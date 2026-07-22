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Gobernador de Oaxaca condena asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva: “Que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad”

El comunicador fue atacado a tiros en el fraccionamiento Esmeralda este miércoles 22 de julio

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periodista Francisco Alejandro Leyva oaxaca
Asesinan a tiros al periodista Francisco Alejandro Leyva: Foto: Facebook

La noticia sobre el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar ha provocado una reacción unánime de rechazo y consternación entre autoridades y representantes de los medios de comunicación. El homicidio del comunicador ha puesto nuevamente en el centro del debate la situación de seguridad de quienes ejercen esta labor en el país y la urgente necesidad de garantizar condiciones para el libre ejercicio de la prensa.

Ante este hecho, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz condenó la agresión que le quitó la vida al columnista, expresando su solidaridad a la familia de la victima y al gremio periodístico.

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“Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”, escribió en una publicación a través de su cuenta oficial de X.

Abren carpeta de investigación por asesinato de periodista

Ante la gravedad de los hechos, el funcionario estatal solicitó la intervención conjunta de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, involucrando a la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y asegurar que ninguna línea de análisis quede sin explorar para esclarecer completamente el crimen.

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Las autoridades pidieron que el proceso debe sea riguroso, profesional y transparente, señalando que es fundamental agotar todos los recursos posibles para llegar a la verdad, sin adelantarse a identificar un posible móvil mientras la indagación está en curso.

“Nuestra posición es clara: que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad”, finalizó su comunicado Jara Cruz.

Salomón Jara Cruz
El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Caso de Francisco Alejandro Leyva

La mañana de este miércoles, el municipio de San Pablo Etla fue escenario del asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista y columnista conocido por su labor crítica en medios oaxaqueños.

El comunicador, quien dirigió la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y firmaba la columna “El Zumbido del Moscardón”, fue atacado a tiros en el fraccionamiento Esmeralda. De acuerdo con la información confirmada por la Fiscalía de Oaxaca, perdió la vida en el lugar a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego.

En los meses previos, la victima había denunciado públicamente situaciones de hostigamiento y presunto acoso por parte de autoridades estatales. El 21 de noviembre de 2025, utilizó su cuenta de Facebook para informar que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE) había iniciado un procedimiento administrativo relacionado con su periodo al frente de la CORTV, que concluyó en marzo de 2020. La investigación correspondía a la cuenta pública de 2019, lo que le llevó a cuestionar el inicio del proceso cinco años después de su gestión.

En su mensaje, Leyva Aguilar interpretó esa acción como una represalia por sus críticas al gobierno, considerándola una forma de persecución destinada a censurar o intimidar su labor periodística. Además, responsabilizó públicamente al gobernador Salomón Jara Cruz de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia. “Salomón Jara me quiere callado y encerrado, por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme en mi integridad física y en mi libertad y la de toda mi familia”, expresó en esa publicación.

Asimismo, negó completamente las acusaciones relacionadas con desvío de recursos y defendió su trayectoria en los medios como un ejercicio honesto y comprometido con la libertad de prensa.

Hasta el momento, las autoridades de la entidad no han revelado si esas denuncias públicas forman parte de las líneas de investigación abiertas tras el asesinato.

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