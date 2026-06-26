Calendario de registro de líneas telefónicas: fechas límite según el último dígito de tu celular en México

La CRT amplió el plazo para vincular líneas de prepago y fijó fechas límite según el último dígito del celular; quien no complete el trámite perderá el servicio en 72 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones amplió el plazo para el registro obligatorio de líneas móviles en México y estableció un calendario escalonado que va de agosto a diciembre de 2026, con fecha límite determinada por el último dígito de cada número celular de prepago.

El proceso responde a la estrategia nacional contra la extorsión impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La medida busca eliminar el anonimato que, según las autoridades, ha facilitado delitos como el fraude y la extorsión telefónica. Con esto, México deja de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación, práctica ya vigente en 166 naciones.

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63 millones de líneas ya vinculadas, pero quedan más de 80 millones pendientes

De un total de 144,585,000 líneas activas en el país, la CRT reporta que 63 millones ya están vinculadas: 40,200,000 corresponden a prepago y 22,800,000 a pospago. Los usuarios de pospago quedan exentos del trámite porque sus datos ya fueron registrados al momento de firmar el contrato con su compañía.

El gobierno federal extendió el registro obligatorio de líneas móviles hasta diciembre de 2026; el calendario es escalonado y depende del último dígito del número telefónico. (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones)

Las líneas de prepago que aún no completaron el proceso son las que deberán ajustarse al nuevo calendario. El trámite consiste en asociar el nombre y la CURP del usuario a su número de celular directamente ante la empresa telefónica, sin intervención del gobierno.

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Qué pasa si no registras tu línea a tiempo

Una vez vencido el plazo correspondiente a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de las líneas no vinculadas en un lapso de 72 horas. Durante ese periodo, el usuario solo podrá realizar llamadas a números de emergencia, a la línea de atención ciudadana y a su propia compañía, además de recibir alertas de sismo.

El servicio completo —llamadas, mensajes y datos móviles— se restablece en cuanto el usuario complete la vinculación. La CRT advierte que no podrán activarse nuevas líneas sin que el trámite esté concluido.

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El servicio completo —llamadas, mensajes y datos móviles— se restablece en cuanto el usuario complete la vinculación. La CRT advierte que no podrán activarse nuevas líneas sin que el trámite esté concluido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el calendario según el último dígito de tu número

15 de agosto: 0

31 de agosto: 1

15 de septiembre: 2

30 de septiembre: 3

15 de octubre: 4

31 de octubre: 5

15 de noviembre: 6

30 de noviembre: 7

15 de diciembre: 8

31 de diciembre: 9

Cómo registrar tu línea telefónica

El registro puede completarse en un centro de atención a clientes o de forma remota. Para Telcel, el proceso digital permite hasta tres intentos. Para realizar el trámite de forma presencial se requiere lo siguiente:

Identificación oficial vigente, como la credencial de elector (INE) o pasaporte.

Nombre completo del titular.

CURP certificada.

Si el trámite se realiza de manera remota:

Es obligatorio tomarse una selfie para validar la identidad con la documentación presentada.

Sobre líneas extranjeras:

La regulación vigente no contempla medidas específicas para líneas de origen extranjero.