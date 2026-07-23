Playas secretas en la Isla Espíritu Santo: así son las joyas del Mar de Cortés en donde puedes nadar con lobos marinos

Un archipiélago en Baja California Sur ofrece experiencias acuáticas fuera de lo común. (Gobierno de México)

La Isla Espíritu Santo, ubicada frente a las costas de La Paz en Baja California Sur, es reconocida como un santuario de biodiversidad, donde playas prístinas y aguas turquesas ofrecen un encuentro singular: la posibilidad de nadar junto a colonias de lobos marinos.

Este archipiélago, declarado Parque Nacional el 10 de mayo de 2007, puede visitarse todo el año mediante embarcación, en recorridos de 25 kilómetros desde el puerto principal.

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Su atractivo principal radica en la convivencia respetuosa con especies endémicas y paisajes que combinan mar y desierto, bajo estrictos lineamientos de conservación sustentable.

Quienes buscan experiencias auténticas en el Mar de Cortés encuentran en la isla un escenario donde la naturaleza se revela en cada playa, cada islote y cada sendero.

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Aquí, el visitante puede sumergirse en aguas cristalinas para nadar junto a lobos marinos, una de las actividades más solicitadas.

Esta interacción se realiza principalmente en Los Islotes, al norte del archipiélago, donde reside una colonia reproductiva de aproximadamente 300 ejemplares de lobo marino de California, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

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Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo: decretos y resguardo ecológico

El Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo forma parte del sistema de áreas protegidas del Golfo de California y fue incluido en la lista de Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2005, antes de su nombramiento formal como Parque Nacional.

La porción terrestre pertenece al Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, que abarca más de 900 islas e islotes, representando la mitad del territorio insular del país.

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La superficie total del archipiélago es de 105 kilómetros cuadrados, mientras que la zona marina protegida suma 587 kilómetros cuadrados, distribuidos en dos polígonos: uno que rodea las islas principales y otro sobre El Bajo de Espíritu Santo.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales destaca la riqueza de hábitats presentes: manglares, fondos arenosos, arrecifes rocosos, esteros y mantos de rodolitos, los cuales sustentan procesos ecológicos vitales.

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La superficie total del archipiélago es de 105 kilómetros cuadrados, mientras que la zona marina protegida suma 587 kilómetros cuadrados. (Gobierno de México)

Playas secretas y actividades de naturaleza

La isla es célebre por el aislamiento y la tranquilidad de sus más de veinte playas, muchas de ellas accesibles únicamente por mar.

Entre las favoritas de quienes buscan privacidad se encuentran Ensenada Grande, Candelero y Ballena.

En estos arenales es posible acampar, descansar o recorrer senderos autorizados que cruzan paisajes de origen volcánico y contrastes marcados entre el mar y el desierto.

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Los visitantes pueden realizar diversas actividades: desde kayakismo y caminatas hasta buceo y snorkel.

El buceo en los alrededores de Los Islotes permite observar lobos marinos en su entorno natural, mientras que El Bajo de Espíritu Santo brinda, en ocasiones, encuentros con mantas gigantes y tiburones martillo.

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El turismo responsable es un principio central: la autoridad ambiental regula el acceso para preservar la integridad de los ecosistemas y la seguridad de los animales.

El buceo en los alrededores de Los Islotes permite observar lobos marinos en su entorno natural. (Gobierno de México)

Biodiversidad única y especies endémicas

El archipiélago alberga una de las concentraciones más altas de especies endémicas en el país. Más de 200 especies de plantas vasculares han sido registradas en la porción terrestre, incluyendo 53 endémicas de la región.

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En cuanto a fauna insular, existen más de setenta especies, entre las que destacan el Juancito, el babisuri, la liebre negra y la serpiente arenera, todas exclusivas de estas islas.

En la zona marina, la diversidad es igualmente notable: más de cincuenta especies de aves acuáticas descansan o anidan en el archipiélago y, al menos, quince especies de mamíferos marinos han sido identificadas.

Los lobos marinos de California constituyen la colonia reproductiva más relevante, lo que convierte al sitio en un destino privilegiado para la observación y la fotografía de fauna.

Los lobos marinos de California constituyen la colonia reproductiva más relevante. (Gobierno de México)

Vestigios arqueológicos y cultura ancestral

El archipiélago conserva importantes vestigios arqueológicos del grupo indígena Pericú, así como restos de la antigua actividad perlífera iniciada por Manuel de Ocio y ampliada por Gastón Vives.

Estas huellas históricas ilustran la relación ancestral entre el ser humano y el entorno marino, aportando valor cultural al atractivo natural del lugar.

La coexistencia de historia, naturaleza y turismo sustentable ha convertido a la isla en un referente nacional para la conservación y el aprovechamiento responsable de los recursos.

Las instituciones mexicanas, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, subrayan la relevancia de estas acciones para garantizar la continuidad de uno de los ecosistemas más ricos y frágiles del planeta.

Cómo visitar y disfrutar de las playas del archipiélago

Para acceder a las playas secretas y experimentar el nado con lobos marinos, es imprescindible contratar servicios autorizados de embarcación desde La Paz.

El trayecto marítimo permite apreciar la belleza escénica del Golfo de California y la llegada a puntos exclusivos donde la interacción con la naturaleza ocurre bajo la supervisión de guías especializados.

La visita a la Isla Espíritu Santo es una oportunidad para sumergirse en un mosaico de ambientes marinos y terrestres, donde la serenidad de las playas, la biodiversidad y la historia convergen.

Para acceder a las playas secretas y experimentar el nado con lobos marinos, es imprescindible contratar servicios autorizados de embarcación desde La Paz. (Gobierno de México)

La experiencia se enriquece con el respeto a las reglas establecidas por las autoridades ambientales, que buscan preservar este tesoro natural para las futuras generaciones.

La combinación de playas ocultas, fauna única y aguas transparentes ha posicionado a la Isla Espíritu Santo como una joya indiscutible del Mar de Cortés.

Quienes llegan hasta sus costas encuentran algo más que paisajes: descubren un equilibrio delicado entre conservación, aventura y memoria ancestral, en el corazón del Golfo de California.