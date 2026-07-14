Ariadna Montiel responde a joven que propuso ‘examen para votar’: Si hubiera un examen para ser mexicano, lo reprobarían

(Morena)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, respondió a los polémicos comentarios de la creadora de contenido Natalia Torres de aplicar un “examen para votar”, lamentó dichas declaraciones y sostuvo que si existiera un examen para ser mexicano, quienes impulsan ideas de exclusión “lo reprobarían”.

En conferencia de prensa, la dirigente de Morena se posicionó sobre la polémica que generó la sugerencia de restringir el derecho al sufragio y lo calificó como un reflejo del pensamiento conservador y clasista en la oposición.

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Montiel lamenta que estos comentarios vengan de generaciones jóvenes

En su respuesta, la presidenta nacional vinculó la propuesta del “examen para votar” a una visión elitista y discriminatoria, similar a la que —dijo— defienden figuras como Ricardo Salinas Pliego, quien ha planteado que quienes reciben programas sociales no deberían votar. “Viven en esa burbuja, como si hiciéramos un examen para ser mexicano o mexicana, pues seguro ellos lo reprueban”, expresó Montiel.

La analista expone una sesión de alrededor de una hora para explicar qué pueden y qué no pueden hacer el presidente, los senadores y los diputados, y ayudar a detectar promesas de campaña fuera de facultades

La dirigente lamentó que este tipo de posturas se reproduzcan entre jóvenes y criticó que se pretenda limitar la participación política a quienes tienen estudios en universidades extranjeras. Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado la visión de quienes han estudiado en Harvard y defendió la soberanía popular: “Queremos que el pueblo sea el que tome sus decisiones”.

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Montiel insistió en que la esencia de la democracia mexicana es la participación libre y universal de la ciudadanía: “Nosotros sí estamos de acuerdo en que todo mundo opine, que todo mundo vote, que tenga más de dieciocho años”. Aseguró que la actitud de la oposición evidencia su rechazo al pueblo y su preferencia por restringir la democracia a unos cuantos. “Quieren que quede reducido a que unos cuantos opinen, y pues no”, dijo.

Natalia Torres: “No todos deberían votar” y aclaración posterior

La polémica inició cuando Natalia Torres, abogada y profesora de Teoría Constitucional, participó en un pódcast donde expuso ideas sobre el derecho al voto. En redes sociales se le atribuyeron frases sobre excluir de la participación electoral a personas sin estudios o recursos económicos. Torres publicó un video de aclaración en el que negó haber planteado restricciones por nivel académico o ingreso, calificando esas lecturas de “completa y abismalmente falsas”.

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La abogada y profesora dice que en redes sociales se le atribuyeron frases sobre restringir la participación electoral por estudios o ingresos, y afirma que esas lecturas son falsas y ajenas a su postura.

Torres explicó que su propuesta consiste en que, al tramitar la credencial para votar, el Instituto Nacional Electoral (INE) imparta una clase informativa de una hora sobre las funciones de los cargos públicos y los derechos electorales. Sostuvo que esto ayudaría a identificar promesas de campaña fraudulentas y a fortalecer la cultura cívica, pero reiteró que nunca propuso condicionar el voto a factores socioeconómicos.

Montiel retomó el tema para advertir que este tipo de propuestas, aunque intenten matizarse, revelan un pensamiento discriminatorio que rechaza al pueblo y busca restringir la soberanía popular. Concluyó que la democracia mexicana debe garantizar la participación de todos, sin exclusión por origen, nivel educativo o situación económica.

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