México

Natalia Torres genera polémica al decir que “no todos deberían votar” y propone al INE examen para la credencial: esto respondió

Aclaró en un video sus polémicas declaraciones sobre el voto y propone una clase informativa del INE, en redes persiste la crítica

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La abogada y profesora dice que en redes sociales se le atribuyeron frases sobre restringir la participación electoral por estudios o ingresos, y afirma que esas lecturas son falsas y ajenas a su postura.
La abogada y profesora dice que en redes sociales se le atribuyeron frases sobre restringir la participación electoral por estudios o ingresos, y afirma que esas lecturas son falsas y ajenas a su postura.

Natalia Torres, abogada, profesora de Teoría Constitucional y analista política, publicó un video en el que buscó aclarar declaraciones previas relacionadas con el derecho al voto en México, luego de que usuarios en redes sociales las interpretaran como un señalamiento clasista hacia la población sin estudios o recursos económicos.

La abogada y profesora dice que en redes sociales se le atribuyeron frases sobre restringir la participación electoral por estudios o ingresos, y afirma que esas lecturas son falsas y ajenas a su postura

El origen de la polémica

De acuerdo con lo expresado por la propia Torres, las declaraciones que generaron la controversia surgieron durante su participación en un episodio del pódcast de Leo y Nacho. En su video de aclaración, la analista reconoció haber asistido al programa después de consumir dos shots de café espresso con licor, aunque no precisó si esto influyó en la forma en que se expresó.

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Según relató, diversos usuarios le atribuyeron frases como:

  • Que las personas sin dinero no deberían votar
  • Que el voto solo debería estar reservado para quienes cuentan con licenciatura o posgrado
  • Que el principal problema de la democracia mexicana es “la ignorancia” de los ciudadanos
  • Que el valor de las personas depende de su nivel de conocimiento

Torres calificó estas interpretaciones como “completa y abismalmente falsas”, y señaló que su planteamiento original apuntaba en una dirección distinta.

La analista expone una sesión de alrededor de una hora para explicar qué pueden y qué no pueden hacer el presidente, los senadores y los diputados, y ayudar a detectar promesas de campaña fuera de facultades

La propuesta que defiende Torres

En el video, la analista explicó que su idea consiste en incorporar una clase informativa de aproximadamente una hora, impartida por personal del Instituto Nacional Electoral (INE) al momento en que los ciudadanos tramitan su credencial para votar. Según detalló, esta sesión explicaría las funciones de figuras como presidentes, senadores y diputados.

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Torres argumentó que esta medida podría ayudar a que la ciudadanía identifique propuestas de campaña que exceden las facultades legales de un cargo público, así como a difundir información sobre derechos electorales, entre ellos:

  • Que nadie puede solicitar la credencial de elector a un ciudadano
  • Que no se puede condicionar el voto a la entrega de programas sociales
  • Que ninguna persona con playera de algún partido puede preguntar la intención de voto

La analista insistió en que su propuesta no busca vincular el derecho al voto con el nivel educativo o económico de las personas, y reconoció que la forma en que comunicó la idea originalmente “pudo haber sido mala”, aunque sostuvo que mantiene su postura de fondo.

Un video tipo podcast o entrevista presenta a dos personas, una mujer identificada como Naattorres y un hombre del LeoyNachopodcast, interactuando en un estudio con micrófonos. Se observa una discusión sobre temas electorales, la participación ciudadana y el Instituto Nacional Electoral (INE), evidenciado por un letrero de un Módulo de Atención Ciudadana del INE. Textos sobreimpresos en pantalla mencionan conceptos como "NO TODOS DEBERÍAN VOTAR" y la relevancia de la información para el sufragio. El contenido aborda la calidad del voto en México desde una perspectiva de análisis.

Reacciones en redes sociales

Tras la publicación del video, la cuenta de X @LichaWonderland difundió una publicación en la que cuestionó la explicación de Torres, señalando que la analista atribuyó su declaración original al consumo de alcohol y calificando la aclaración como una “acusación manifiesta” no solicitada. La usuaria también acusó a Torres de disfrazar, según su percepción, posturas clasistas hacia el electorado.

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