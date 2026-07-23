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Murió Darcy Zatarain, músico y productor sinaloense, tras ataque armado registrado en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán, Sinaloa

El sinaloense de 37 años trabajó como bajista, guitarrista y creador musical en proyectos de banda, con una mezcla de arreglos tradicionales y recursos modernos que lo volvió cercano a artistas del puerto

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Murió Darcy Zatarain, músico y productor sinaloense, tras ataque armado registrado en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán, Sinaloa
Murió Darcy Zatarain, músico y productor sinaloense, tras ataque armado registrado en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán, Sinaloa

Darcy Zatarain, músico, bajista y productor sinaloense, murió la madrugada de este jueves 23 de julio en un hospital de Mazatlán (Sinaloa), tras resultar gravemente herido en un ataque armado registrado en la colonia Valles del Ejido. Tenía 37 años. El atentado, ocurrido sobre la calle Ejido Villa Unión, dejó tres víctimas mortales en total: dos hombres fallecieron en el lugar y Zatarain fue trasladado con vida a un centro médico, donde no sobrevivió.

Vecinos del sector alertaron al número de emergencias 911 poco antes de las 3:00 horas tras escuchar múltiples detonaciones, presuntamente ráfagas de fusil. Según los primeros reportes, las víctimas se encontraban reunidas en el exterior de un domicilio cuando sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego sin mediar palabra. Los responsables huyeron con rumbo desconocido antes de que las autoridades llegaran al sitio.

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El mensaje de Roberto Junior

La noticia se difundió a través de las redes sociales del cantante Roberto Junior, quien fue el primero en anunciar públicamente la muerte de su colaborador y amigo.

“No tengo palabras, se nos fue un guerrero, muy triste de dar esta desgracia que nos tiene profundamente tristes”, escribió el intérprete. En el mismo mensaje, lo describió como un elemento irremplazable: "Siempre vas a vivir en mi corazón y en el de todos los que te conocimos“, y añadió que ambos tenían “un corazón lleno de sueños y metas que teníamos por cumplir”.

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Murió Darcy Zatarain, músico y productor sinaloense, tras ataque armado registrado en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán, Sinaloa. RRSS
Murió Darcy Zatarain, músico y productor sinaloense, tras ataque armado registrado en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán, Sinaloa. RRSS

Como homenaje, Roberto Junior compartió el tema “Desde plebe le busqué”, que identificó como una de las canciones favoritas de Zatarain. La publicación reunió decenas de mensajes de colegas, familiares y seguidores que destacaron su profesionalismo, generosidad y pasión por la música.

Investigación sin detenidos

Elementos de la Policía Preventiva fueron los primeros en llegar a la escena, donde acordonaron el área para preservar los indicios. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y peritos de la Dirección General de Servicios Periciales procesaron el lugar: documentaron evidencia, aseguraron cartuchos percutidos de arma larga y recabaron material que fue integrado a la carpeta de investigación.

Los cuerpos de las dos víctimas que fallecieron en el sitio fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo). Las autoridades no habían dado a conocer la identidad de las otras dos víctimas ni informado sobre personas detenidas.

La FGE mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil del ataque.

Quién era Darcy Zatarain

Nacido el 14 de agosto de 1989 en el propio puerto de Mazatlán, Zatarain se desempeñó como bajista, guitarrista y productor en la escena del regional mexicano. Su trabajo más conocido fue como integrante del equipo de Roberto Junior y Su Bandeño, agrupación con la que colaboró tanto en escenarios como en estudio.

Murió Darcy Zatarain, músico y productor sinaloense, tras ataque armado registrado en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán, Sinaloa. Crédito: RRSS
Murió Darcy Zatarain, músico y productor sinaloense, tras ataque armado registrado en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán, Sinaloa. Crédito: RRSS

Como productor, su nombre aparece acreditado en el álbum Adicto Al Money (2026) de Roberto Junior y Su Bandeño, donde figura en los temas “Me Brínqué Las Trancas” y “No Te Voy a Pagar”. Su sello era la fusión del sonido tradicional de banda con arreglos de guitarras, bajos eléctricos y producción digital moderna.

También formaba parte del colectivo Vizion Estudio Mzt / Vizion Music Mzt y colaboraba de manera frecuente con distintos artistas de la región. En los últimos días previos a su muerte, según se informó, había grabado sesiones junto a Erasmo Catarino y Raúl Sandoval en un estudio del puerto.

Mazatlán, en una ola de violencia

El asesinato de Zatarain se suma a una jornada de extrema violencia en el puerto. Según informó Infobae, al menos cinco personas fueron asesinadas en Mazatlán en menos de 24 horas durante la temporada vacacional, pese a la presencia de operativos especiales de seguridad desplegados por los tres órdenes de gobierno.

Los ataques se registraron en distintos puntos de la ciudad: desde la colonia Ferrocarrilera hasta zonas aledañas al fraccionamiento Real Pacífico, y afectaron tanto áreas urbanas como comunidades rurales bajo influencia del Cártel de Sinaloa.

El contexto no es nuevo. El fin de semana previo, entre el viernes y el domingo, la FGE ya había reportado cinco personas asesinadas, tres lesionadas y una vivienda atacada a balazos en distintos sectores del puerto. Ante esa jornada, la alcaldesa interina de Mazatlán, Minerva Osuna, sostuvo que los hechos no afectaban la estrategia de seguridad implementada para el periodo vacacional y anunció el refuerzo con 24 patrullas adicionales.

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