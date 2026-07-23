México

Joven acusa que le sacaron un celular sin permiso; terminó con una deuda de 39 mil pesos al acudir a centro de atención de telefónica

La afectada aseguró que descubrió una línea activa y un equipo que nunca recibió cuando intentó contratar un nuevo plan

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Una joven originaria de Tehuacán, Puebla, denunció públicamente un presunto caso de contratación irregular en una sucursal de AT&T, luego de asegurar que descubrió la existencia de una línea telefónica y un iPhone 17 Pro Max registrados a su nombre sin haber autorizado la operación. Según su testimonio, la situación derivó en un adeudo cercano a 39 mil pesos y afectaciones en su historial crediticio.

La historia comenzó a difundirse a través de un video publicado en redes sociales, donde la usuaria explicó cómo se enteró de que, supuestamente, era propietaria de un teléfono que nunca recibió.

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Primer plano de una mano enguantada de oscuro sacando un iPhone 17 Pro Max color cobre del bolsillo trasero de unos pantalones vaqueros azules.
Una mano enguantada de un ladrón hurta sigilosamente un iPhone 17 Pro Max color cobre del bolsillo trasero de unos pantalones vaqueros azules. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Story time de cómo me enteré que tenía un iPhone 17 Pro Max, sin tenerlo”, relató al inicio de la grabación, que rápidamente comenzó a acumular reproducciones y comentarios.

Descubrió el problema cuando quiso contratar un nuevo equipo

De acuerdo con la joven, recientemente acudió a una tienda de la compañía con la intención de adquirir un teléfono mediante un plan de financiamiento. Sin embargo, durante el proceso, el personal le informó que el sistema no permitía realizar una nueva contratación porque ya existía una línea activa registrada con sus datos.

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La respuesta la tomó por sorpresa, ya que, según explicó, nunca había adquirido ese dispositivo ni autorizado la apertura de un contrato adicional.

Una usuaria de Tehuacán aseguró que un empleado habría utilizado sus datos para activar una línea y registrar un equipo que nunca recibió.
Una usuaria de Tehuacán aseguró que un empleado habría utilizado sus datos para activar una línea y registrar un equipo que nunca recibió.

Al solicitar detalles sobre la cuenta, aseguró que le informaron que el servicio presentaba cinco mensualidades vencidas y que, sumando el valor del equipo, el monto pendiente rondaba los 39 mil pesos.

Señala presuntas irregularidades en una sucursal

La afectada recordó que en enero visitó una sucursal ubicada en Plaza El Paseo, en Tehuacán, cerca de Cinépolis, únicamente para pedir información sobre un iPhone Pro Max.

Explicó que, después de conocer el precio, decidió no concretar la compra porque el costo excedía su presupuesto.

No obstante, sostiene que el asesor que la atendió habría continuado con el trámite y, posteriormente, activó un contrato con un plan de mayor costo sin que ella otorgara autorización para ello.

Según su versión, no tuvo conocimiento de esa situación hasta que intentó contratar un nuevo equipo meses después y el sistema rechazó la solicitud debido al supuesto adeudo.

Preocupación por el manejo de datos personales

La mujer aseguró que el supuesto trámite incluyó el uso de sus datos personales y ahora espera que la empresa elimine el adeudo.
La mujer aseguró que el supuesto trámite incluyó el uso de sus datos personales y ahora espera que la empresa elimine el adeudo.

Además del impacto económico, la joven manifestó inquietud por la manera en que presuntamente fueron utilizados sus datos personales.

Afirmó que durante el proceso inicial proporcionó información que incluía firmas y huellas digitales, por lo que cuestionó los controles internos para proteger la identidad de los clientes.

“¿Dónde queda la privacidad de uno, como cliente y como persona? Se supone que uno va a esas tiendas porque hay una confianza, pero ya vi que no”, expresó durante el video.

La denunciante señaló que actualmente permanece a la espera de una respuesta oficial por parte de la empresa, con la intención de que se investigue lo ocurrido y, en caso de comprobarse alguna irregularidad, se elimine el adeudo que asegura no haber generado.

Afirma que habría más personas afectadas

La afectada pidió investigar lo ocurrido en una sucursal de Puebla y advirtió sobre la importancia de revisar constantemente contratos y líneas telefónicas.
La afectada pidió investigar lo ocurrido en una sucursal de Puebla y advirtió sobre la importancia de revisar constantemente contratos y líneas telefónicas.

Antes de concluir su testimonio, la joven comentó que, tras hacer pública su experiencia, otras personas se comunicaron con ella para contarle casos que, según dijo, guardan similitudes y estarían relacionados con la misma sucursal.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento público de la empresa respecto al caso específico relatado por la usuaria.

Mientras tanto, la publicación provocó un amplio debate entre internautas, quienes recomendaron revisar de manera periódica las líneas telefónicas registradas a su nombre, verificar los contratos firmados y consultar el historial crediticio para detectar oportunamente cualquier movimiento que pudiera haberse realizado sin autorización.

El caso también volvió a poner sobre la mesa la importancia de proteger los datos personales y de contar con mecanismos eficaces para prevenir posibles contrataciones indebidas o el uso no autorizado de la identidad de los consumidores.

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