México

Ariadna Montiel responde a joven que propuso ‘examen para votar’: Si hubiera un examen para ser mexicano, lo reprobarían

La dirigente de Morena se posicionó sobre la polémica que generó la sugerencia de restringir el derecho al voto y lo calificó como un reflejo del pensamiento conservador

Guardar
Google icon
(Morena)
(Morena)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, respondió a los polémicos comentarios de la creadora de contenido Natalia Torres de aplicar un “examen para votar”, lamentó dichas declaraciones y sostuvo que si existiera un examen para ser mexicano, quienes impulsan ideas de exclusión “lo reprobarían”.

En conferencia de prensa, la dirigente de Morena se posicionó sobre la polémica que generó la sugerencia de restringir el derecho al sufragio y lo calificó como un reflejo del pensamiento conservador y clasista en la oposición.

PUBLICIDAD

Montiel lamenta que estos comentarios vengan de generaciones jóvenes

En su respuesta, la presidenta nacional vinculó la propuesta del “examen para votar” a una visión elitista y discriminatoria, similar a la que —dijo— defienden figuras como Ricardo Salinas Pliego, quien ha planteado que quienes reciben programas sociales no deberían votar. “Viven en esa burbuja, como si hiciéramos un examen para ser mexicano o mexicana, pues seguro ellos lo reprueban”, expresó Montiel.

La analista expone una sesión de alrededor de una hora para explicar qué pueden y qué no pueden hacer el presidente, los senadores y los diputados, y ayudar a detectar promesas de campaña fuera de facultades

La dirigente lamentó que este tipo de posturas se reproduzcan entre jóvenes y criticó que se pretenda limitar la participación política a quienes tienen estudios en universidades extranjeras. Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado la visión de quienes han estudiado en Harvard y defendió la soberanía popular: “Queremos que el pueblo sea el que tome sus decisiones”.

PUBLICIDAD

Montiel insistió en que la esencia de la democracia mexicana es la participación libre y universal de la ciudadanía: “Nosotros sí estamos de acuerdo en que todo mundo opine, que todo mundo vote, que tenga más de dieciocho años”. Aseguró que la actitud de la oposición evidencia su rechazo al pueblo y su preferencia por restringir la democracia a unos cuantos. “Quieren que quede reducido a que unos cuantos opinen, y pues no”, dijo.

Natalia Torres: “No todos deberían votar” y aclaración posterior

La polémica inició cuando Natalia Torres, abogada y profesora de Teoría Constitucional, participó en un pódcast donde expuso ideas sobre el derecho al voto. En redes sociales se le atribuyeron frases sobre excluir de la participación electoral a personas sin estudios o recursos económicos. Torres publicó un video de aclaración en el que negó haber planteado restricciones por nivel académico o ingreso, calificando esas lecturas de “completa y abismalmente falsas”.

La abogada y profesora dice que en redes sociales se le atribuyeron frases sobre restringir la participación electoral por estudios o ingresos, y afirma que esas lecturas son falsas y ajenas a su postura.
La abogada y profesora dice que en redes sociales se le atribuyeron frases sobre restringir la participación electoral por estudios o ingresos, y afirma que esas lecturas son falsas y ajenas a su postura.

Torres explicó que su propuesta consiste en que, al tramitar la credencial para votar, el Instituto Nacional Electoral (INE) imparta una clase informativa de una hora sobre las funciones de los cargos públicos y los derechos electorales. Sostuvo que esto ayudaría a identificar promesas de campaña fraudulentas y a fortalecer la cultura cívica, pero reiteró que nunca propuso condicionar el voto a factores socioeconómicos.

Montiel retomó el tema para advertir que este tipo de propuestas, aunque intenten matizarse, revelan un pensamiento discriminatorio que rechaza al pueblo y busca restringir la soberanía popular. Concluyó que la democracia mexicana debe garantizar la participación de todos, sin exclusión por origen, nivel educativo o situación económica.

Temas Relacionados

Ariadna MontielMorenaPRIPANINEvotoElecciones 2027Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El trámite oficial para que Infonavit te perdone la mitad de tu deuda: qué es el Descuento por Liquidación Anticipada y cómo aplicarlo

El Infonavit tiene un programa que permite liquidar un crédito hipotecario con el 50% de descuento sobre el saldo pendiente

El trámite oficial para que Infonavit te perdone la mitad de tu deuda: qué es el Descuento por Liquidación Anticipada y cómo aplicarlo

Exalcaldesa de Chicoloapan dijo que no protegió en su gestión a su hermano ‘El Kino’, detenido por delincuencia organizada

Nancy Gómez Vargas dijo que no es responzable de sus acciones, “no de terceras personas”

Exalcaldesa de Chicoloapan dijo que no protegió en su gestión a su hermano ‘El Kino’, detenido por delincuencia organizada

Acusan de negligencia y encubrimiento institucional a la CNDH tras librar al Ejército del caso Ayotzinapa

Lara Ballesteros, diputada de MC, propuso que militantes de partidos políticos no encabecen la CNDH

Acusan de negligencia y encubrimiento institucional a la CNDH tras librar al Ejército del caso Ayotzinapa

Flor Vigna a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality

El interés crece entre los seguidores, quienes han identificado detalles clave en los materiales promocionales y publicaciones recientes

Flor Vigna a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio: trabajadores de la Secretaría de Cultura bloquean Av. Chapultepec

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio: trabajadores de la Secretaría de Cultura bloquean Av. Chapultepec
MÁS NOTICIAS

NARCO

Paso a paso: así ubicaron y capturaron al tirador de Atlixcáyotl tras meses de investigación en Puebla

Paso a paso: así ubicaron y capturaron al tirador de Atlixcáyotl tras meses de investigación en Puebla

Exalcaldesa de Chicoloapan dijo que no protegió en su gestión a su hermano ‘El Kino’, detenido por delincuencia organizada

¿Quién era “La Chofis”, presunta operadora de La Unión Tepito asesinada en la CDMX?

Hallan fosa clandestina en Los Cabos: restos serán analizados para identificar a víctimas

CDMX rompe récord de seguridad en el mes del Mundial 2026, pero aún concentra altos casos de homicidio

ENTRETENIMIENTO

Flor Vigna a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality

Flor Vigna a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality

Hace 60 años Pedro Sola vio cómo Carlos Salinas de Gortari forjó su grupo político en la UNAM

Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta como futbolista en EEUU

Estos son los artistas vetados por Juan Osorio tras polémicas en sus producciones de Televisa

Paty Navidad responde a los ataques contra Galilea Montijo por su rostro: “La gente exagera”

DEPORTES

Necaxa vs Atlante: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido inauguración del Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

Necaxa vs Atlante: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido inauguración del Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

Chivas vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 1 de la Liga Mx

Chivas Femenil suma un refuerzo con pasado americanista para pelear el título del Apertura 2026

Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta como futbolista en EEUU

Cuatro títulos en medio año: el objetivo de Joel Huiqui al frente de Cruz Azul en el Apertura 2026