.

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La voz que más conmovió durante el homenaje fue la de su hijo, Carlos Leyva, quien recordó a su padre como un hombre amoroso, responsable y comprometido con los valores que le inculcó desde la infancia.

Entre lágrimas, evocó los momentos que compartieron juntos y llamó a no guardar silencio frente a la violencia que enfrenta el gremio periodístico.

“Si algo podemos hacer es no quedarnos callados”, expresó al pedir el respaldo de la ciudadanía y de los periodistas para que la investigación llegue “hasta las últimas instancias” y permita castigar a los responsables del asesinato.

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El último adiós a Alejandro Leyva estuvo marcado por una exigencia común: verdad, justicia y respuestas ante el crimen contra el periodista. (Redes sociales)

Antes de concluir su mensaje, dedicó un emotivo adiós a su padre, a quien dijo amar “por sobre todas las cosas”.

Periodistas demandan identificar a los autores intelectuales del asesinato

Durante la ceremonia, integrantes del gremio periodístico reiteraron que la investigación no debe limitarse a detener a los ejecutores materiales, sino que debe esclarecer quién ordenó el crimen.

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Uno de los periodistas presentes recordó que, en diversos asesinatos de comunicadores, rara vez se conoce la identidad de los autores intelectuales, por lo que insistió en que ese será el verdadero indicador de que existe justicia.

También señaló que las condolencias oficiales resultan insuficientes si no se traducen en investigaciones eficaces y sostuvo que Alejandro Leyva perdió la vida defendiendo la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.

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El gremio periodístico exigió que la investigación no se limite a detener a los responsables materiales, sino que alcance a quienes ordenaron el crimen.. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REFILE - REPETICIÓN DE CALIDAD IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Familiares recuerdan al periodista y piden transformar el dolor en acciones

Durante la misa de cuerpo presente, Alejandra Arandia, sobrina del comunicador, aseguró que con la muerte de Alejandro Leyva su familia perdió mucho más que a un periodista.

“Se les fue un periodista; a nosotros se nos fue la alegría, se nos fue la vida”, expresó al recordar la cercanía y la pasión con la que su tío ejercía el periodismo, siempre interesado en escuchar a las personas y comprender sus historias.

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En su mensaje llamó a que el asesinato no quede únicamente como un hecho doloroso, sino que motive a la sociedad a actuar desde la conciencia y la solidaridad para evitar que la violencia siga arrebatando vidas.

La familia de Alejandro Leyva pidió que su asesinato no quede solo como una tragedia, sino como un llamado para impulsar justicia y evitar más violencia contra periodistas.

Asimismo, durante el homenaje se recordó una de las frases que el propio Alejandro Leyva había pronunciado sobre los riesgos de ejercer el periodismo: “Sé del peligro, pero no tengo miedo. Yo elegí decir la verdad y pelear por la libertad de expresión”.

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Sus colegas afirmaron que esas palabras reflejan el compromiso con el que desempeñó su labor hasta el final.

¿Qué se sabe del caso y de la investigación por el asesinato de Alejandro Leyva?

La Fiscalía investiga el asesinato de Alejandro Leyva y mantiene abiertas todas las líneas para esclarecer el crimen ocurrido en San Pablo Etla, Oaxaca. (Photo by VIRGILIO LUIS / AFP)

Hasta el momento, las autoridades han informado los siguientes avances:

Alejandro Leyva fue asesinado la mañana del 22 de julio mientras desayunaba en un puesto de comida del fraccionamiento La Esmeralda , en San Pablo Etla, Oaxaca.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el ataque fue cometido por al menos dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta .

La Fiscalía de Oaxaca aseguró una motocicleta presuntamente utilizada durante el crimen.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas .

La Fiscalía General de la República asumió la investigación a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos para fortalecer las indagatorias.

Las autoridades señalaron que no se descarta ninguna línea de investigación y que se trabajará en coordinación con instancias especializadas en delitos contra la libertad de expresión.

FGR asume la investigación mientras crece la exigencia contra la impunidad

Tras el homicidio, la Fiscalía General de la República confirmó que atraerá la investigación mediante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

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El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el asesinato y afirmó que ninguna diferencia derivada del ejercicio periodístico puede justificar un acto de violencia. Asimismo, reiteró que la investigación deberá desarrollarse de manera profesional y transparente.

Salomón Jara condenó el asesinato de Alejandro Leyva y aseguró que el crimen será investigado con profesionalismo y transparencia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Alejandro Leyva era exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna El Zumbido del Moscardón, espacio desde el que abordaba temas políticos y de interés público.

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Horas antes de ser asesinado había publicado una nueva entrega de su columna y, días antes, difundió contenidos críticos relacionados con la situación política de Oaxaca.

Con este caso, organizaciones defensoras de la libertad de prensa contabilizan siete periodistas asesinados en México durante 2026.

En el homenaje realizado en Oaxaca, familiares y colegas coincidieron en que el mejor tributo para Alejandro Leyva será impedir que su muerte quede impune y mantener vigente la exigencia de justicia, una petición que quedó resumida en las palabras de su hijo: “Si algo podemos hacer es no quedarnos callados”.