Presencia de ratón en cine de Perisur genera críticas en redes sociales

Un pequeño roedor es grabado moviéndose en el piso de una sala de cine oscura. Las tomas del video muestran al animal entre las filas de asientos del establecimiento. Se observan las estructuras de los asientos y el suelo alfombrado. El evento ocurre en una sucursal de Cinepolis Perisur. El video documenta la presencia de un animal en un espacio público cerrado. Las imágenes son de baja luz y enfocan el suelo y los asientos.

En el sur de la Ciudad de México, un incidente ocurrido en una sala de Cinépolis dentro del centro comercial Perisur llamó la atención de usuarios en redes sociales luego de que comenzara a difundirse un video que muestra la presencia de un roedor durante una función.

Las imágenes provocaron diversas reacciones en redes, donde usuarios debatieron y arremetieron sobre las condiciones de higiene en este tipo de establecimientos y la respuesta que debería darse ante un caso de esta naturaleza.

PUBLICIDAD

¿Qué ocurrió en la sala de Cinépolis Perisur?

El caso se hizo viral después de que una usuaria compartiera su experiencia y un video grabado dentro de una sala de Cinépolis Perisur.

De acuerdo con reportes, mientras disfrutaba de una función de la película Minions & Monstruos, notó la presencia de un ratón que recorría el interior del recinto, situación que sorprendió tanto a ella como al resto de los asistentes.

PUBLICIDAD

En la grabación, que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, se observa al roedor desplazándose entre las filas de asientos mientras varios espectadores encienden las lámparas de sus teléfonos celulares para intentar ubicarlo.

El video no muestra el origen del animal ni cuánto tiempo permaneció dentro de la sala, pero sí refleja la sorpresa de quienes se encontraban en la función.

PUBLICIDAD

La persona que difundió el material aseguró que el ratón incluso llegó a subírsele encima durante la proyección.

El video fue retomado por diversas cuentas en redes sociales y posteriormente por medios de comunicación, lo que incrementó su alcance y convirtió el incidente en uno de los temas más comentados entre usuarios que frecuentan complejos cinematográficos.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió en Cinépolis de Santa Anita. Foto: difusión

Hasta el momento, la cadena Cinépolis no ha emitido un posicionamiento oficial para confirmar o explicar lo sucedido en la sucursal de Perisur, por lo que tampoco se conocen detalles sobre las acciones que pudieran haberse implementado tras la difusión del video.

Usuarios exigen mayor higiene en las salas de cine

La viralización del material generó un amplio intercambio de opiniones entre los usuarios de redes sociales.

Algunos usuarios de redes expresaron preocupación por la posibilidad de encontrar fauna nociva dentro de un complejo de cine, otros señalaron que la acumulación de restos de alimentos y bebidas que con frecuencia dejan algunos asistentes podría favorecer la presencia de este tipo de animales.

PUBLICIDAD

También hubo quienes recordaron que los cines, al manejar grandes cantidades de comida como palomitas, dulces y otros productos, deben mantener programas permanentes de limpieza y control de plagas para reducir riesgos sanitarios y garantizar una experiencia segura para los visitantes.

Aunque el incidente despertó inquietud entre los consumidores, hasta ahora no existe información oficial que indique si se trató de un caso aislado o si las autoridades sanitarias realizaron alguna inspección en el inmueble.

PUBLICIDAD

Muchos usuarios le atribuyen el incidente a los restos de comida que quedan en las salas. REUTERS/Priyanshu Singh

Tampoco se ha informado si hubo personas lesionadas o si algún cliente presentó una denuncia formal ante las instancias correspondientes.

La falta de una postura pública por parte de la empresa ha provocado que la conversación permanezca centrada en el video y en los testimonios.

PUBLICIDAD

La difusión de este tipo de contenidos suele poner bajo escrutinio las condiciones de operación de establecimientos con alta afluencia de personas, especialmente cuando se trata de espacios donde también se comercializan alimentos.

Mientras el video continúa circulando en redes sociales y suma miles de reproducciones, el caso de Cinépolis Perisur permanece sustentado en el material audiovisual y ninguna autoridad ha comunicado algo al respecto.

PUBLICIDAD

A la espera de una postura oficial por parte de la empresa, el incidente ha servido para reabrir el debate sobre la importancia de mantener protocolos constantes de limpieza, inspección y control sanitario en los complejos de entretenimiento.