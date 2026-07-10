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Victoria Ruffo deja clara su postura sobre el parecido de su nieta con Eugenio Derbez: “Se parece a mí toda”

La icónica actriz mexicana no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre la pequeña Tessa y el profundo amor que le tiene

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Victoria Ruffo junto a su nieta Tessa
José Eduardo Derbez se sinceró sobre la dinámica de su mamá con su hija Tessa. Crédito: victoriaruffo

Las comparaciones entre Tessa y Eugenio Derbez volvieron a colocar a Victoria Ruffo frente a una pregunta que respondió con sarcasmo. Durante un encuentro con la prensa, negó que su nieta se parezca a su expareja y soltó una frase que marcó su reacción inmediata.

Hace pocos días, la familia Derbez celebró el segundo cumpleaños de la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. La niña ha llamado la atención por el parecido que, según muchas personas, tendría con su abuelo, un tema que llegó hasta Ruffo en una entrevista reciente.

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La actriz Victoria Ruffo durante una entrevista con Faisy y Michelle Rodríguez.
La primera actriz está encantada con su nieta. (Crédito: @victoriaruffo31, X)

¿Qué piensa del parecido con su abuelo?

Ruffo habló con medios sobre su viaje al Festival de Cine de Rusia y sobre los proyectos que tiene en puerta. En ese intercambio surgieron José Eduardo y su hija, momento en el que un reportero le lanzó la pregunta directa: “¿pero sí se parece al abuelo?”.

La actriz respondió con un gesto sarcástico y rechazó esa idea. “No. A ver, ¿tú qué tomas? No es cierto. Se parece a mí, a mí toda”, contestó cuando le pidieron su opinión sobre el supuesto parecido de la menor con Derbez.

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Aunque esta vez respondió de esa forma, en otras ocasiones ha dicho que el tema no le molesta. Su postura, según ha explicado, es que no le importa en absoluto a quién se parezca su nieta, pues considera que la niña es bonita de cualquier forma.

José Eduardo Derbez se ha vuelto viral por responder con un ácido comentario a una crítica que le su padre en público.
Ruffo lleva una relación muy cercana con José Eduardo y su hija, Tessa. (jose_eduardo92, Instagram)

Los momentos difíciles con el padre de su hijo

La relación entre Ruffo y Derbez ha estado marcada por declaraciones públicas y diferencias alrededor de su hijo. Ese historial ha mantenido el interés sobre cualquier comentario que ambos hagan cuando se les pregunta por temas familiares.

Pese a la distancia que existe entre ellos en la actualidad, ambos conservan la cordialidad. También han reconocido que el cariño por su hijo es el vínculo que sigue en común entre los dos.

En la misma entrevista, Ruffo recordó episodios de la disputa que vivió con su expareja por José Eduardo. La actriz mencionó que en su momento alcanzaron un acuerdo “muy malo” y trajo de vuelta la ocasión en la que pensó que Derbez le había “robado” a su hijo.

(Foto Instagram: @victoriaruffo // @ederbez)
(Foto Instagram: @victoriaruffo // @ederbez)

El talento de la mexicana trasciende fronteras

Más allá de ese momento con la prensa, la actriz regresó de Rusia tras asistir al festival de cine de ese país, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria artística. Ese viaje formó parte de los temas que abordó antes de que la conversación se moviera hacia el terreno familiar.

Entre sus planes inmediatos, Ruffo retomará su trabajo en la obra de teatro Las leonas. Además, adelantó que está en conversaciones para volver a la televisión con un proyecto a cargo de José Alberto “el Güero” Castro.

La actriz también aclaró los rumores sobre un supuesto divorcio con Omar Fayad. Así, entre reconocimientos, nuevos proyectos y preguntas sobre su historia con Derbez, Ruffo volvió a dejar una respuesta que no pasó desapercibida cuando le hablaron del parecido de su nieta.

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